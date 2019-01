Pražany čeká poslední týden v roce opět sportování zdarma

Konec starého roku a začátek nového je obecně oblíbenou dobou pro sportovní výzvy a hledání nové náplně volného času. Pomoci k tomu může i Týden sportu zdarma, jehož nabídku Pražané často a rádi využívají.

Pražané si budou moci vybrat z tradičních nabídek, nebo si vyzkoušet sporty, které ještě na vlastní kůži nepoznali. Mezi nejoblíbenější sporty patří plavání, bruslení, lezení, spinning, squash, softball, florbal či tenis.

Vzhledem k omezené kapacitě sportovišť je nutná telefonická či online rezervace.

Akce se pořádá především díky pražským klubům a sportovištím, která se do Týdne sportu zdarma aktivně zapojují. Zvýšenou návštěvnost díky tomu vykazují například menší lokální sportoviště, zdravotní kurzy nebo domy dětí a mládeže.

Obecné informace

Kdy? 25. 12. – 31. 12. 2018



Kde? Různá sportoviště na území hlavního města Prahy



Jak se dozvím, kam zajít sportovat?

Na stránkách www.prahasportovni.eu/tyden-sportu-zdarma-2018/



Odkdy se můžu rezervovat a kde?

Od 21. 12. přes registrační systémy samotných sportovišť. Seznam klubů i s kontakty a nabídkou naleznete na webu Prahy sportovní

Pravidla pro návštěvníky

Registrace jsou možné od pátku 21. 12. – je ale nutné se předem podívat na nabídku sportoviště na stránkách prahasportovni.eu – některá sportoviště umožňují registraci pouze dva dny dopředu.



Na stránkách prahasportovni.eu mohou návštěvníci sledovat, zda na sportovišti není vyčerpaná kapacita.



Pravidla pro sportoviště

Nepřijímat rezervace do pátku 21. 12.



Po naplnění kapacity pomocí elektronického odkazu oznámit na stránky prahasportovni.eu, že je již obsazeno a další rezervace se nepřijímají.



Nabízet opravdu vstup zdarma po celou dobu, kterou uvádí v nabídce. Pozor – vztahuje se opravdu jen na vstup. Půjčení bruslí/lyží/helmy může být samozřejmě za příplatek.

Jak je to s počtem sportovišť

Do Týdne sportu zdarma registrujeme pravidelně přes sto nabídek atraktivního sportovního vyžití. Některá sportoviště nabízí více vyžití a své nabídky rozdělilo.



Registrujeme řadu nových a zajímavých sportů. Stejně tak se do Týdnu sportu zdarma přihlašují známé stálice.



Loňské ročníky

Týden sportu zdarma je tradičním sportovním projektem hl. m. Prahy a letos oslaví již svůj desátý ročník. Pražané si na něj zvykli a každý rok jich tuto možnost využívá ohromný počet. V roce 2016, kdy byla Praha Evropským hlavním městem sportu, se jich vydalo poslední týden v roce za sportem přes 25 tisíc.

A nejinak tomu bylo i loni, kdy se do Týdne sportu zdarma zapojily i kluby a sportoviště provozující například tai-chi nebo aikido. Pozadu nezůstala ani zdravotní centra, Pražané si mohli zajít na hodiny zdarma například do Centra zdravých zad. Nově se do projektu přihlásili i pronajímatelé čtyřkolek, populární u obyvatel hlavního města zůstávají bowling či fitness centra. Nejvíce lidí pak pravidelně hlásí bazény a kluziště.

Celý seznam najdete na stránkách www.prahasportovni.eu v sekci Projekty.