Poznáním vlastní identity ke smyslu existence. Proč znát sami sebe?

Představte si následující situaci. Příklad ze života nás všech. Váš partner přijde z práce domů a několika nacvičenými pohyby stáhne tašku z ramen, odkopne boty a pověsí kabát. A vy už v ten moment víte, že je něco špatně. Poznáte to na mimice, ráznosti pohybů i toho, s jakou silou přibouchne vchodové dveře. Pořád si ale říkáte, že to bude dobré. Protože ještě ráno jste spolu společně snídali a bylo to fajn. A tak se přikradete do pokoje a s úsměvem se zeptáte, jak se dneska měl.



A právě teď se ukáže, jestli mají oba partneři zdravou identitu. Jestli jsou natolik vědomí, aby danou situaci rozpoznali a správně vyhodnotili… Nebo se nechali svézt na vlně vlastního obranného mechanismu - ega. Přesně té části nás samotných, která nás tak často dostává do situací, kterých následně velice litujeme.

Vraťme se teď ale ještě na chvíli do našeho virtuálního pokoje.

Položili jste otázku a teď tam stojíte a čekáte na odpověď (ještě stále s tím samým úsměvem na rtech). Partner se na vás otočí a začne na vás neúmyslně házet všechnu tu energetickou špínu. Všechny starosti a nezpracované emoce, které za ten den nastřádal. Všechno to na vás hodí a váš úsměv se zmenšuje.

Neznalost vlastní identity nikoho neomlouvá

Jste zmatení a cítíte, jak se ve vás pomalu začínají zvedat emoce, které tam před minutou ještě nebyly. Protože si to berete osobně. A právě tuhle část naše ego miluje. Může se tak totiž naplno projevit a začít nás bránit. V hlavě vám pak víří věty jako „jak to se mnou mluví“ nebo „vždyť já jsem nic neudělal“ a na povrch začínají vykukovat hluboko uložené emoce.

Jestli neznáme vlastní emoce a nevíme, odkud pocházejí nebo jak se to pojí s našimi vlastními potřebami, jen těžko se pak můžeme vyrovnat se vším tím balastem, který se v nás podvědomě uložil. Všechny strachy, nezpracovaná traumata z dětství, negativita a obavy. To všechno vyleze na povrch v jednom nestřeženém okamžiku.

Proto je tak důležité, abychom znali sami sebe. Protože pokud tomu tak není, tak nezáleží na tom, do jaké životní role vstoupíme. Ať už se bude jednat o roli partnerskou nebo pracovní… Vždy to bude mít vliv na naše okolí. A ve většině případů to nebude nic hezkého.

Do situace totiž následně vstoupí agrese nebo sarkastické poznámky, které slouží jako náš osobní štít. Rázem zapomeneme na celou podstatu problému a točíme se v plytkém kruhu plném slz a nepochopení.

Ono totiž vždy když chceme jít v nějakém tématu více do hloubky, musíme se nejdříve naučit sdílet. Být empaticky napojení na emoce a potřeby druhého člověka. Když ale nemáme vyřešenou vlastní identitu, své vlastní niterné JÁ, půjde to velmi obtížně.

Jak z toho bludného kruhu ven?

Pro začátek je důležité pochopit, jak taková identita funguje a proč by nás vlastně mělo zajímat, jakým způsobem o svoje JÁ pečujeme. Každý z nás funguje v určitých životních rolích. Role potřebujeme proto, abychom dokázali naplnit smysl vlastní existence.

Jsme učitelé, rodiče, podnikatelé, sourozenci… No a naše identita stojí ve středu toho všeho. Je to shluk emocí, vnímání, vzorců myšlení, našich genů i výchovy. Je to energie, kterou potřebujeme pokaždé, když se rozhodneme vstoupit do světa rolí. A čím více rolí máme, tím více energie také potřebujeme pro jejich naplnění. Smysl našeho života prakticky stojí a padá na tom, jak moc (nebo málo) jsme schopni naši identitu opečovávat. Protože s každou rolí spotřebováváme určité množství energie a pokud jí nemáme nastřádáno dostatek, objeví se únava, nedostatek motivace nebo podrážděnost. Což má přímý vliv na to, jakým směrem se bude náš život ubírat.

V dnešním světě technologií může být obtížné nenechat se zmanipulovat všemi fotkami, názory a televizními pořady, které se na nás ze všech stran valí. A nalézt ty správné „nástroje“, které by nám pomohly ten shluk informací trošku vyrovnat, může být tím pádem docela oříšek.

Nejlepší cestou je metoda pozorování sebe samého. Zkoušejte, co funguje pro vás samotné. Pro vaše tělo i mysl. Zkuste být konstruktivním pozorovatelem, který jde mimo svou komfortní zónu, posoudí to, jak se cítí a jestli je to něco, co vás posune vpřed nebo naopak zbrzdí. Dejte šanci meditacím…

Někdy si ale ani my sami nevíme rady. A právě z toho důvodu vznikl online psychologický zážitkový výcvik s názvem Rekonstrukce identity, kde se přesně tyhle věci řeší. Systematicky, ale zároveň s citem a porozuměním. Kromě hodnotného obsahu pro účastníky nabízí Rekonstrukce identity i online vzdělávací webináře pro veřejnost, protože osobnostní rozvoj je důležitá oblast života nás všech a měl by být dostupný a dosažitelný pro každého, kdo na své životní cestě potřebuje pomoc, podporu a inspiraci.

Zkusme se všichni nyní podívat sami na sebe. Tedy na to, kým opravdu jsme, opustíme-li vědomě všechny naše role. Mnoho lidí najednou zjistí, že neví. Jsou natolik fixování ke světu rolí, že si nedokážou představit, že by byli bez něj. Také se tak označují. Zeptáte-li se někoho kolem sebe na onu klíčovou otázku „Kým jste?“, obvykle dostanete odpověď uvedením nějaké role, pokud vůbec dotyčný bude k této diskuzi svolný.

Proč se ale vlastně zabývat vlastní identitou? Protože stav spojení s vlastní identitou, tedy návrat k sobě sama je klíčem k duševní hygieně. Je to jediný klíč k tomu, jak si udržet psychickou stabilitu a kondici. Ve světě rolí jsme vždy spojeni na druhé straně s někým jiným. V partnerství máme na druhé straně partnera. V roli rodiče jsme spojení se svými dětmi. V roli vedoucího organizace jsme spojeni se svými podřízenými. Ve světě rolí vždy naplňujeme smysl dané role, máme zodpovědnost za činnosti i jejich výsledky a vycházíme vstříc požadavkům toho, s kým jsme v roli zapojeni. To nás obvykle stojí mnoho energie. Jenže kde ji dobíjet? V jiné roli těžko. Tam opět naplňujeme očekávání druhého. Ano, s druhým se můžeme bavit o tom, že právě dnes nejsme schopni naplnit to, co potřebuje, zda by nám mohl vyjít vstříc. Zkuste to takto ale dělat opakovaně. Pravděpodobně, s ohledem na sílu a kvalitu vzájemného vztahu je jen otázkou času, kdy se spojení v roli rozpadne, protože té druhé straně přestane dávat smysl.

Tedy, uvážíme-li, že svět rolí je místem, kde energii vynakládáme ve prospěch výsledků, svět naší vlastní identity je místem, kde energii doplňujeme. Nicméně nelze opomenout, že proto, abychom energii mohli dobít, skutečně si odpočinout, se potřebujeme do identity dostat, resp. vrátit. A vracet se potřebujeme tak moc a tak často, v jak náročném světě rolí žijeme. Jinak náš rezervoár energie prostě vybijeme a následně se to začne projevovat somaticky, tedy na našem těle. Poruchy spánku až nespavost či mnoho jiných potenciálních komplikací, kvůli kterým zpravidla přichází obtíže; například s trávicím ustrojím. A máme-li digestivní potíže, je to jen krok ke komplikacím s imunitou, neboť její významné centrum, mikrobiom, sídlí právě ve střevním traktu.

Ve světě rolí se orientujeme na výsledky, prosperitu, rozvoj, výzvy apod. V chrámu své vlastní identity nalézáme klid a svobodu bez omezení času. V naší identitě dochází ke spojení s okolním světem bez povinností či spěchu vedoucímu k potřebě rychle, efektivně a hospodárně něco zvládat. Je obvyklé, že součástí systému, v němž dnes žijeme, je zapotřebí orientovat lidské aktivity více do světa rolí než do vlastní identity každého. Systém, tedy prostředí, potřebuje lidi unavené, oslabené, vyčerpané a obávající se. Jsme totiž takto lépe ovladatelní. Je snazší nám takto injektovat myšlenky o tom, co máme kupovat, co máme vlastnit, koho máme volit a o čem máme mlčet. Také že půjčovat si na úrok, který nesplatím, je normální. A když náhodou bude situace neúnosná, jistě se někde najde instituce, která mně konsoliduje úvěr a já si za jistých „výhodnějších“ podmínek můžu ještě něco půjčit navíc.

Kdyby nás systém směřoval k vlastní identitě, učinil by z nás vědomé jedince, kteří se rozhodují zcela v souladu se svými hodnotami a s tím, jak se aktuálně cítí. Také bychom odmítali role, které nejsou v souladu s naším přesvědčením a neměli bychom potřebu před ničím utíkat, neboť bychom všem situacím čelili se vztyčenou hlavou a dokázali je řešit konstruktivně s plnou zodpovědností za následky.

Kde se to ale naučit? Ve škole? Kdo z nás se ve škole naučil rozumět tomu, jak se v dané chvíli cítí? A když se necítí příjemně, co si s tím zdravě počít? A také jak by se mohl ponaučit z toho, když se mu něco nepodaří? Nebo jak konstruktivně zvládnout komunikační incident? Jak zdravě a nenásilně sdílet své potřeby či jak říct druhému „NE“, aniž bych jej tím zranil? Tedy jak praví příslovný paradox „To nejlepší, co pro svůj zdravý rozvoj můžete udělat, je narodit se do zdravé rodiny.“ Ta vám dá zdravý základ do života a o všem ostatním už rozhodujete vy sami. No a ti, kteří to takto v dětství a dospívání neměli, mají v dospělosti o jednu výzvu navíc. Potřebují to napravit sami.

O svoji identitu můžeme začít pečovat kdykoliv. Je to velmi spravedlivý postup. Mohli bychom uvést analogii s klasickou hygienou, tedy očistou těla. Ten, kdo se myje tehdy, kdy je zapotřebí, cítí se dobře. Někteří z nás se myjí i vícekrát denně (před spaním, po cvičení apod.). Totožné to je i s duševní hygienou. Čím více ji budeme zanedbávat, tím náročnější, delší a bolestnější bude její obnova. A protože emoční újmy mohou vzniknout mnohem častěji než to, že se ušpiníme či zpotíme, je zapotřebí vracet se k sobě sama tak moc, a tak často, jak je to jen možné.

Mnoho lidí si myslí, že jsou jedním a tím samým člověkem po celý svůj život. To ale není pravda. Do vínku jsme dostali schopnost měnit se a naše identita se tím pádem neustále vyvíjí. Zastaví se až v den, kdy vydechneme naposledy.