Potřebujeme řízené větrání s rekuperací?

Určitě by se zmínili o škodlivosti vysoké koncentrace CO 2 , která způsobuje únavu, bolest hlavy, neumožní kvalitní spánek a odpočinek. To samozřejmě s sebou nese další zdravotní rizika. Pravidelné větrání udrží i optimální vlhkost v domě, zabrání rosení oken a následnému vzniku plísní.

Dodavatel rekuperačních jednotek NILAN k tomu přidal poznámku o vlhkostních čidlech integrovaných do každé jejich jednotky a speciálním řídícím algoritmu, který pomáhá vlhkost regulovat. Učitel by si také přál takové větrací jednotky pro žáky do své školy, protože čerstvý vzduch podmiňuje pozornost žáků a snižuje jejich únavu. Energetický auditor zpracovávající žádost o dotaci na výstavbu kvalitního moderního domu zase ví, že bez systému řízeného větrání s rekuperací není šance dotaci získat a výrazně tak uspořit.

Jeho kolega ekonom to tak jednoznačně nevidí. Celý systém řízeného větrání sice uspoří na provozu, odvětrávaný vzduch je pořád dostatečně energeticky bohatý a byla by škoda jej dále nevyužít, ale pořizovací náklady jsou poměrně vysoké. Auditor oponuje, že s dotací je to výhodné a že lze získat dotaci i jen na samotné řízené větrání s rekuperací při renovaci starších domů. Ekonom zůstává zamyšlený a tak zástupce NILANu doplňuje, že některé jejich jednotky s aktivní rekuperací dokážou energií odpadního vzduchu levně ohřát teplou vodu. Jak levně - zní dotaz ekonoma? Přibližně 3x levněji, než by to dokázal klasický elektrický bojler.

Profesor fyziky přikyvuje, že to možné je, a vysvětluje, co to vlastně aktivní rekuperace je, jak to, že dokáže v létě ochladit přívodní vzduch a v zimě ho příjemně dohřát. V jeho rozběhnuté přednášce se paní čekající na stavebním úřadě u úředníka, který dobře zná aktuálně platnou legislativu, už částečně ztratila. Vlastně úplně ztratila a málem zapomněla vyzvednout formulář pro stavební povolení, ale už je jí jasné, že tohle větrání v novém domě potřebuje.

Možná nebude manželovi schopna odvyprávět všechny legislativní a ekonomické důvody, stačí jen, že chce, aby se jí v novém domě dobře bydlelo. Už se těší na vůni čerstvého vzduchu, na příjemné ochlazení v létě a teplo v zimě. Navíc to to prospěje zdraví, a to je hlavní - má totiž pro manžela ještě jedno překvapení:

O tom, jak budou bydlet, už nerozhodují jen za ně dva…