Praha 2: centrum podnikání a inovací v samém srdci metropole

V srdci metropole, na ploše několika čtverečních kilometrů, se odehrává dynamický příběh rozvoje podnikání, který má potenciál inspirovat i širší území hlavního města. .

Tomáš Halva - radní MČ Praha 2, vítězka ankety Podnikatel Dvojky 2025, Jan Korseska – starosta MČ Praha 2 | foto: Městská část Praha 2

Městská část Praha 2 dlouhodobě podporuje firmy a živnostníky, což jí vyneslo opakovaná ocenění Město pro byznys a titul Město pro byznys desetiletí 2019. Ve srovnání všech dvaceti dvou pražských městských částí se tak „Dvojka“ pravidelně umisťuje na předních místech v oblasti podnikatelské přívětivosti a kvality veřejné správy. Daří se zde široké škále různých firem, od tradičních kaváren a malých rodinných obchůdků až po moderní technologické služby.

Starosta: Podnikatelé jsou náš klíčový partner

Podnikatelskou komunitu vnímáme jako klíčového partnera pro rozvoj městské části i kvalitu života jejích obyvatel. Podpora podnikání je jednou z priorit městské části. Podnikatelé a živnostníci dělají z Prahy 2 živé, dynamické a atraktivní místo. Věřím, že se nám daří, aby Praha 2 byla i nadále pro podnikatele srozumitelným, otevřeným a spolehlivým partnerem. V Praze 2 podnikají desítky tisíc podnikatelů a živnostníků, což z naší městské části dělá podnikatelskou top lokalitu. U nás na Dvojce jsme na tento vysoký počet podnikatelů pyšní a vnímáme ho jako součást bohatého komunitního života“: uvádí starosta MČ Praha 2 Jan Korseska (ODS).

Starosta zároveň připomíná, že radnice Prahy 2 podporuje podnikatele pravidelně formou dotací a účelových grantů, které vypisuje každým rokem na jaře, a je také jejich spolehlivým partnerem v horších časech. „Během covidové pandemie i energetické krize spojené s válkou na Ukrajině jsme opakovaně dokázali, že naše podnikatele nenecháme padnout. Byli jsme první městskou částí, která během covidových vládních restrikcí připravila tzv. gastromapu a podpořila provozovny ve zřízení výdejových okének. Poskytovali jsme také slevy z nájmů a individuálně nastavovali splátkové kalendáře,dodává Jan Korseska.

Jeho slova potvrzují i oficiální data, která hovoří jasně. V Praze 2 dne je registrováno 48 926 podnikatelů a vydáno 57 204 živnostenských oprávnění.

Podnikatelské prostředí je živé a pestré: sídlo zde mají firmy z oblasti obchodu, gastronomie i kreativních služeb. Praha 2 je rovněž atraktivní pro malé odborné ateliéry a start‑up projekty, které těží z atraktivní lokality i dostupnosti odborné pracovní síly.

Gastronomické centrum Prahy

Praha 2 je především vyhlášeným gastronomickým centrem. Do místních restaurací, kaváren a bister se už léta sjíždějí gurmáni a foodies z celého hlavního města. Ať už mluvíme o vyhlášených podnicích jako je Bruxx na náměstí Míru, fine-dining podnik Apelace21 v Záhřebské ulici, restaurace U Kroka se špičkovou českou kuchyní v blízkosti Vyšehradu či oblíbeném bistru Mezi srnky, které se pravidelně umisťují v žebříčcích mezinárodních turistických platforem typu TripAdvisor, či o malých rodinných podnicích jako je nuselská kavárna Neosly či pekárna Bochníček s denně čerstvým, křupavým pečivem v Ječné ulici, místní gastroscéna je svou rozmanitostí a precizností právem na celopražské i celorepublikové špičce. Na Dvojce se ale velmi daří uměleckým galeriím, ateliérům a start-upům.

Jako dobrý příklad i průvodce Prahou 2 může sloužit první ročník ankety Podnikatel Dvojky, ve které vybírali občané své nejoblíbenější restaurace, kavárny, obchody a služby. Absolutním vítězem ankety se stal specifický second hand s extravagantní módou Crashily, který sídlí v Ječné ulici a který svým sortimentem a přístupem nemá v hlavním městě konkurenci.

K podpoře podnikatelské komunity patří také pravidelná setkání, tematické workshopy a odborné diskuze, které úřad společně s partnery podnikatelům nabízí. Tyto akce probíhají pro vybrané skupiny podnikatelů na konkrétní témata — od legislativních změn přes marketingové strategie až po digitalizaci služeb — a jsou zaměřeny na sdílení zkušeností, networking a praktické poradenství. Účastníci tak mají možnost diskutovat své výzvy s odborníky i kolegy z oboru a získat inspiraci i konkrétní know-‑how pro rozvoj svých projektů. „Naše městská část vděčí drobným podnikatelům za to, že vytvářejí prostředí, kde se lidé rádi setkávají a kde je příjemné žít i pracovat. Anketa Podnikatel Dvojky a naše workshopy jsou příležitostí ukázat, že si jejich práce vážíme a chceme je podpořit v růstu,“ říká Tomáš Halva (TOP 09), radní pro oblast podnikání.

Rychlá a efektivní komunikace

Jednou z klíčových oblastí, ve které MČ Praha 2 podporuje podnikatelský sektor, je oblast informační. Efektivní přenos informací je zásadní pro podporu podnikání, protože umožňuje podnikatelům rychle reagovat na změny v legislativě, využívat dostupné dotační programy, účastnit se workshopů a setkání, a získávat další důležité informace. Praha 2 využívá k přenosu informací především elektronické nástroje, které umožňují rychlou a efektivní komunikaci.

Všechny technické a technologické novinky, které v poslední době úřad Prahy 2 zavádí, směřují k tomu, aby nahradili nutnost osobní návštěvy úřadu. Díky interaktivním online formulářům i elektronické platební bráně je dnes už možné vyřídit všechny poplatky online. Pokud už někdo na úřad zamíří osobně, má jistotu, že bude odbaven rychle a bez zbytečného čekání. Konkrétní termín jednání lze sjednat s předstihem online na webu MČ nebo prostřednictvím aplikace Virtuální lístek. Pro lepší orientaci v budově úřadu lze navíc využít i virtuální prohlížeč, který web MČ rovněž nabízí. Přelomovým projektem modernizace úřadu bylo loňské zprovoznění nové mobilní aplikace Dvojka. Díky ní mají občané a podnikatelé všechny důležité informace a služby na jednom místě. Naleznou v ní důležité kontakty i užitečné informace pro případ krizových a havarijních situací. Aplikace také nabízí přehledně možnost hlásit závady, uhradit parkování, sledovat blokové čištění komunikací nebo zjistit termín a místo přistavení velkoobjemových kontejnerů. Jednou z nejdůležitějších funkcí jsou pak notifikace, díky kterým mají uživatelé aplikace aktuální informace jako první. V současné době pracuje městská část Praha 2 na modernizaci a vylepšení svých webových stránek, které budou pro uživatele ještě přívětivější.

Propagace a reklama

MČ Praha 2 vydává měsíčník Noviny Prahy 2, kteří dostávají všichni občané Dvojky do svých stránek zdarma. Tyto noviny zavedly nedávno pravidelnou rubriku Žijí mezi námi, ve které zveřejňují inspirativní příběhy úspěšných podnikatelů Dvojky. Jak vyplynulo ze čtenářského průzkumu, tato rubrika se těší velkému zájmu čtenářů. Podnikatelé v ní vyprávějí o tom, jak se jim na Dvojce podniká, co by uvítali a s čím se potkávají.

Společným rysem jejich příběhů je ocenění výjimečné lokality, jakou jsou Vinohrady, a hrdost na sousedskou komunitu, která v Praze 2 vládne a je jim velkou oporou. V této rubrice dostali prostor majitelé bister, drobní řemeslníci (například majitel houslařského ateliéru), pěstovatelé a prodejci mikrobylinek, majitelé vinného baru na Vinohradech, či nový obchod s látkami, kde jsou i krejčovské služby pro veřejnost. Tato rubrika pomáhá podnikatelům v tom, že se o jejich činnosti dozví velké množství lidí, aniž by si museli zadávat placenou inzerci. Svoji pravidelnou rubriku Vaříme s... zde mají několik posledních let i majitelé místních restaurací, kteří zde mohou zveřejnit příběh svého podniku i nejzajímavější recepty ze svého jídelního lístku.

Výhled do budoucna

Praha 2 staví své podnikatelské prostředí na kombinaci tradičních hodnot a inovačního myšlení, které spolu s otevřenou samosprávou a aktivní komunikací s podnikateli vytváří stabilní a perspektivní prostředí pro všechny, kdo zde chtějí podnikat.

V době, kdy se ekonomická aktivita měst stále více přesouvá do center s dobrou infrastrukturou a přístupností, Praha 2 potvrzuje, že malá městská část může být silným ekonomickým a společenským centrem, kde se daří jak stávajícím firmám, tak novým podnikatelským nápadům.

