Práce ve společnosti METRANS může být Vaší radostí

V průměru každé tři hodiny vypravíme z některého z našich terminálů plně naložený vlak přepravující kontejnery. METRANS patří mezi lídry v oboru a nejdůvěryhodnější partnery pro intermodální přepravu (doprava kombinující více druhů přeprav).

A dobře víme, že by to bez našich zaměstnanců nešlo.

Naším cílem je, aby se každý z našich zaměstnanců do práce těšil a přicházel s radostí. Abychom toho dosáhli, je potřeba již v základech pracovat na zaškolování nových zaměstnanců. Z tohoto důvodu máme v naší společnosti zřízenou METRANS Akademii, kde nováčci absolvují kompletní program zácviku do svých pozic či interního systému. Začínáme školením o historii firmy, základy logistiky k pochopení fungování celého řetězce. Aby to nebyla jenom teorie je potřeba vyrazit na exkurze po terminálech či jiných odděleních. Výsledkem toho komplexního zaškolení je jasná představa o všech pozicích ve společnosti, ucelený přehled a také prvotní praktické zkušenosti, které nováčkům pomůžou při plné integraci a zapracování na konkrétní pracovní pozici. Tam je jim oporu seniorní kolega, který pokračuje nejen s předáváním provozní agendy a informací, ale je nápomocen při začleňování do týmu METRANSu. Po roce fungování naší „školičky“ vidíme plody naší práce. V souladu s motem „více znalostí = méně starostí“ jsme přesvědčení, že zaměstnanec, znalý všech souvislostí své práce, ji odvede ve větším klidu, s lepšími výsledky k vyšší spokojenosti zákazníka i své. A METRANS Akademie jde i dál. Je to práce na kontinuálním rozvoji každého kolegy. Práce s nováčky je jedna věc, ale i práce s kolegy a jejich další osobnostní a profesní růst je taky jeden z pilířů naší práce.

METRANS Akademie navazuje spolupráci i se školami v různých oblastech, od dopravních škol, přes IT, až po elektro obory. Nabízíme partnerskou podporu školám pomocí přednášek našich fundovaných zaměstnanců anebo poskytujeme školní praxe studentům. V rámci spolupráce se školami jsme kromě praxí zavedli exkurze či stipendijní programy, čímž podporujeme růst potenciálních nových kolegů již v jejich studentském období. I díky stipendijním programům mají studenti možnost propojit teorii s praxí a zjistit, jak fungují reálné přepravy a mají možnost poznat nejmodernější technologie, jakými jsou naše portálové jeřáby nebo i další nejmodernější stroje pro manipulaci s kontejnery.

I díky naším zaměstnancům můžeme zákazníkům nabízet kvalitní služby v intermodálních přepravách a patřit mezi TOP společnosti v oboru. Jak říká jeden z našich dlouholetých kolegů, práce u společnosti METRANS není jen práce s daty a čísly. Není to jen o tom přijít do práce a odpracovat si svých 8 hodin. Mít v práci výhled na kontejnerový terminál, kde vidíte výsledky své práce, je k nezaplacení!

Díky trvalému růstu dnes máme již 19 terminálů v 9 zemích Evropy. V průběhu doby se podařilo vytvořit silnou základnu, která funguje dnes a je současně připravena i na budoucí výzvy. Další investice do oblasti personálu, digitalizace, rozšiřování ekologicky neutrálních přeprav, jsou jen další příklady, že značka METRANS má nejen skvělou historii, ale stejně dobře našlápnuto i do budoucnosti.

Sledujte naše webové stránky a sociální média (Facebook, LinkedIn, Instagram), kde zveřejňujeme pravidelně informace z naší historie, současnosti, ale také budoucnosti a dozvíte se i o benefitech pro naše zaměstnance.