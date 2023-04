Pracovat u Policie ČR byl můj sen

K Policii ČR nastoupil před čtyřmi roky a již třetím rokem pracuje u dopravní policie v Praze. Svoji práci má rád, protože je velmi rozmanitá a každý jeho den ve službě je zcela jiný. Jeden den dohlíží na bezpečnost v ulicích Prahy v policejním autě s majáky, další den v civilním vozidle jako skrytý dohled a v přívětivém počasí třeba na policejním motocyklu.

Služba dopravního policisty

Součástí jeho každodenní práce je dohlížet na bezpečnost a plynulost v silničním provozu, v rámci této činnosti provádí měření rychlosti a kontrolu řidičů. Dále např. řídí dopravu, kontroluje provoz v tunelech, podílí se na doprovodu státních návštěv, pomáhá řidičům při dopravních nehodách a snaží se co nejrychleji obnovit provoz. Díky velmi hustému provozu často řeší neprůjezdné páteřní komunikace a v souvislosti s oznámenými shromážděními nebo sportovními akcemi omezení dopravy. V případě potřeby např. u velkých dopravních nehod vytváří záchranářům pomocí motocyklu záchranářskou uličku a mnoho dalšího.

Každý den je zcela jiný

„Každý den, je tady v Praze skutečně zcela jiný a přiznám, že jsou některé dny dost náročné,“ říká policista Michael. Ve službě však bohužel dochází i k situacím, kdy řidiči nereagují na pokyn k zastavení a začnou ujíždět. Jak policista uvádí: „I já jsem spolu se svým parťákem již několikrát pronásledoval vozidlo, jehož řidič se snažil velmi vysokou rychlostí ujíždět.“

K jejich práci však patří i pomoc zraněným při dopravních nehodách. „Stále nemohu zapomenout na první den na dopravce. Je to sice již několik let, ale pro mne jako pro zcela nezkušeného policistu to byl jeden z nejnáročnějších dnů. Spolu s dalšími kolegy jsme vyjížděli na pomoc k dopravní nehodě, při které několik lidí utrpělo velmi vážná poranění a my jsme spolu s dalšími policisty až do příjezdu záchranářů dva z nich resuscitovali. Tohle je ale přesně to, proč jsem nastoupil k policii. Chci pomáhat lidem a být vždy tam, kde mě někdo potřebuje,“ dodal.

Jak vypadá služba Michaela a jeho parťáka, můžete vidět zde:

Den ve službě s policistou na motorce:

Pracovní doba je velkou výhodou

Michael si však pochvaluje nejen samotnou službu, ale také systém nastavení služeb. Každý policista na oddělení silničního dohledu slouží pravidelné dvanáctihodinové služby ve čtyřdenním cyklu a to tři dny denní a jeden den noční služby. Čtyři dny práce vždy střídají čtyři dny volna.

„Tento systém služeb je úžasný v tom, že už teď vím, kdy budu sloužit třeba o vánočních svátcích a kdy budu mít volno,“ dodal s úsměvem. Stále častěji do Prahy nastupují policisté, kteří jsou z úplně opačného konce republiky. Díky čtyřdennímu volnu mohou pracovat v Praze a zároveň mít rodinu na opačném konci republiky.

Policie ČR v Praze hledá 1 000 nových policistů

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy se však dlouhodobě potýká s nedostatkem policistů. Aktuálně v Praze schází přibližně tisíc policistů, a to napříč všemi službami. Nejvíc policistů schází právě u dopravní policie, na místních odděleních a odděleních hlídkové služby.

Benefity pro nově přijaté policisty v Praze: Náborový příspěvek 150 000 Kč, 6 týdnů dovolené, ozdravné pobyty a lázně, bezúročné půjčky, volný vstup do moderně vybavených posiloven, 20 let ubytování zdarma, příspěvek na stravu a na dojíždění.

Podmínky přijetí do služebního poměru

Každý uchazeč musí splnit několik základních podmínek. Musí být občanem ČR, starší osmnácti let, bezúhonný, způsobilý k právním úkonům, dále fyzicky, osobnostně a zdravotně způsobilý. Poslední podmínkou je, že nesmí být členem politické strany nebo politického hnutí.

Benefity pro uchazeče

V Praze aktuálně nabízíme při přijetí do služebního poměru náborový příspěvek 150 000 Kč, 6 týdnů dovolené, bezplatné ubytování pro mimopražské na 20 let zdarma, náhrady cestovních výdajů, příspěvek na stravování, bezúročné půjčky, příspěvek na kulturu a sport, bezplatné jazykové vzdělání a další.

Informace o přijetí do služebního poměru

Uchazeči mají několik možností a mohou si sami vybrat způsob, který jim nejvíce vyhovuje. První možnost je poslat stručný email, kde projeví zájem o práci u policie, a odešlou ho na krpa.nabor@pcr.cz. Obratem se jim ozve personalistka, která s nimi probere veškeré další nutné náležitosti a zašle jim formuláře k přijetí. Nabídne možnost online schůzky či osobní schůzky na jednom z náborových pracovišť. Druhý způsob je zavolat na telefonní číslo personálního oddělení 703 823 840, kde se opět dozvíte veškeré informace. Třetí způsob je navštívit jedno ze dvou náborových pracovišť v Praze 4 – Kongresová 1666 nebo v ulici Sokolovská 623/251 v Praze 9.

Služba očima policisty pohotovostně eskortního oddělení:

Služba očima policisty oddělení hlídkové služby:

