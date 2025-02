PPL doručuje zásilky již 30 let. Letos míří k rekordu

Přední přepravní společnost PPL slaví 30 let na českém trhu. Zásilky doručuje od roku 1995, kdy byly kurýrní služby v Česku novinkou. Dnes patří mezi lídry v oboru a pětkrát za sebou získala titul Nejdůvěryhodnější značka. Její kurýři jsou neodmyslitelnou součástí každodenní logistiky v Česku – kdo by neznal svého PPL řidiče?

Za uplynulých 30 prošla PPL mnoha změnami i výzvami. „Za tři dekády jsme jako společnost ušli obrovský kus cesty a přizpůsobili se světu, který se kolem nás rychle mění. Museli jsme reagovat na nástup moderních technologií, digitalizaci, pandemii a klást větší důraz na to, abychom podnikali odpovědně a ohleduplně k našemu okolí. S rozvojem našich služeb, českých e-shopů i tuzemské e-commerce se výrazně změnil také objem zásilek, které každoročně převážíme,“ říká Petr Horák, generální ředitel PPL CZ.

Zatímco ve svých začátcích doručovala společnost po Česku okolo 300 tisíc zásilek ročně, aktuálně zvládne zpracovat téměř trojnásobek tohoto objemu za jediný den předvánoční sezóny. Díky napojení na síť DHL v roce 2006 je schopna doručit zásilky i po celé Evropě.

„Snažit se nějak shrnout prvních 30 let PPL by vydalo minimálně na jednu velmi tlustou knihu, spíše na dvě. Zde bych tak chtěl říct především to, jak moc hrdý na PPL jsem. Na všechny lidi, kteří za firmou stojí i v minulosti stáli, včetně mého táty při jejím startu. Naše modré srdce s vášní pro balíky tluče už 30 let a já bych si jen přál, aby vášeň nikdy nevyprchala a srdce takhle naplno jelo ještě minimálně dvakrát tolik let,“ uvádí Petr Horák.

Růst, digitalizace i automatizace

Při svém založení před 30 lety začínala PPL se sedmi krajskými depy, nyní jich má 26 a dvě moderní centrální překladiště k tomu. Nejmodernější třídicí linka v Hradci Králové odbaví půl milionu zásilek denně.

„Když před třiceti lety můj otec se svými spolupracovníky službu rozjížděli, nebyli ještě k dispozici žádné automatické pásy, balíky se posouvaly po jednoduchých válečkových dopravníkových systémech. Byl to spíše takový lidský řetěz. Dnes nám pomáhají nejmodernější technologie, o kterých se tehdy nikomu ani nesnilo. Naše služby posouvají a zrychlují mílovými kroky vpřed,“ popisuje Petr Horák.

Rostoucí poptávku po jejích službách zvládá PPL díky automatizaci, digitalizaci a rozvoji sítě výdejních míst. Těch má aktuálně přes 6 700 ve všech krajích ČR.

PPL jako zaměstnavatel

V roce 1995, kdy PPL začínala, v ní pracovalo okolo 100 zaměstnanců. Dnes má společnost přes 1 500 pracovníků a spolupracuje s více než 2 000 řidiči po celé republice. „Jen díky našim zaměstnancům a řidičům je PPL tam, kde je dnes. Vážím si každého, kdo za těch 30 let naší firmou prošel a přiložil ruku k dílu, a obzvlášť těch, kteří jsou s námi už od samého začátku,“ shrnuje Petr Horák.

Za svou péči o zaměstnance letos společnost již počtvrté za sebou získala prestižní ocenění Top Employer. To hodnotí například kvalitu náborů, firemní kulturu, benefity i další klíčové oblasti. Pravidelně také obhajuje certifikaci Great Place to Work.

PPL jako součást udržitelné logistiky

V logistice hraje stále větší roli udržitelnost a PPL tak zavádí konkrétní kroky, jak být ohleduplnější k přírodě. Například elektrickou energii odebírá ze 100 % z obnovitelných zdrojů, instaluje solární systémy a do roku 2030 chce, aby minimálně 60 % její flotily tvořily vozy s elektrickým pohonem.

„Doba se mění a s ní i PPL. Co však zůstává stejné, je vášeň pro obor a snaha dělat naši práci na 100 %. Už teď se těším na to, co nás v příštích letech čeká, a jsem si jistý, že to společně zvládneme,“ uzavírá Petr Horák.