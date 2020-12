Představení činnosti Správy a údržby silnic Jihočeského kraje

Z toho do vlastnictví státu spadají dálnice (D3 a D4) v délce celkem 74 km a silnice I. třídy o souhrnné délce 648 km. Silniční síť II. a III. třídy je majetkem Jihočeského kraje a měří celkem 5 434 km. V majetku Jihočeského kraje je rovněž celkem 1074 mostů. Na silnicích II. třídy se jich nachází 409 a na silnicích III. třídy 665. Více o Správě a údržbě silnic je možno najít na stránkách www.susjk.cz.

Jelikož předcházející vlastník, stát, preferoval investice zejména do dálnic, rychlostních silnic a silnic I. tříd, přebral JčK silnice II. a III. třídy v roce 2001 v celkově zanedbaném stavu. S tím souvisel i stavebnětechnický stav převzatých mostních objektů. Jihočeský kraj se tento nepříznivý stav snaží od počátku zlepšit výraznými investicemi do jejich celkových rekonstrukcí a oprav. Od roku 2001 tak bylo kompletně zrekonstruováno nebo opraveno celkem 421 mostů. Například v loňském roce byla provedena obnova 39 mostů za cenu 550 mil. a v letošním roce je to 29 mostů. Náklady na tyto opravy, resp. rekonstrukce jsou částečně hrazeny z rozpočtu Jihočeského kraje jako investiční příspěvek SÚS Jčk, částečně jsou pokryty z dotačních prostředků státních a evropských fondů.

Mosty se podle stavebně technického stavu zařazují do sedmi stupňů. V nejlepším stavu je aktuálně v Jihočeském kraji 259 mostů, (pro porovnání s rokem 2001 jich bylo v tomto stavu pouze 41) a v VII. havarijním stavu se aktuálně v Jihočeském kraji na silnici II. a III. tříd nenachází žádný.



V rámci oprav a modernizací silnic II. a III. třid investoval Jihočeský kraj a Správa a údržba silnic JčK v roce 2017 zhruba 839 mil. Kč na 186,7 km silnic, v roce 2018 to bylo 1 012 mil. Kč na 123,1 km silnic, v roce 2019 786 mil. Kč na 115,1 km silnic a v letošním roce prozatím 886 mil. Kč na 115,5 km silnic. Jedná se o kombinaci finančních prostředků Jihočeského kraje, Státního fondu dopravní infrastruktury ČR a evropských dotačních fondů IROP. Aktuální mapu uzavírek je možno sledovat na Geoportálu Jihočeského kraje.

Výběr investic na jednotlivá období je prováděn podle daných podmínek předmětných dotačních programů a dále pak vyplývá z koncepčního materiálu pro opravy a modernizace silnic tzv. Bílé knihy na stránkách Jihočeského kraje. Pravidelným sledováním stavebně-technického stavu všech komunikací v našem kraji jsou nejproblematičtější úseky silnic zahrnuty právě v tomto materiálu, což umožňuje systematicky plánovat opravy na několik let dopředu.

V posledních čtyřech letech se uskutečňují také nemalé investice do pořízení strojního vybavení a automobilové techniky. Celkem se za toto období nakoupilo 65 kusů vozidel pro zajištění běžné letní i zimní údržby silnic. Toto číslo představuje výměnu přes 30 procent z celkového počtu 200 sypačů potřebných pro zajištění sjízdnosti. Stáří vozového parku této kategorie se tímto posunulo z průměrného stáří přes 18 let na 12. Mimo automobilové techniky obnovujeme také ostatní mechanismy pro údržbu silnic, a to hlavně traktory se sekací technikou, nebo například nakladače.

V rámci zimní údržby bylo v loňské sezóně 74 zásahových dnů a finanční náklady na silnicích I. třídy byly 37 mil. Kč se spotřebou 3 150 tun chemického posypu a 536 tun inertního posypu. Náklady pro silnice II. a III. třídy se vyšplhaly na 175 mil. Kč, kdy spotřeba posypového materiálu byla 8 585 tun soli a 23 990 tun inertního posypu. S tím, jak zimní údržba probíhá, se čtenáři mohou seznámit zde.