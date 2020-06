Práci chřest!

Dnes jsme i díky mělnické firmě Český chřest svědky renesance této superpotraviny, která v sobě ukrývá nejen spoustu zdraví prospěšných látek, ale také neobvyklých příběhů.

Chřest je lidstvu známý už několik tisíc let a byl nedílnou součástí hostin egyptských faraonů, Ludvíka XIV. nebo třeba ikonické Sophie Lorenové. Doslova a do písmene zakořenil rovněž v českých zemích a v dobách Rakouska-Uherska zamířil na stoly vídeňského císařského dvora, jenže víceméně bez povšimnutí domácího publika. Čtyřicet totalitních let mu pak neoprávněně vytvořilo image buržoazní lahůdky a i poté trvalo, než se chřest zase začal prosazovat v tuzemských jídelníčcích. Na česká pole se vrátil nejprve díky holandským pěstitelům, vypěstovaná produkce se logicky ve velkém vyvážela. Teprve odkoupením jejich firmy v roce 2012 a založením značky Český chřest se začal v Hostíně u Vojkovic na Mělnicku psát novodobý tuzemský chřestový příběh.

Z Mělnicka do PENNY i do celého světa

Byl to právě řetězec PENNY MARKET, který hned na počátku navázal se společností Český chřest dlouhodobý obchodní vztah, jenž přetrvává dodnes. I díky němu zůstává většina produkce českého chřestu v tuzemsku, třebaže zájem o lahodný výpěstek je i v zahraničí – k tradičním odběratelům patří Nizozemsko a Německo. Mělnický chřest putuje také do Hongkongu či Dubaje.



Nejsladší na světě

Pěstovat chřest není jen tak. Ze všech druhů zeleniny je péče o něj bezkonkurenčně nejobtížnější. Kromě jiného vyžaduje specifické lehké písčité půdy, kterých není na světě mnoho. Jedny se nacházejí v Polabské nížině na Mělnicku. Když se k tomu přidá ideální klima, které tam není ani kontinentální, ani suché, začnou do sebe kousky mozaiky pěkně zapadat. „Náš chřest je specifický svou výjimečnou chutí,“ vysvětluje Jiří Šafář, zakladatel společnosti Český chřest, „někdo o něm dokonce říká, že je nejsladší na světě.“ Pravdou je, že čerstvý český chřest má obsah cukru až šest procent, takže na tom skutečně něco je.



Zlomit a… křup!

A jak poznáte, že je chřest čerstvý? Neměl by působit gumově a při zlomení by měl křupnout. Zejména u importovaných chřestů, které putují do obchodu často přes celou Evropu nebo půl světa, to není úplná samozřejmost. Takový transport není ani ekologický. Český chřest má v tomto ohledu velkou výhodu, která je pro milovníky „špárglu“ garancí špičkové kvality – od momentu sklizně po prodej zákazníkovi uběhne vždy ten optimální čas. Nejlepší chuť má sice čerstvě sklizený chřest, ale před samotným prodejem musí tato plodina absolvovat přesně stanovený proces, který zaručí slibovanou chuť i zákazníkům v obchodě.



Chřest je sprinter

Chřest dokáže během dne vyrůst až o osm centimetrů, a tak je nutné ho každodenně systematicky sklízet. „Chřest nepočká. Každý den, vždy 60 dní v roce, procházíte pole a sklízíte,“ vysvětluje Jiří Šafář a pokračuje: „Když jeden den nesklidíte, zničíte si plachty, a když chřest nesklidíte třetí den, tak se při slunečném počasí takzvaně uvaří.“ Ani po včasné sklizni není vyhráno, protože chřest je nabuzený k růstu. To se musí zastavit tím, že se dá na 24 hodin do ledové vody. Pokud by putoval na pulty prodejen bez tohoto mezikroku, rostlina by stále žila, začala by konzumovat vlastní cukr a zhořkla by.

Tomuto sprinterskému období předchází tři roky, během nichž se musí pěstitel pečlivě starat o sazenice, než začnou plodit. „Znamená to, že tři roky nesklízíte nic, pak sklízíte čtyři pět let bílý chřest a na závěr zhruba dva roky chřest zelený,“ vysvětluje Jiří Šafář. Rozdíl mezi bílým a zeleným chřestem je pouze ve způsobu pěstování. Bílý chřest je schovaný pod plachtami, zatímco zelený chřest roste bez plachet, a tak u něj probíhá fotosyntéza. Stále jde o tu samou rostlinu.

Mladým dívkám zapovězený

Chřestu právem náleží status superpotraviny, která oplývá množstvím zdraví prospěšných látek. Ať už jde o kyselinu listovou, vitamíny A a C, vápník nebo železo. Chřest má také antibakteriální účinky a používá se i pro zrychlení metabolizmu, proto je nedílnou součástí jídelníčku při redukci hmotnosti. Nejenže má málo kalorií, ale zároveň čistí střeva. Dnes je chřest hojně doporučován víceméně všem, ovšem nebylo tomu tak vždy. Kvůli své pověsti falického symbolu byl chřest v 19. století například zakázán v penzionátech pro mladé dívky, protože církev tvrdila, že vyvolává nečisté představy a dráždí smysly. Afrodisiakální účinky jsou mu připisovány od dob egyptských faraónů, kterým poddaní nosili chřest pro stimulaci jejich plodnosti.



Kdo ochutná, ten se vrací

Receptů s chřestem jsou stovky, nejčastěji se samozřejmě jí s holandskou omáčkou nebo jen povařený na másle. „Moje nejoblíbenější jídlo z chřestu je chřestová polévka. Zejména když jsem po náročném večeru ‘společensky unaven’, je to něco neskutečného,“ usmívá se Jiří Šafář. Chřest by se měl loupat speciální škrabkou, a i když má slupka tvrdá vlákna, je v nich nejvíce blahodárných látek. „V Německu je nikdo nevyhazuje – udělají je na másle a zalijí kuřecím vývarem a získají ten nejhodnotnější pokrm,“ poodhaluje tajemství přípravy Jiří Šafář a dodává: „Kdo jednou ochutná náš chřest a pozná jeho kvalitu a chuť, ten se k němu vrací.“

Hledá se zemědělec. Zn. Dobrodruh

Při pohledu na Jiřího Šafáře má člověk pocit, že se pro pěstování chřestu narodil – má detailní znalosti, zautomatizované pohyby a o chřestu ví všechno. Původně to bylo přitom trochu jinak. „Když jsem kupoval tuto zkrachovalou firmu, tak jsem ji chtěl po čase zase prodat dál,“ vzpomíná Jiří Šafář na rok 2012. „Nakonec jsem u chřestu zůstal a fakt mě to baví,“ netají se. Český chřest dokázal navrátit Čechům něco, co původně znali, ale úplně na to zapomněli. „V Česku je spousta zemědělských perel, které jen čekají na nějakou renesanci a způsob, jak je dostat k zákazníkům,“ říká Jiří Šafář.. „Vezměte třeba angrešt, rybíz, křen nebo rebarboru. České zemědělství by si mělo najít další takové dobrodruhy, jako jsem já, kteří se do toho pustí. Když dáte lidem něco, co tu bylo a fungovalo, tak si k tomu znovu najdou cestu, a nakonec budeme všichni spokojení,“ uzavírá zakladatel společnosti Český chřest.