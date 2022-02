Předsedkyně EP Metsolová: Ujistěte se, že váš názor je slyšet

Roberta Metsolová, nedávno zvolená předsedkyně Evropského parlamentu, hovořila minulý týden v živém facebookovém vysílání o výsledcích nejnovějšího průzkumu veřejného mínění – Eurobarometru, o veřejném zdraví, boji proti změně klimatu, chudobě a nerovnosti, podpoře inkluzivnější legislativy a také o posílení role europarlamentu v EU.

Priority Evropanů: veřejné zdraví, klima a boj s chudobou

Z výsledků průzkumu Eurobarometr zveřejněného 8. února (ZDE: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/eurobarometr-prioritou-pro-praci-ep-by-mela-byt-ochrana-demokracie/2156953) vyplývá, že podle občanů EU by měl Evropský parlament ve svých aktivitách upřednostnit téma veřejného zdraví. Ačkoliv EU nemá mnoho kompetencí v oblasti zdraví, Metsolová podotkla, že když to situace vyžadovala, EU se dokázala spojit a pořídit zdravotnické vybavení a vakcíny, ke kterým měli všichni Evropané rovný přístup. A Evropský parlament stál v čele tohoto procesu, uvedla. Další prioritou je v očích lidí z EU změna klimatu. Na otázku, zda EU dělá dost pro to, aby dosáhla svých klimatických cílů, předsedkyně EP odpověděla, že snažení ze strany Unie nikdy dostatečné nebude, protože klimatické otázky jsou naléhavým problémem.

Metsolová podotkla, že parlament byl a i nadále bude v oblasti klimatu velmi ambiciózní a ve stejném duchu bude tlačit na ostatní instituce v plnění jejich cílů. Co se role EU v boji proti chudobě a nerovnosti týče, předsedkyně Metsolová zdůraznila, že je třeba věnovat pozornost rovnosti pohlaví. Ženy byly pandemií koronaviru zasaženy více. Bezprecedentní finanční prostředky, které byly schváleny jako součást balíčku pro hospodářskou obnovu, budou zahrnovat také podporu zelené a digitální transformace – a právě ta pomůže vyřešit nedostatky, které jsou v některých zemích EU stále patrné, uvedla. Předsedkyně řekla, že EU by měla i nadále zvyšovat povědomí o očkování, protože v některých zemích je proočkovanost stále příliš nízká.

Inkluzivní legislativa

Metsolová rovněž ocenila, jak parlament prosazuje a brání práva lidí z LGBTIQ komunity. Zároveň odsoudila, že země jako Maďarsko a Polsko se od těchto práv odklání. Parlament podle ní musí jednat také v boji proti genderové nerovnosti, jako jsou například rozdíly v odměňování žen a mužů. Svůj názor vyjádřila také k otázce reprodukčních práv a zdraví. „Postoj parlamentu je naprosto jasný: tato práva je třeba prosazovat a využívat úplně všude, a to je postoj, který budu jako předsedkyně Evropského parlamentu prosazovat. Můj postoj je postojem Evropského parlamentu.“

Zapojení mladých lidí do budoucnosti EU

Předsedkyně Metsolová jako teprve třetí žena v čele Evropského parlamentu řekla, že je vděčná všem ženám před ní, které prolomily bariéry. Jak zní její rada pro mladé dívky? „Ujistěte se, že je váš názor slyšet. Nikdy nečekejte, až za vás bude mluvit někdo jiný.“ Vyzvala mladé lidi, aby své názory o Evropě vyjádřili v rámci Konference o budoucnosti Evropy. „Pošlete nám své nápady, vyslechneme si je. Je to naše zodpovědnost, protože v roce 2024 musíme spolu s kolegy [všechny] přesvědčit, že tohle místo stojí za to udržet, protože pracujeme pro vás,“ uvedla s odkazem na nadcházející evropské volby.

Posílení role europarlamentu v EU

Metsolová řekla, že Evropský parlament má ideální příležitost proměnit se v moderní, efektivní a výkonnou instituci a z pandemie si může odnést celou řadu ponaučení. Podle ní chce mít Parlament pravomoc navrhovat nové zákony, protože Evropané chtějí, aby měl jako jediný přímo volený orgán EU širší roli. „Ujistěme se, že se neschováváme za politickou neschopnost nebo neochotu tím, že řekneme, že neexistuje žádné řešení.“