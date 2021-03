Pozor na chyby v životním pojištění. Můžou vás přijít draho

Srovnat si několik variant povinného ručení nebo havarijního pojištění si lidé již zvykli a hojně toho využívají. Málo koho však napadne, že je stejně tak dobré, si srovnat od několika pojišťoven nabídky životního pojištění. Velmi často se totiž stává, že za stejná rizika klient zaplatí u několika pojišťoven velmi rozdílnou částku.

Pan Ondřej se před dvěma lety oženil a narodil se mu syn. Usoudil, že je nejvyšší čas si sjednat životní pojištění, aby ochránil svou rodinu v případě nešťastné události, která by měla dopad i na rodinný rozpočet. Chtěl si srovnat různé nabídky, ale neměl čas jednat s několika pojišťovnami.

„Věděl jsem, že si nechci sjednat první nabídku pojištění, kterou dostanu. Komunikovat s několika pojišťovnami, je ale velmi zdlouhavý proces. Rozhodl jsem se proto využít srovnávač RIXO.cz. Vyplnil jsem všechny potřebné údaje a dostal dvě nabídky od různých pojišťoven, které plně odpovídaly mé životní situaci. Překvapilo mě, že se cenově lišily o několik stovek měsíčně. Sjednal jsem si tu levnější, ale přesto u velmi renomované pojišťovny a s dostatečným krytím, které finančně zajistí mou rodinu, pokud se mi něco stane,“ říká pan Ondřej.

Kromě toho, že si Češi nesrovnávají u životního pojištění nabídky z více pojišťoven, velmi často chybují v tom, jak si takové pojištění nastavit.

Nevhodně nastavené životní pojištění patří mezi nejčastější chyby, kterých se lidé dopouštějí. „Velké množství lidí dělá chybu v tom, že se pojišťuje pro případ smrti úrazem než pro případ smrti z jakýchkoliv příčin. Přitom statistiky mluví jasně. Nejčastější příčinou úmrtí v Česku je infarkt myokardu a zhoubná onemocnění. Oproti tomu v důsledku úrazů zemře v Česku ročně přibližně desetkrát méně lidí,“ říká Martin Ždímal z RIXO.cz.

Dalším častým nedostatkem v životním pojištění je absence krytí vážných zdravotních problémů. Nejvíce opomíjená je invalidita. „Pojištění, která se vztahují k dlouhodobé neschopnosti vykonávat práci, mnohdy i doživotně, jsou značně podceňována. Klient by si měl sjednat takové životní pojištění, aby mu pojistné částky pro takové případy nahradily minimálně částky odpovídající všem pravidelným výdajům. Invalidní důchody jsou ve většině případů hodně nízké oproti příjmům ze zaměstnání. Člověk se tak může velmi snadno dostat do existenčních potíží,“ varuje Martin Ždímal z RIXO.cz.

Životní pojištění a Covid-19

„Pokud má klient sjednánu smrt z jakýchkoliv příčin, pak se toto pojištění vztahuje i na úmrtí v souvislosti s koronavirem. Pozor ovšem na obecné výluky u některých pojišťoven v souvislosti s epidemií či pandemií. Je možné očekávat, že by pojišťovna v případě úmrtí klienta takovou výluku spíše neuplatnila, ale každá pojistná událost je posuzována vždy individuálně,“ dodává Martin Ždímal z RIXO.cz.

Opomíjení aktualizace životního pojištění

Při sjednávání životního pojištění je důležité, aby co nejpřesněji odráželo životní situaci, ve které se klient nachází. Což se samozřejmě může v průběhu let výrazně změnit. Pojištění se tak stává neaktuální a v případě problému hrozí, že nebudou dostatečně pokryty všechny důležité oblasti. „Jednou ze změn, která v životě každého z nás určitě přichází, je změna výše příjmu. Platba pojistného by se měla rovnat přibližně pěti procentům z přijmu klienta, a zohledňovat zejména dlouhodobé výpadky příjmů (například pojištění pro případ invalidity) tak, aby při nečekané události adekvátně zajistila výpadek jeho příjmů,“ doporučuje Martin Ždímal z RIXO.cz.