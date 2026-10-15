Praha: 57 m². Příbor: třípodlažní dům. Co dnes znamená 8,69 milionu?

Komerční sdělení
Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více
Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.
Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.
Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.
Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.
Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.
Co dnes znamená 8,69 milionu korun na trhu s nemovitostmi? Podle nejnovějšího Deloitte Real Indexu zveřejněného v září 2026 dosáhla průměrná cena prodaných bytů v Praze 153 100 Kč za m². Při této ceně odpovídá 8,69 milionu korun necelým 57 m².
V Příboře je za stejnou nabídkovou cenu na prodej celý třípodlažní multifunkční dům přibližně 100 metrů od centra. Nabízí cca 358 m² včetně terasy, z toho cca 346 m² interiéru, a v katastru je rozdělen na pět samostatných jednotek – čtyři nebytové a jeden byt 4+kk s vlastní terasou. Komerční část je aktuálně 100 % obsazena nájemníky; byt lze předat kupujícímu bezprostředně po dokončení prodeje.
Byt 4+kk ve 3. NP
Komerční prostor v 1. NP
„Nechci tvrdit, že Příbor je Praha. Chci pouze ukázat, co lze dnes za stejných 8,69 milionu korun získat na různých místech. Čísla neříkají, kde má člověk žít. Ukazují ale, kolik prostoru a možností obětuje za určitou adresu,“ říká majitel Jiří Jurečka.
Dům kombinuje stávající příjem z pronájmu, možnost vlastního bydlení, pět samostatně vymezených jednotek a potenciál budoucích změn využití.
Silnou stránkou domu je také výborná dopravní dostupnost. Příbor leží na křižovatce hlavních silničních, železničních a autobusových směrů, v blízkosti mezinárodního letiště.
Přímo naproti domu se nachází nová obchodní zóna s obchody a službami.
Po 35 letech spojených s jednou rodinou nyní dům hledá nového majitele. Nemovitost se prodává jako celek, přímo od vlastníka.
Více informací, fotografie, video a půdorysy:
https://www.multifunkcnidum.