Praha 2 investuje stamiliony do školství, zeleně i bydlení

Zastupitelstvo městské části Praha 2 schválilo rozpočet na rok 2026 ve výši 1,37 miliardy korun. Ten je i letos výrazně proinvestiční. Stovky milionů poputují do školství a zeleně, tedy oblastí, které Praha 2 dlouhodobě považuje za své priority.

foto: Městská část Praha 2

Díky odpovědnému nakládání s financemi bude hospodaření městské části stejně jako v předchozích letech vyrovnané.

Nejvíc peněz obdrží základní a mateřské školy, do kterých Praha 2 letos investuje celkem 255,4 milionu korun. S masivními investicemi se počítá především na opravy, rekonstrukce a modernizace školních budov a jejich vybavení. „Chystáme rekonstrukci elektroinstalace a osvětlení v MŠ Viničná (pobočka Trojická) a připravujeme projektovou dokumentaci k rekonstrukci kuchyně a zázemí v MŠ Kladská. Počítáme také s přípravou projektové dokumentace na rozšíření prostor ZŠ Jana Masaryka, které nám přinese navýšení kapacity tohoto školského zařízení,“ uvedl starosta MČ Praha 2 Jan Korseska. „Modernizovat budeme i technologie plynových kotelen například v ZŠ Slovenská, Resslova nebo Vratislavova, kde nás čeká také rekonstrukce školní kuchyně. A pokračovat budeme i v rozsáhlé rekonstrukci půdních prostor a pláště budovy ZŠ Na Smetance,“ dodal starosta. Zkrátka nepřijdou ani často diskutované nepedagogické profese jako jsou školníci či kuchařky: Praha 2 letos přerozdělí štědrou dotaci z Magistrátu hlavního města Prahy ve výši 107,16 milionu korun na jejich platy.

Další velkou část z rozpočtu představuje péče o veřejná prostranství a zeleň. V této kapitole je pro letošek vyčleněno 102,4 milionu korun. Radnice počítá nejen s dosadbou zeleně, ale i s pokračující modernizací dětských hřišť a sportovišť. Největší investicí v tomto směru je jednoznačně revitalizace části parku Sady Bratří Čapků a prostoru před ZŠ Kladská a dokončení rekonstrukce oblíbeného dětské hřiště U Draka v Riegrových sadech, která začala loni na podzim. Mezi další důležité projekty patří také revitalizace části parku na Karlovském předmostí, revitalizace neutěšeného prostoru před krytem Folimanka a vybudování nového sportoviště u Sokola Královské Vinohrady.

Praha 2 bude také pokračovat v opravách a investicích do bytového i nebytového fondu. Kromě rekonstrukcí bytů, výtahů a kotelen plánuje například půdní vestavby v ulicích Jugoslávská, Korunní a Bělehradská.

I přes objemné investice a snahu maximálně zkvalitňovat veřejný prostor zachází Praha 2 se svými financemi velmi uvážlivě. „Díky dlouhodobě odpovědnému nakládání s financemi bude i letos hospodaření naší městské části vyrovnané. Stejně jako v předchozích letech jsme rozpočet a finanční plán zdaňované činnosti připravili s maximální odpovědností. Finanční prostředky proto budeme vynakládat co nejefektivněji bez jakýchkoli půjček a zadlužování,“ zdůrazňuje Jan Korseska.

