Praha 2 nabízí sociálně znevýhodněným rekordně nízké nájmy

Sociálně znevýhodnění občané zde mohou získat bydlení za rekordně nízké nájmy, které začínají na méně než stokoruně za metr čtvereční.

„Bytová politika patří a vždy patřila mezi naše hlavní priority. Městská část Praha 2 má aktuálně jeden z největších bytových fondů v Praze, který tvoří téměř 3 tisíce bytových jednotek. Pomoc sociálně potřebným – seniorům, zdravotně znevýhodněným občanům, samoživitelům i mladým rodinám, kdy nájemné za sociální bydlení začíná na 97 korunách za m2, pro nás tak byla vždy samozřejmostí,“ říká místostarostka Prahy 2 Lucie Pechová, která je gesčně odpovědná nejen za oblast sociální, ale i oblast bytové politiky.

Podpora pro rodiče samoživitele

Rodičům samoživitelům nabídne městská část odpovídající byt a zároveň slevu na nájemném v prvním roce. Pomoc je tak koncipována na nejsložitější období, kdy výrazná sleva na nájemném samoživitelům poskytne možnost se srovnat s nastalou situací a finančně se nadechnout. Pokud situace trvá déle než rok, i v následujících letech pak budou hradit pouze nájemné v základní výši.

Podpora pro seniory

Seniorům pomůže městská část dlouhodobě, a to hned dvojím způsobem. Nabídkou malometrážního bytu, který sám o sobě je méně nákladný, a zároveň poskytnutím sníženého nájemného.

Podpora pro mladé rodiny

Do této skupiny spadají jak mladé páry, které mají v péči minimálně jedno nezletilé dítě, tak i bezdětné páry, který založení rodiny teprve plánují. Zatímco v prvním případě se na dvojici partnerů pohlíží bez ohledu na právní statut, ve druhém případě je podmínkou, aby se jednalo o manželský pár nebo registrované partnery. Podpora je nastavena formou snížených nájmů v prvních šesti letech s garancí základního nájemného od roku sedmého. U bezdětných párů se počítá se založením rodiny do tří let, a to včetně formy adopce či pěstounské péče.

Zdravotně postižení

Byty pro osoby se zdravotním postižením jsou určeny jako pomoc osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, ZTP nebo potvrzení o invaliditě III. stupně, a které nemohou svou bytovou situaci řešit vlastními silami. Podpora zdravotně postižených je dvojí, jednak v nabídce bytu odpovídajícího potřebám nájemce, a pak také zároveň poskytnutím sníženého nájemného.

Sociálně potřební

Byty pro sociálně potřebné občany jsou určené pro bydlení osob, které se ocitly v tíživé sociální situaci, nejsou schopny ji řešit vlastními silami, v rámci svých možností však k jejímu řešení přistupují aktivně. Podpora je koncipována jako dočasná a je průběžně přezkoumávána.

Další kategorii v oblasti nájemního bydlení tvoří tzv. služební byty. Ty městská část poskytuje potřebným profesím – zdravotníkům, učitelům, sociálním pracovníkům, policistům, hasičům apod. za základní nájemné 177 korun za m2. Zhruba třetinu volného bytového fondu ročně pak městská část nabízí v elektronických aukcích. Aukce bývají smíšené, tedy jednokolové i dvoukolové. Šanci získat byt do pronájmu tak mají nejen rezidenti, ale i ostatní zájemci z řad široké veřejnosti.

„Neutuchající zájem o účast v elektronických aukcích je pro nás důkazem, že městská část nadále zůstává spolehlivým a důvěryhodným vlastníkem, který nabízí zejména jistotu dlouhodobého pronájmu za jasně stanovených pravidel. Ta ostatně prošla velkou změnou. Celý proces uzavírání a prodlužování nájemních smluv jsme v loňském roce výrazně zjednodušili a dlouhodobé nájemce zvýhodnili. Nově mohou po 6 letech bezproblémového nájmu uzavřít s radnicí nájemní smlouvu na dobu neurčitou. S prázdnou nevyjdou ani dlouholetí nájemci, nový režim prodlužování smluv se vztahuje i na starší smlouvy,“ vysvětluje Lucie Pechová.

Aktuální výše vyvolávací ceny nájemních bytů v aukcích je 214 Kč/m2. Průměrný vysoutěžený nájem činil v loňském roce 306 Kč/m2, což je stále výrazně pod úrovní běžného komerčního nájmu (444 Kč/m2 v Praze a 477 Kč/m2 v Praze 2).