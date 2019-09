Praha prodlužuje projekt Pražský voucher o výzvu na inovační projekty

O finanční dotaci zaměřenou na investice do inovačního rozvoje firem nebo jejich produktů se zájemci mohou ucházet 6 týdnů. Příjem žádostí odstartuje 21.10.2019 a potrvá až do 6.12.2019.

Když Magistrát hl. města Prahy v průběhu letošního dubna oficiálně uzavřel druhou výzvu Pražského voucheru – programu pro podporu malého a středního podnikání v hlavním městě, zastavilo se číslo přijatých projektů na rekordní metě 1 372. Cifra dokumentuje mimořádný zájem, který Pražský voucher vyvolal ve zdejší podnikatelské sféře.

„Z výsledků druhé výzvy Pražského voucheru máme skvělý pocit. Potvrdily se však naše předpoklady, že touto výzvou přidělené finanční prostředky již vyčerpáme a žádná třetí v takovém rozsahu už se opakovat nebude. Výjimkou je Voucher na inovační projekty, kde nám ještě finanční prostředky zbývají. Ihned jsme začali podnikat kroky k tomu, aby byla v tomto voucheru minimálně ještě jedna výzva vyhlášena,“ uvedl pražský radní pro oblast školství, sport, vědu a podporu podnikání Vít Šimral.

Dodatečná výzva na inovační projekty znamená další šanci pro opozdilce, kteří nestihli včas podat přihlášku v minulých dvou výzvách. Novou příležitost však představuje také pro dřívější neúspěšné uchazeče.

Princip pro všechny je stejný. Také nyní půjde o to vymyslet a podat projekt, který v transparentním hodnocení posoudí nezávislí hodnotitelé. Zásadním kritériem pro jejich rozhodování je v každém případě kvalita. Projekty se stejně jako v 2. výzvě budou podávat přes internetovou aplikaci Podej projekt.

Voucher na inovační projekty se zaměřuje na investice do všeho, co jakýmkoli způsobem posouvá vývoj společnosti nebo jejích produktů. Většinou se jedná o náklady na vývoj, analýzy, měření, diagnostiku či testování. Cílí především na podnikatelské subjekty do 250 zaměstnanců, s obratem nižším než 50 milionů eur a sídlem nebo provozovnou v Praze. Na rozdíl od dalších typů voucherů u něj nezáleží na datu založení firmy.

Veškeré informace, materiály a návody naleznou zájemci na webu www.prazskyvoucher.cz/inovace. Na uvedených webových stránkách také najdete nabídku služeb některých výzkumných institucí, které dodají projektu potřebné know-how.

Praha však myslí i na ty, kteří se cítí komfortněji v komunikaci z očí do očí. Už od 23. 9. jsou pro žadatele k dispozici v Podnikatelském a inovačním centru hl. m. Prahy (Škodův palác) pravidelné konzultační hodiny, kde mohou všechny své nejasnosti a podrobnosti probrat s experty na inovační projekty. Konzultovat bude možné až do 6. 12. každé úterý v čase 9.00 – 12.00 a každý čtvrtek v čase 13.00 – 16.00.

Magistrát hl. města Prahy se už nyní těší na nové projekty. Současně oceňuje prolnutí podnikatelské a výzkumné sféry, které by se za normálních okolností potkaly jen velmi obtížně. „Obě ukončené výzvy ukázaly, že Pražský voucher může podstatným způsobem nastartovat rozvoj kreativních a pracovitých firem a posílit jejich postavení na konkurenčním poli. Zároveň však inovační projekty přinášejí prohloubení spolupráce firem s vědeckovýzkumnými organizacemi, která je za normálních okolností poměrně složitá a komplikovaná. Tato kooperace může do budoucna znamenat zásadní potenciál pro všechny strany.“ uzavřel Vít Šimral.

Podat projekt bude možné od 21. 10. 2019 do 6. 12. 2019. Seznam poskytovatelů znalostí naleznete na www.trhinovaci.eu.