Potravinářský ústav se specializuje na určení potravinových alergenů

Od srpna 2019 je součástí Výzkumného ústavu potravinářského Praha, v.v.i. (VÚPP) akreditovaná Zkušební laboratoř, která se specializuje na stanovení potravinových alergenů imunochemickými ELISA metodami. Laboratoř je držitelem osvědčení o akreditaci na základě splnění akreditačních požadavků podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.

Nejčastější potravinové alergeny

Víte, že za většinu potravinových alergií je zodpovědných 8 základních potravin? Kravské mléko, vaječný bílek, pšenice, sója, arašídy, ryby, korýši (krevety, garnáti, humři, langusty, krabi a raci), měkkýši (ústřice, slávky, škeble, chobotnice, sépie). Českým specifikem je alergie na mák, ale můžeme najít i alergie na ovoce a zeleninu, naopak alergie na maso není příliš rozšířená. Je také zajímavé, že nejvíce potravinových alergií je zjištěno u kojenců, postupem věku se procento alergiků v populaci snižuje. Kromě alergií mohou bílkoviny několika obilovin zvané lepek vyvolávat u osob s genetickou predispozicí i autoimunitní onemocnění zvané celiakie nebo potravinovou intoleranci lepku.

Označování alergenu na obale výrobku

Potravinové alergie představují velmi vážný zdravotní problém, a to nejen kvůli své četnosti, ale i spektru známých potravinových alergenů. Současná alergologická praxe v ČR, Evropě, ale i celosvětově registruje v průběhu posledních let nárůst alergických reakcí na potraviny. Významný krok v řešení problematiky ochrany spotřebitelů před alergeny v potravinách byl nastíněn ve standardu Codexu Alimentarius (CODEX STAN 1-1985 General Standard for Labelling of Prepackaded Foods), kde v kapitole 4.2 List of ingredients jsou vyjmenovány potraviny a složky potravin způsobující přecitlivělost a které by měly být deklarovány na obale potravin. Způsob označování potravin včetně způsobu deklarování alergenních složek v současné době upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

Preventivní značení

Jedná se například o označení „Může obsahovat stopy lepku“. Vedle pozitivní informace pro konzumenta, může mít toto preventivní značení vliv i na výrazné omezení rozmanitosti potravin pro osoby trpící alergií nebo intolerancí. Jeden z průzkumů například ukázal, že 94 % potravin nesoucích preventivní značení, neobsahovalo detekovatelné množství alergenu.

Unikátní metoda testování pohanky



Zkušební laboratoř VÚPP stanovuje kromě většiny alergenů, které jsou definovány v nařízení EU 1169/2011 (lepek, mléko, arašídy, sója, hořčice, sezam a různé druhy ořechů) i pohanku, která je jako alergen definována v rámci legislativy v Japonsku. Je tedy nutné tento alergen sledovat u potravin, které se exportují do asijských zemí. Akreditaci na tuto metodu má Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. jako jediný v České republice.

Akreditovaná Zkušební laboratoř VÚPP analyzuje vstupní suroviny, meziprodukty, potravinové doplňky i finální výrobky a poskytuje komplexní poradenství v oblasti potravinových alergenů.

Nejvíce sledovaným alergenem od začátku fungování laboratoře zůstává gluten neboli lepek. Pro stanovení glutenu je využívána certifikovaná souprava RidaScreen s protilátkou R5. Počet vzorků analyzovaných metodou stanovení glutenu předčí i vzorky na všechny ostatní metody dohromady. Zkušební laboratoří projde ročně přes tisíc vzorků potravin nebo surovin.

Vysoká úroveň výrobní praxe v oblasti bezlepkových potravin

Dobrou zprávou je, že správná výrobní praxe bezlepkových potravin je v České republice na velmi vysoké úrovni a množství pozitivních výsledků je nízké. Zkušební laboratoř VÚPP detekováním stopového či vyššího obsahu alergenu může přispět k odhalení zásadního problému v surovině nebo technologickém procesu. Např. se podařilo zabránit použití vysoce kontaminované suroviny alergenem v čistě bezlepkovém provozu a u koncového zákazníka a odhalit špatné regionální dodavatele bezlepkových surovin, které celiakům na zdraví určitě nepřidají.

Ani v dnešní době není testování alergenů zbytečné a při správném vzorkování je pro potravinářské podniky dobrým nástrojem pro ověření, jestli bylo u výrobků správným technologickým procesem, čištěním provozu a použitými surovinami dosaženo stavu, který vylučuje přítomnost některého z alergenů.

Databáze bezlepkových potravin

Databázi provozuje Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. od roku 2009 na adrese https://www.potravinybezlepku.cz/. Výrobky, které jsou zapsány v databázi, musí mít osvědčení o stanovení lepku, buď přímo z VÚPP, nebo z jiné akreditované laboratoře. Databáze slouží především pacientům s celiakií, rodičům dětí s celiakií, dietním sestrám a lékařům. Databáze obsahuje výrobky deklarované jako bezlepkové nebo přirozeně bezlepkové a stejně tak i běžné potraviny. Součástí databáze je i poradna pro výrobce a spotřebitele.