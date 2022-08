Práce v zubní ordinaci nemusí být rutinní – Bulovka Dental Clinic

Bulovka Dental Clinic, a.s. je soukromá dentální klinika na Praze 8, v bezprostřední blízkosti Nemocnice na Bulovce. Pacientům pomáhá v oblasti obou protipólů zubní péče – zdravotní a estetické stránky. Klinika má navíc nemalou ambici – chce se stát nejvyhledávanějším zařízením svého druhu v České republice. Na této misi samozřejmě hraje klíčovou roli personál, bez něj by podobné cíle nebyly možné. Klinika v současnosti hledá nové zubaře, pokud právě i vy hledáte nový impuls pro vaši kariéru, čtěte dále.

Pokud si budujete kariéru v zubním lékařství, Bulovka Dental Clinic je rozhodně místo, které by vás mělo zajímat. Abyste si mohli udělat lepší představu o tom, jak to na tomto pracovišti vlastně funguje, připravili jsme pro vás tak trochu netradiční rozhovor – přímo mezi Bc. Janou Sedlákovou, MBA, generální ředitelkou kliniky a jednou ze zdejších lékařek, MUDr. Markétou Hrubou. Povídali si otevřeně a napřímo.

Budova Bulovka Dental Clinic z venku - exteriér - zubní klinika 21. století v Praze

Dobrý den, začneme malým klišé – proč jste se rozhodla pracovat právě na Bulovka Dental Clinic?

První kontakt přišel díky mému bývalému kolegovi, který tady již nějakou dobu pracoval a ten mi kliniku doporučil. Když jsem později osobně měla možnost vidět, jak je klinika moderní a září novotou, moc se mi líbila. Vlastně jsem moc neváhala.

Jste u nás aktuálně půl roku, přišla jste po mateřské dovolené. To je vlastně takový modelový příklad lékaře, který chce úspěšně spojit kariéru a osobní život. Jak se vaše očekávání setkala s realitou?

Můžu říct, že jsem spokojená. Velmi oceňuji, že jste mi vyšli vstříc s pracovní dobou, protože mám právě malého syna. Jinak se mi tady pracuje velmi dobře. Ráda bych ocenila také sestřičky, protože bez nich bych ordinace samozřejmě nemohla dobře fungovat.

Zubařské křeslo a vybavení na Bulovce Dental Clinic

Jak z vašeho pohledu funguje například back office? Je pro vás jednodušší pracovat jako zaměstnanec? Nebo jste někdy uvažovala o vlastní cestě s vlastní ambulancí?

Možná někdy v budoucnu, v dohlednu ale určitě ne. Zvlášť pokud chci skloubit svou práci s rodičovstvím, je pro mě výhodné, že se nemusím soustředit na nic kolem a vše dobře funguje.

Co je z vašeho pohledu nějaké hlavní plus, proč by případný potenciální kolega měl mít zájem o práci právě u nás?

Jak už jsem zmínila, klinika je nová a moderní – je tady hodně lékařů s bohatými zkušenostmi, mám se vždy s kým poradit a je tady velmi dobrý kolektiv. To jsou samozřejmě všechno velmi důležité faktory.