Potěšte pod stromečkem knížkou v angličtině

Vánoce se blíží a s nimi i tradiční otázka – co darovat svým blízkým pod stromeček? Pokud máte ve svém okolí milovníky anglické literatury, on-line knihkupectví Enbook je tou pravou volbou pro váš vánoční nákup. Zaměřuje se na knihy v angličtině a nabízí široký výběr žánrů za nižší nebo stejné ceny jako u zahraničních prodejců.

Například Boyfriend od Freidy McFadden přináší napínavý thriller plný zvratů. Sydney Shaw, zoufalá žena, konečně potká muže svých snů. Jak dlouho trvá, než se sen změní v noční můru? Tento příběh vás vtáhne až do poslední stránky.

Greatest Nobodies of History od Adriana Blisse odhaluje fascinující osudy zapomenutých osobností. Bliss odhaluje příběhy, které hrály důležitou roli v pozadí slavných událostí.

Pro fanoušky fantasy žánru je skvělou volbou The Mountain Crown od Karin Lowachee, kde hlavní hrdinka Méka musí ulovit draka krále, aby ochránila svůj národ. Tato kniha je ideální pro fanoušky dračích dobrodružství, kteří se rádi ponoří do světa magie a odvážných hrdinů.

Nebo novinka Percy Jackson and the Olympians: Wrath of the Triple Goddess od Ricka Riordana, která zavede čtenáře do světa mýtů a magie. Kniha nabízí další vzrušující dobrodružství oblíbeného poloboha Percyho Jacksona. Tentokrát Percy, Annabeth a Grover čelí zkoušce, která je vtáhne do dalšího nebezpečného dobrodružství.

Další zajímavý titul je This Land Is Our Land: A Blue Beetle Story od Julia Anty – moderní příběh hrdinství, který propojuje komiksový svět s důležitými společenskými tématy. Sleduje mladého hrdinu Jaimeho, který přijímá svůj osud jako Blue Beetle. Příběh přináší akci i poselství o odvaze a odpovědnosti.

Pro ty, kdo hledají napětí s nádechem romance, doporučujeme Obsidian (Lux – Book One) od Jennifer L. Armentrout. Kniha sleduje příběh Katy, která objevuje temná tajemství svého souseda Daemona, a poskytuje skvělý únik do světa nadpřirozeného.

Darujte letos k Vánocům inspiraci, napětí nebo únik do fantastického světa. V on-line knihkupectví Enbook vyberete dárky, které potěší každého anglicky čtoucího knihomola.