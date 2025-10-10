Pražský launch event značky Dreame přinesl řadu zajímavých novinek

Na slavnostním launch eventu značky Dreame, který se konal 25. září v pražském paláci Žofín, byly představeny klíčové smart produkty do domácnosti a také zcela nové produktové řady, na které se můžeme těšit.

Pražský launch event značky Dreame přinesl řadu zajímavých novinek | foto: Dreame

Pokud jste si dosud značku Dreame spojovali jen s robotickými či tyčovými vysavači, je čas změnit názor. Dreame v Praze odhalila svou expanzi a představila ucelenou řadu domácích spotřebičů, které sahají daleko za hranice podlah. Během exkluzivního Launch Eventu ukázala svou vizi komplexní péče o domácnost, včetně inovativních čističek vzduchu, lednic či televizorů.

foto: Dreame

Na eventu, který spojil klíčové partnery, zástupce médií, influencery a technologické nadšence, Dreame potvrdila svůj závazek přinášet neustále nové přelomové inovace, které usnadní život všem spotřebitelům.

„Je pro mě skutečnou ctí vidět vás dnes večer v Praze v tak hojném počtu,“ zahájil svůj projev Marshall Mei, obchodní ředitel společnosti Dreame pro východní Evropu. „Příběh značky Dreame je především příběhem o domově – o tom, jak moderní technologie dokážou zjednodušit, zpříjemnit a zefektivnit každodenní život. A právě dnes večer jsme společně svědky toho, jak Dreame vstupuje do nové éry komplexního inteligentního bydlení.“

foto: Dreame

Značka výrazně rozšířila své portfolio v oblasti kuchyňských spotřebičů a bydlení. Mezi představenými novinkami nechyběla plně integrovaná myčka DZ60 Pro, vestavná parní trouba OZ60 Pro a lednice FizzFresh™, která během sekund připraví chlazenou perlivou vodu. Milovníky kávy potěšil kávovar Master SE s 30 nastaveními mletí kávy.

foto: Dreame

Pozornost přitáhla i první AI plně invertorová pračka a sušička L9, klimatizace X WIND s technologií Dual Robotic Arm či televizor S100 s integrovaným soundbarem a technologií Aura Mini LED.

foto: Dreame

Mezi robotickými vysavači zářila série Aqua10, která se může pochlubit prvenstvími – model Aqua10 Ultra Roller Complete jako první na světě používá místo statických mopovacích podložek mopovací válec AquaRoll™, zatímco model Aqua10 Ultra Track využívá kotoučový mop. Obě varianty se během mytí podlah průběžně samy čistí, aby zajistily skutečně hygienickou čistotu bez roztírání nečistot po povrchu.

U robotických vysavačů jako z budoucnosti ještě zůstaneme. Model Cyber10 Ultra, který se svým hyper-flexibilním ramenem dokáže zvednout a bezpečně přemístit předměty do 500 g tak, aby mu při úklidu nepřekážely, působí jako skutečné sci-fi.

foto: Dreame

Za zmínku stojí i model Matrix10 Ultra, který si sám vybírá až ze tří druhů mopovacích podložek podle typu čištěného povrchu a nečistot. Hosté měli možnost na vlastní oči vidět i jeden z největších trháků: prototyp robotického vysavače Cyber X, který dokáže překonávat schody. Tento model, poprvé představený na berlínském veletrhu IFA 2025 začátkem září, byl v Praze exkluzivně vystaven jako přímý důkaz toho, že Dreame posouvá hranice možného v oblasti chytré domácnosti.

foto: Dreame

Dámy na eventu potěšily nejnovější chytré produkty pro péči o vlasy (fény, stylery), které si mohly i za pomoci profesionálních hairstylistů vyzkoušet. Pány zase zaujaly robotické sekačky nové generace nebo bazénový vysavač, který vyčistí váš bazén a po ukončení čištění zaparkuje na jeho okraji, abyste ho mohli jednoduše vytáhnout.

Link na video:

Event jasně zdůraznil strategický plán společnosti Dreame, kterým je vytvoření uceleného ekosystému chytrých spotřebičů s využitím AI. Nová zařízení se posouvají od automatizace k personalizaci a nabízejí možnosti přizpůsobené individuálním potřebám a životnímu stylu zákazníků.

