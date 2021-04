Přechod na elektrický pohon otevírá příležitosti i domácím výrobcům

Elektrifikace je nutnost, nikoliv volba

Po relativně dlouhém váhání nasadila Evropa v oblasti elektrifikace dopravy strhující tempo. Aktuálně je po Evropě rozestavěno nejméně dvacet továren na autobaterie, skupina Volkswagen vyhlásila útok na pozici světové jedničky v produkci elektrických vozidel a jednotlivé státy se předhánějí v tom, kdo dříve zakáže prodej aut se spalovacími motory. Ponechme nyní stranou otázku, zda jde o rozumnou strategii, podpořenou zájmem spotřebitelů a solidními ekonomickými čísly. Evropa se tak rozhodla, velcí hráči masivně investují, nezbývá než se přizpůsobit.

Durr EcoClean – mytí dílů k zajištění úrovně technické čistoty až 200 mikrometrů (µm)

Dodavatele čekají velké změny



Přechod od spalovacích motorů k elektrickým vyvolává zásadní změny ve struktuře dodávek a skladbě dodavatelů v celém výrobním řetězci. Elektropohon je sice v principu jednodušší, avšak vyžaduje specifické komponenty. „Jednotlivé prvky elektrického pohonu jsou spojovány speciálními vodiči, vyráběnými technologií progresivního lisování z měděných slitin, velice často zalisovanými do plastu. Navíc jsou zde řídicí a transformační jednotky uložené v lisovaných hliníkových boxech, chladicí komponenty nebo třeba ochranné obaly bateriových článků,“ říká Michal Jahodka, provozní ředitel společnosti Interplex, která je lídrem v oblasti progresivního lisování. „Jedná se o náročné aplikace, kde hlavní roli hraje preciznost výroby a stále častěji i požadavky na velmi vysokou čistotu dodávaných komponent,“ dodává Michal Jahodka.

Čistá zóna pro zajištění úrovně technické čistoty až 300 mikrometrů (µm) při balení produktu.

Za úspěšným vstupem Interplexu do oblasti „New Energy Cars“ stojí bohaté technologické zkušenosti místních pracovníků, díky nimž získala firma nejen nové zakázky, ale i silnou podporu singapurských vlastníků. V současné době tak Interplex dokončuje akvizici další výrobní haly, kde bude umístěna produkce těchto inovativních produktů, a chystá se na související investice do strojního vybavení. „Založením závodu Interplex NEO (New Energy Components) vznikne jednotka, která bude schopna dodávat vysoce přesné komponenty jak výrobcům jednotlivých podsestav, tak i přímo finálním zákazníkům. Zároveň Interplex vytvoří v Písku více než padesát nových pracovních míst,“ uvádí Petr Martínek, generální ředitel společnosti.



Návštěva singapurského prezidenta v Písku v roce 2017

Každý má šanci



Na příkladu Interplexu je vidět, že i tak tradiční strojírenský obor, jakým lisování beze sporu je, dokáže při správně nastavené strategii nalézt své uplatnění v nejmodernějších, technologicky nejvyspělejších produktech dnešního automobilového světa. Pokud se naplní současné prognózy, pak by měla firma do tří let zdvojnásobit svůj roční obrat na hodnotu kolem dvou a půl miliardy korun a zaměstnávat více než 500 pracovníků.