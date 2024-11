Povodně jasně ukázaly: o smlouvy je třeba pečovat

Více informací v důležitých kontextech přináší rozhovor s Janou Flajšarovou, která má v Generali České pojišťovně na starosti právě pojištění nemovitostí a domácností.

Co v případě pojištění domů a bytů odhalily letošní zářiové povodně?

Stejně jako u všech velkých živelních událostí se ukazuje, jak lidé nakládají s pojištěním svých nemovitostí a jejich vybavení. Nejde jen o to, zda jste pojištěni, ale také o to, zda své pojištění průběžně aktualizujete a přizpůsobujete současné situaci. Jinými slovy, setkáváme se s klienty, kteří mají dobře nastavené pojistné smlouvy, ale i s těmi, kteří se jim dlouhé roky nevěnovali. Situace jako povodně pak odhalí veškeré nedokonalosti.

Jsou i tací, kteří se pojišťují na poslední chvíli?

Vždy se najdou lidé, kteří začnou řešit pojištění na poslední chvíli. Teprve když meteorologický ústav vydá varování před silnými dešti nebo povodněmi, začnou se zajímat o pojištění svých nemovitostí. Pojištění si samozřejmě mohou sjednat, ale v podmínkách pojištění je obvykle obsažena tzv. čekací lhůta pro riziko povodně a záplavy. To znamená, že škodu způsobenou povodní a záplavou je možné ze smlouvy plnit obvykle nejdříve za 10 dní od jejího sjednání. Tato lhůta má své opodstatnění. V takových případech škoda není nahodilou událostí, ale velmi pravděpodobnou skutečností a takové riziko není pro žádnou pojišťovnu akceptovatelné.

Doporučujete vyměnit staré letité smlouvy za nové?

Roky neaktualizovaná smlouva jen těžko může dobře posloužit, když se ekonomika i stavebnictví velmi rychle vyvíjí. Ceny materiálů i stavebních prací v posledních letech významně rostly.

Reagujeme na to i my jako pojišťovna a průběžně vybízíme klienty, aby svá pojištění aktualizovali. Sjednání nové smlouvy můžeme doporučit zcela určitě v případech, kdy klient tu současnou neaktualizoval několik let. Setkáváme se s případy, že to lidé neudělali deset i patnáct roků… Jen s aktualizovanou smlouvou mohou mít lidé jistotu, že když se něco stane, z vyplacených peněz škodu opraví, domácnost vybaví nebo dům postaví znovu.

U novějších smluv se pak vyplatí minimálně aktualizovat pojistné částky nebo si sjednat smlouvu s tzv. automatickou indexací pojistné částky Pojišťovna pak pravidelně aktualizuje pojistnou částku podle vývoje cen ve stavebnictví nebo podle inflace.

Některé domy statici v postižených oblastech poslali k zemi, voda je nenapravitelně poškodila | foto: Generali Česká pojišťovna a.s.

Jaké výhody přinášejí nové smlouvy pojištění majetku?

Nové pojištění stavby nebo domácnosti jednoznačně přináší modernější produkt - smlouvy kryjí výrazně širší škálu rizik, znatelně štědřejší jsou i pojistné limity. Dále jsou v dnešní době standardem k pojištění majetku i užitečné asistenční služby.

Pro příklad nemusíme chodit daleko. Bouřky a přívalové deště jsou v Česku stále častější. Škody, které způsobují, nemají na svědomí jen záplavy a povodně. Ve velké míře jde o zatečení vody do interiérů, kde pak dochází k poničení malby, nábytku nebo podlah. Jedno z nabízených rizik je právě pojištění atmosférických srážek. U roky neaktualizované smlouvy je vysoká pravděpodobnost, že takové riziko kryté není, a vzniklou škodu tak pojištění nepokryje.

Co – ve zkratce řečeno – dnes dokáže to nejnovější pojištění stavby?

V případě našeho pojištění Můj majetek 2.0 stojí za zmínku nový balíček All risk. Ten představuje nejvyšší pojistnou ochranu, kterou lze na českém trhu získat. Zahrnuje kompletní výčet pojistných nebezpečí, a to do plné pojistné částky, na kterou je nemovitost pojištěna.

Jeho výběrem fakticky zvolíte ten nejjednodušší možný přístup, který v rámci pojištění domů či bytů nabízíme. Z pojistné smlouvy totiž v balíčku All risk plníme vše, co není striktně v pojistných podmínkách vyloučeno. Takto jednoduchý přístup, který ale zároveň přináší nejširší možnou ochranu, jinde nenajdete.

Jde u aktualizace smlouvy nebo sjednání nové varianty o časově náročnou věc?

Naopak. Ať už aktualizace smlouvy nebo sjednání nového typu nepředstavuje dnes už žádnou časově náročnou investici. Stále můžete přijít na pobočku, stále si můžete dát s naším pojišťovacím poradcem schůzku tak, jak to vyhovuje vašim možnostem. A konec konců můžete pojištění sjednat i na dálku. Čas určitě není překážkou a my v tomto ohledu vycházíme klientkám a klientům maximálně vstříc.

Důležité je pamatovat zejména na to, že sjednáním pojištění nic nekončí. O smlouvu je třeba se starat. Ideálně každé dva roky ji „vytáhnout“ ze šuplíku a zamyslet se, zda její parametry nejsou zastaralé.

Podporujete aktuálně pojištění majetku nějakou výhodnou nabídkou?

V rámci pojištění Můj majetek 2.0 nabízíme celou řadu zvýhodnění. Ať už jde o obchodní slevy nebo slevy za další smlouvy, které klientky a klienti již mají u Generali České pojišťovny. Cenu pojištění pozitivně ovlivňuje například i volba spoluúčasti, propojištěnost klienta nebo i další slevy – třeba v případě novostaveb. Aktuálně také nabízíme akci na zmiňované allriskové pojištění staveb v produktu Můj majetek 2.0. Za zvýhodněnou cenu lze získat jedno z nejmodernějších pojištění s nejšírším rozsahem na trhu.