Pražská plynárenská má na dosah prestižní ocenění

Tuto kategorii nedávno zřídily Chambers Europe s ohledem na rostoucí význam, který pro podnikatelskou sféru mají otázky ESG (environmentální, sociální oblast a způsob řízení), a D&I (Diverzita a inkluze), a to nejen v Evropě, ale i globálně. V rámci této nominace se tak dostal do společnosti obdobných týmů z významných evropských firem jako Bank of America, Coca-cola, BASF, ING nebo Santander. O vítězích se rozhodne 25. května v Miláně.

Chambers Europe Awards jsou od roku 2007, kdy byly uděleny poprvé, součástí celosvětové série ocenění Chambers Global Awards, které mají kořeny již v roce 1999. Ceny jsou udělovány každoročně společností Chambers and Partners, která je považována za jednu z nejvýznamnějších organizací zaměřených na hodnocení právnických služeb a právníků po celém světě.

V rámci nominace byly vyzdvihnuty zejména aktivity Pražské plynárenské v oblasti podkategorie životního prostředí a udržitelnosti. Společnost se dlouhodobě aktivně věnuje prosazování využití stlačeného biometanu (bioCNG) a stlačeného zemního plynu (CNG) v dopravě. Provozuje síť jedenácti plnicích stanic, v jejichž rámci dodává svým zákazníkům výhradně bioCNG. Pro výrobu biometanu jsou využívány biologicky rozložitelné odpady například ze skládek, čistíren odpadních vod, zpracování kejdy, hnoje apod. Vyprodukované emise jsou při jeho spalování mnohonásobně nižší než u benzínu, nafty či LPG.

„Snažíme se tímto způsobem reagovat na výrazně rostoucí poptávku motoristů po čisté mobilitě. Stále více z nich chce využívat svá vozidla v co největší míře udržitelně a my jim jdeme touto formou naproti,“ uvedl v této souvislosti předseda představenstva Pražské plynárenské Martin Pacovský.

Významná je dále spolupráce Pražské plynárenské a dalších společností, např. v oblasti ekologicky šetrných vozidel pro svoz odpadu, úklid ulic nebo doručovací služby.

V neposlední řadě pak i aktivity společnosti v oblasti využití vodíku v dopravě, kdy připravuje v rámci Prahy vybudování tří vodíkových plnicích stanic.

Pražská plynárenská vnímá otázky ESG nejen jako záležitost zodpovědného chování firem, ale také jako nástroj dlouhodobého obchodního úspěchu. Udržitelnost v environmentálních, sociálních a etických otázkách řízení vede s větší pravděpodobností k dlouhodobě „udržitelnost“ podnikání.

Interní právní tým Pražské plynárenské implementuje inovativní řešení nejen vlastními silami, ale spolupracuje i s předními advokátními kancelářemi zabývajícími se tématy ESG, a to především s advokátní kanceláří Kocián Šolc Balaštík.