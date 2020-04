Práce? Sport? Bez roušky těžko. České řešení na Rouškyonline.cz

Work&Sport je nejen bezpečnou, ale zároveň komfortní a elegantní alternativou, jak i v období krize pokračovat v běžných denních aktivitách. Funkční materiál zajišťuje pohodlí i při delším nošení.

V blízké budoucnosti se jistě znovu otevřou posilovny a další sportoviště, ani home office nebude možné praktikovat do nekonečna. Pořád bude ale nutné ještě nějakou dobu roušku nosit. Všichni sportovci a pracující, ať už na dělnických či administrativních pozicích, naleznou chytré řešení na www.rouskyonline.cz. Ryze české roušky s obsahem stříbra zabraňují množení mikroorganismů a zajišťují vysokou účinnost, neboť přesně obepínají celý obličej.

Jak vznikl projekt Work&Sport roušky pro sport a práci?

Hlavním účelem a myšlenkou projektu bylo udržet pracovní místa pro specializované pracovníky, kteří by v této době nejspíš skončili na úřadu práce. Proto je nezbytné nejen vyvíjet nová řešení roušek, ale také hlídat finance, které umožňují lidem udržet si práci a dělat to, co umějí nejlépe.

Ještě před třemi týdny se tým třebíčské textilní firmy PUMAX zaobíral běžnými úkoly a starostmi. Chystali nové návrhy sportovních triček, ladili každý detail na funkčních ponožkách a připravovali všechno potřebné pro účast na cyklistickém veletrhu a také na dalším ročníku maratonu, kde měli vždy velké prodejní úspěchy se svými produkty.



Po vyhlášení nouzového stavu vládou ČR se najednou toto poslání stalo z hodiny na hodinu minulostí a z běžných starostí s chodem firmy se stal boj o holou existenci a udržení pracovních míst pro desítky zaměstnanců. Zákazníci zrušili své objednávky, někteří nezaplatili za již odebrané zboží, naopak dodavatelé pod tlakem okolností začali vyžadovat za svoje zboží platby předem. Přímý prodej zákazníkům také nebyl a není možný. Prodej přes e-shop byl do vyhlášení nouzového stavu jenom doplňkovou aktivitou. Finanční rezervy společnosti sotva postačují k překonání několika týdnů.



Jako tisíce dalších podnikatelů a firem se i PUMAX ocitl v situaci, které ještě nikdy nečelil, a bylo nutné okamžitě jednat a vymyslet náhradní výrobní program.

Výroba a prodej nejen sportovních roušek online

Ve spolupráci s dalšími firmami v podobné situaci vznikl prakticky přes noc projekt www.rouskyonline.cz. Skvělé švadleny během víkendu vymyslely střih a design. Vyrobily a následně také otestovaly první prototyp. Jejich kolegyně nastavily celý výrobní proces a začaly šít jako o závod.

Mezitím se podařilo ve spolupráci s týmem firmy Industrial IT (www.i-it.cz) vymyslet a spustit kompletní e-shop včetně systému řízení celé logistiky a zejména marketingu a jako mávnutím proutku začalo chodit mnoho objednávek. Balení, organizaci, logistiku a podporu prodeje zase zajišťuje firma Foundry services s.r.o. ze skupiny firem Industrial Engineering Group.



Nyní tyto firmy společně vyrábějí a prodávají bavlněné dvouvrstvé a třívrstvé roušky s možností vložení filtru. Veškeré materiály dodávají zavedené české firmy. Jako filtr vkládají do roušky netkanou textilii vyráběnou také v České republice. Usilovně také shánějí materiál s nanovláknem, který by mohl doplnit netkanou textilii používanou nyní.



Vyvinuli také novou roušku ze speciální pleteniny s obsahem stříbra, která je velmi pohodlná a je možné ji nosit delší dobu, a to jak při vykonávání pracovní činnosti ve výrobních podnicích, tak při sportu. Tento nový typ roušky Work&Sport se prakticky přes noc stal prodejním hitem. Tuto roušku využijete nejen teď v době pandemie, ale také po pandemii, například pro sport v nižších teplotách.



Pracovníci týmu Rouškyonline.cz také formou telefonické a e-mailové podpory pomáhají lidem, kteří mají problém objednávku provést na e-shopu. Tuto nabídku hojně využívají senioři.



A jak projekt rouskyonline.cz vnímají samotní majitelé sdružených firem v projektu?

Při rozhovoru prozradili, jaké byly jejich dojmy a co vše se za poslední tři týdny naučili:



Hurá! Funguje to! To jsme si řekli v neděli ráno po tom, co jsme v sobotu v noci spustili náš projekt www.rouskyonline.cz. Nicméně během následujících hodin a dnů jsme zjistili, že to tak jednoduché nebude. Už 3 týdny jsme v práci prakticky non-stop, naše šičky a další kolegové a kolegyně pracují přesčas a přes víkendy. Denně řešíme nové a nečekané situace související s bezprecedentním stavem. Nic totiž nefunguje, jak jsme byli zvyklí. Jediné, co víme s jistotou, je, že poptávka je obrovská! Každý chce roušku. A to hned! Obrovský nápor zažívají nejen lidi na výrobě a distribuci, ale také ti, kteří mají na starosti komunikaci se zákazníky. Na něco takového prostě není firma o 20 lidech připravena. Tolik e-mailů a telefonů, kolik jsme vyřídili za týden, jsme nevyřídili za celý předchozí život. Bohužel se najde i mnoho našich spoluobčanů, kteří naši aktivitu považují za vydřidušství, naše roušky za předražené a nás za hyeny. Hodně nás to mrzí a frustruje...“



Naštěstí nám shodou šťastných náhod pomáhá video na Youtube, kde velmi milá a inteligentní paní Bohdana Goliášová vysvětluje, jak to s cenou roušek ve skutečnosti je. Po zveřejnění tohoto videa nejhorší nápor nenávistných komentářů, telefonátů a e-mailů naštěstí ustal.

Rádi bychom k tomuto tématu dodali jen to, co si ne všichni zřejmě dostatečně uvědomují. A to je, co všechno musíme z ceny roušky jako firma zaplatit. Jedná se v prvé řadě o mzdy a nemalé povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění (z těchto odvodů stát potom platí všechny ty, kteří nyní musí zůstat doma nebo nedejbože v nemocnicích). Dále musíme zaplatit všechny splátky úvěrů a leasingů, ze kterých jsme pořídili budovy a vybavení, energie, veškeré materiály nutné pro výrobu roušek, náklady na logistiku a balení.



Nemalou část ceny tvoří také DPH, prodejní cena také musí pokrýt výplaty všech kolegů zajišťujících administrativu a komunikaci se zákazníky. Ohromné prostředky také stojí inzerce nutná k tomu, aby se o našem produktu lidé vůbec dozvěděli. Pokud nám nějaké peníze na konci zbydou, odvedeme mnoho dalších procent jako daň ze zisku. Určitě se tedy nejedná o projekt, na kterém bychom nějak zbohatli. Hlavní účel celého projektu je zejména udržení pracovních míst pro naše zaměstnance, kteří jsou na nás nyní odkázáni a těžko by v dnešní situaci hledali jiné uplatnění a s největší pravděpodobností by skončili na pracovním úřadě, čerpali by podpory v nezaměstnanosti a dále by tak zatěžovali již tak napnutou státní kasu.



Na závěr bychom chtěli moc poděkovat všem, kteří nám pomáhají a drží pěsti, jsme vděční za každý pozitivní komentář na našem Facebookovém profilu a moc si vážíme také e-mailů plných podpory a poděkování.