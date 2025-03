PPWR: Jak se promění váš nákupní košík s novou obalovou revolucí

Když příště vyrazíte na nákup, možná si všimnete, že váš oblíbený jogurt vypadá trochu jinak. Nebo že zmizela dvojitá vrstva obalu kolem vašich oblíbených sušenek zmizela. Není to náhoda - je to důsledek nového nařízení EU o obalech a obalových odpadech (PPWR), které vstupuje v platnost v únoru 2025. „Spotřebitelé postupně zaznamenají, že výrobky v obchodech mají méně obalových vrstev a materiálů,“ vysvětluje Martin Němec, generální ředitel DS Smith Packaging pro Českou republiku a Slovensko.

Proč se Evropská unie rozhodla pro tuto změnu? Čísla hovoří jasně: v roce 2021 vyprodukoval každý Evropan v průměru 189 kilogramů obalového odpadu. Bez jakéhokoli zásahu by to do roku 2030 bylo až 209 kilogramů. Obalový průmysl spotřebovává 40 % veškerých plastů a 50 % papíru v EU. „Tato situace je dlouhodobě neudržitelná, proto je změna nevyhnutelná,“ podotýká Němec.

Pro běžného spotřebitele bude změna postupná. PPWR stanovuje jasné cíle: snížit množství obalového odpadu o 5 % do roku 2030, o 10 % do roku 2035 a o 15 % oproti současnému stavu do roku 2040. Co to konkrétně znamená pro váš nákupní košík?

Co zmizí z vašeho nákupního košíku

„V první řadě uvidíte méně zbytečných dvojitých balení,“ vysvětluje Němec. „Zmizí ty malé plastové sáčky uvnitř krabic se sušenkami, nadměrné krabičky parfémů nebo kosmetiky s velkým množstvím nevyužitého prostoru, nebo třeba zbytečné plastové obaly kolem ovoce a zeleniny.“ Nové nařízení také postupně omezí používání jednorázových plastových obalů, zejména v oblasti stravování v sítích rychlého občerstvení.

Spotřebitelé si také všimnou, že některé formáty obalů se začnou standardizovat. „To neznamená, že všechny produkty budou vypadat stejně,“ uklidňuje Němec. „Jde spíše o to, aby obaly stejného typu měly podobné vlastnosti, což usnadní jejich recyklaci a opětovné použití.“

Co přibude do vašeho nákupního košíku

„Nově přibude možností pro vratné a zálohované obaly,“ pokračuje Němec. „Například v restauracích rychlého občerstvení budete moci požádat o opakovaně použitelné obaly namísto jednorázových.“ PPWR stanovuje, že do roku 2030 musí být 10 % nápojů a 20 % jídel s sebou nabízeno v opakovaně použitelných obalech.

Dalším přírůstkem budou jasnější a jednotnější označení na obalech. „Spotřebitelé budou mít lepší informace o tom, jak správně třídit obal po použití, z jakých materiálů je vyroben a jaký má environmentální dopad,“ vysvětluje Němec. Všechny obaly budou muset být do roku 2030 plně recyklovatelné.

Jak se změní vaše nakupování

Změny v obalech ovlivní i způsob, jakým nakupujeme. „Očekáváme nárůst bezobalových prodejen a doplňovacích stanic, kde si zákazníci mohou naplnit vlastní nádoby,“ předpovídá Němec. „Také výrobci přijdou s inovativními řešeními, jako jsou koncentrované výrobky, které vyžadují méně obalového materiálu, nebo produkty prodávané v opakovaně plnitelných nádobách.“

Spotřebitelé se mohou také těšit na více produktů v papírových nebo kartonových obalech namísto plastových. „V DS Smith vidíme značný nárůst poptávky po inovativních papírových řešeních, která nahrazují plasty,“ říká Němec. „Například nasávaná kartonáž jako alternativa k polystyrenu nebo kartonové tácky místo plastových misek.“

Budou produkty dražší?

Otázka, která trápí mnoho spotřebitelů, zní: Promítnou se tyto změny do cen? „Je to komplexní problém,“ přiznává Němec. „Na jedné straně může optimalizace obalů vést k úsporám materiálu a nákladů. Na druhé straně vývoj nových, udržitelných řešení vyžaduje investice.“

Podle Němce bude klíčové najít rovnováhu. „Věříme, že v dlouhodobém horizontu povede PPWR k efektivnějšímu využívání zdrojů, což může kompenzovat počáteční náklady. Intenzivně pracujeme na řešeních, která budou cenově dostupná pro výrobce i spotřebitele.“

Jak se připravit na změny

Co mohou spotřebitelé udělat, aby se na tyto změny připravili? „Začněte už teď přemýšlet o svých nákupních zvyklostech,“ radí Němec. „Noste si vlastní tašky a nádoby, vybírejte produkty s minimálním množstvím obalů a správně třiďte odpad. Tyto jednoduché kroky vám usnadní přechod, až nová pravidla plně vstoupí v platnost.“

Němec také doporučuje sledovat označení na obalech a vybírat si produkty v recyklovatelných nebo opakovaně použitelných obalech. „Každé rozhodnutí pro udržitelný obal přispívá k ochraně našeho životního prostředí a zároveň vysílá signál výrobcům, že spotřebitelé o tyto alternativy stojí.“

Martin Němec uzavírá optimistickou vizí: „PPWR není jen o omezeních a regulacích. Je to příležitost pro všechny – spotřebitele, výrobce i planetu. Věřím, že společným úsilím dokážeme vytvořit udržitelnější systém balení produktů, který bude funkční, praktický a zároveň ohleduplný k životnímu prostředí. Změna našeho nákupního košíku je prvním krokem k této budoucnosti.“