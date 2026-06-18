Pražská energetická síť se promění

Komerční sdělení
Další rozvoj fotovoltaiky, větrných elektráren, elektromobility, tepelných čerpadel i bateriových systémů. To vše plánuje Pražská energetika.

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EVA POLANSKÁ JE VEDOUCÍ STRATEGIE AM&A PRAŽSKÉ ENERGETIKY. | foto: Pražská energetika a.s.

Síť budoucnosti, to je chytrá síť s dálkově ovládanými trafostanicemi a dalšími prvky. Budoucnost energetiky podle nás nebude jen o výrobě, distribuci a dodávce elektřiny, ale hlavně o schopnosti celý systém chytře koordinovat,“ říká Eva Polanská, vedoucí strategie a M&A PRE.

Jak se podle vaší strategie promění pražská energetická síť do roku 2035?

Promění se výrazně, a to směrem k digitalizaci a automatizaci. Významnou roli budou hrát smart grid technologie a chytré elektroměry, které umožní efektivněji řídit distribuci, výrobu i spotřebu elektřiny. Síť už nebude fungovat jen jako jednostranná distribuce energie, ale jako propojený a dynamický systém.

Jak moc do strategického plánování PRE promlouvá rozvoj elektromobility a masivní rozšiřování sítě dobíjecích stanic? Nestane se z PRE v budoucnu spíše technologická než čistě energetická firma?

Elektromobilita dnes patří mezi klíčová témata energetiky a velmi výrazně ovlivňuje i strategii PRE. Počet elektromobilů a jejich dojezd roste a s tím samozřejmě i požadavky na dobíjecí infrastrukturu a výkon distribuční sítě. My v PRE plánujeme do roku 2035 provozovat přes tisíc rychlodobíjecích stanic v rámci veřejné dobíjecí sítě PRE POINT. Firmám i developerům ale už nyní pomáháme i s návrhy soukromého dobíjení, protože počet elektroaut bude růst a vozy budou dobíjeny nejen prostřednictvím veřejné dobíjecí sítě. Podle Národního akčního plánu čisté mobility by v roce 2035 mohlo v ČR jezdit téměř milion elektroaut, to je výrazný nárůst oproti situaci dnes – a to představuje velký nárok na dobíjení, veřejné i soukromé.

Jaké nejhmatatelnější projekty s reálným dopadem na životní prostředí PRE aktuálně realizuje?

Obecně platí, že hmatatelný dopad na životní prostředí může mít projekt za stovky milionů, ale i malá střešní fotovoltaika na rodinném domě. A to, protože je jedna z mnoha. Jen na domech v Praze najdeme tisíce malých solárních elektráren, to může mít dohromady srovnatelný význam jako velký projekt. Jedním z našich nejvýznamnějších projektů poslední doby je fotovoltaická elektrárna Nové Sedlo. Jde o největší fotovoltaickou elektrárnu zprovozněnou loni v České republice. Vedle toho realizujeme řadu projektů, které pomáhají zákazníkům při přechodu na nové, čistší technologie. Z technologického hlediska se jedná zejména o solární elektrárny, tepelná čerpadla a klimatizace, náhradu stávajících systémů osvětlení nebo bateriové systémy a soukromá řešení dobíjení elektromobilů.

Co všechno dnes může pro udržitelnost udělat běžný obyvatel pražského bytu, který nemá možnost instalovat si na střechu vlastní solární panely? Jak mu v tom PRE pomáhá?

Možností dnes existuje hodně a udržitelné chování už dávno není podmíněno vlastnictvím rodinného domu se solární elektrárnou. Jednou z nejjednodušších cest je využívání elektřiny z obnovitelných zdrojů. PRE nabízí produkt PRE PROUD EKO, v rámci kterého zákazníci nakupují elektřinu se zárukou původu výhradně z obnovitelných zdrojů energie.

Trh s energiemi prošel po energetické krizi obdobím zklidnění a zlevňování. Je tento stav nyní stabilní, nebo hrozí, že náklady na masivní zelenou transformaci pošlou ceny pro koncové spotřebitele opět nahoru?

Situace na trhu se po velmi turbulentním období v době energetické krize skutečně výrazně stabilizovala a ceny energií se postupně vracejí na nižší úroveň. Přesto ale energetický trh zůstává citlivý na geopolitické události, dokladem je situace na Blízkém východě. Zelená transformace samozřejmě vyžaduje vysoké investice – ať už do obnovitelných zdrojů, distribučních sítí, nebo nových technologií. Na druhou stranu, modernizace energetiky je dlouhodobý proces a obnovitelné zdroje díky technologickému pokroku dokážou vyrábět elektřinu nejen čistě, ale také levně. Budoucí vývoj cen proto nebude záviset jen na samotné transformaci, ale i na geopolitice, cenách emisních povolenek, vývoji spotřeby nebo rychlosti technologického pokroku. Energetika dnes zkrátka zůstává velmi dynamickým prostředím.

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