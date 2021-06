Prázdniny se blíží. Buďte s dětmi ve spojení díky datům v mobilu

Snadno a levně tak získáte díky online komunikátorům přehled o tom, co děti dělají. Mohou vám kdykoliv napsat, poslat fotku a nebudete se tak o ně strachovat. Dostat rychlá data do mobilu je otázkou chvilky. Operátor O 2 nejen pro tyto účely připravil pro zákazníky speciální nabídku předplacených datových tarifů. Získat je můžete online na e-shopu Datamanie.cz. SIM kartu vám doručí zdarma kurýr společnosti PPL.

Pořiďte dětem například tarif, který obsahuje 3 GB dat a 100 minut volání do všech sítí. Tarif platí 30 dnů, potom si ho můžete znovu obnovit za 299 Kč. Oblíbenou volbou je mezi zákazníky také varianta, ve které je za 299 Kč měsíčně dokonce 7 GB dat.

Nastavení tarifu najdete v Moje O2

Předplacený tarif potomka pak budete mít pod kontrolou v aplikaci Moje O2, kde lze také jednoduše nastavit automatické dobití přes platební kartu - třeba pravidelně každý měsíc nebo když kredit klesne pod určitou hodnotu. S touto výhodou se už nemusíte o nic starat. Při pořízení nové předplacené karty navíc dostanete bonusový kredit 50 Kč.

Všichni zákazníci předplacených karet se také mohou zapojit do programu Odměna za dobití, a získat tak zajímavé dárky v podobě extra kreditu, slevu na audioknihu nebo e-book do O2 Knihovny a dalších odměn.

Jak se chovat na internetu bezpečně?

Dohled nad svými dětmi už zajištěný máte. Jak ale ovlivnit to, co na internetu dělají? Pomůže vám 10 tipů pro bezpečnější prázdniny na portálu pro rodiče a učitele O 2 Chytrá škola. Dětem mimo jiné pečlivě kontrolujte, jaké aplikace mají v telefonu nainstalované. Vyhnout by se měly zejména různým seznamovacím serverům - nebezpečný je například web Hot or Not. Uživatelé si na něm navzájem hodnotí profily, mohou se propojovat s cizími lidmi a výsledkem toho všeho má být reálné setkání.

Na mobilech dětem hlídejte i tzv. m-platby. Placení mobilem je užitečná záležitost, ale může způsobit i spoustu komplikací. Poslední dobou se opět objevují podvodné praktiky, na které by si měli dát pozor nejen dospělí, ale především děti.

