Potenciál nemovitosti odhalí video nebo 3D prezentace

Prodej nemovitostí v podání profesionálů

Při výběru realitní kanceláře byste se měli zaměřit zejména na profesionální přístup makléřů, zkušenosti minulých klientů či schopnost realitní kanceláře prodat nemovitost za nejvyšší možnou cenu. Těmito vlastnostmi se může pochlubit realitní kancelář Relia. Není divu. Na tuzemském trhu s realitami totiž působí více než 29 let, během nichž úspěšně prodala přes tři tisíce nemovitostí, a především získala více než třináct tisíc spokojených klientů, z nichž mnozí využívají její služby opakovaně.

Z prodejní ceny si přitom účtuje pouhá 3 až 4 %, což je spodní hranice doporučené hodnoty provize, kterou Asociace realitních kanceláří stanovuje na 3 až 6 % z prodejní ceny.

29 let zkušeností na českém realitním trhu

Realitní kancelář Relia patří k etablovaným kancelářím na českém trhu s bydlením. Ve vedení od samotného začátku stojí Ing. Jiří Zeliesko, který v kanceláři zpočátku působil také jako obchodník, mezi jehož nejzajímavějšími zakázkami byl prodej továrního areálu Hedvy v Liberci, z něhož nový majitel následně vybudoval proslulý kongresový a zábavní komplex Babylon. V současnosti se naplno věnuje podpoře svých makléřů, kterým předává cenné zkušenosti.

Ing. Jiří Zeliesko

Za více než devětadvacet let své existence zažila Relia mnohé – několikeré stěhování do nových prostor, partnerství s Českou spořitelnou, zakládání nových poboček i finanční krizi, která otřásla světovými trhy na podzim roku 2008. Všechny tyto události byly zdrojem neocenitelných zkušeností, z nichž v Relii čerpají dodnes. Potvrzují to úspěchy makléřů, kteří se pravidelně umísťují na předních příčkách v soutěži Realiťák roku.



Prodej nemovitostí ve jménu moderních technologií

Trh s nemovitostmi se během tří dekád proměnil. Realitní kancelář Relia čerpá z bohatých zkušeností, které však účelně propojuje s aktuálními trendy na realitním trhu, a především moderními technologiemi. Při prodeji nemovitosti jde zejména o rychlost, průběh bez zbytečných komplikací a co nejvýhodnější podmínky obchodu.

Právě proto realitní kancelář Relia využívá osvědčené moderní metody prezentace, které se již od prvního pohledu odlišují od konkurence a dokážou významně přispět k prodeji nabízené nemovitosti. Nepřesvědčivých inzerátů, kterým vévodí nekvalitní fotografie holých stěn a místností bez nábytku, je plný internet. Taková nabídka může odradit řadu potenciálních kupců – mnohdy totiž vůbec neupoutá jejich pozornost.

Potenciál nemovitosti odhalí 3D prezentace

V Relii však na základě dodaných dispozic dokáží vytvořit profesionální 3D prezentaci interiéru, díky níž si zájemci mohou mnohem lépe představit potenciál nabízené nemovitosti. Dříve se interiér běžně vybavoval zapůjčeným nábytkem, aby dobře vypadal na fotografiích. Dnes už se o vše postará počítač – rychle a efektivně.

Ukázka nabídky prodeje bytu 1+KK s pozemkem v Hrádku nad Nisou. Prodáno 2021



Mobilní telefony dnes sice zvládnou mnohé, kvalitám profesionálních fotografií se však nevyrovnají. Relia se postará nejen o kvalitní snímky, ale také o atraktivní kompozici, která zvýrazní přednosti vaší nemovitosti. Statické fotografie však občas nemusí být dostatečně výmluvné. V takových případech pomůže profesionální videoprezentace, která zachytí vše podstatné, a to včetně detailních záběrů exteriéru pořízených speciálních dronem.



Bojíte se, že se váš inzerát nedostane k dostatečnému počtu zájemců? Relia inzeruje na všech hlavních realitních portálech, kde si vaši nemovitost mohou okamžitě prohlédnout tisíce potenciálních kupců, čímž výrazně zvýšíte vaše šance na rychlý a bezstarostný prodej.

Albrechtice, jedna z nedávno prodaných nemovitostí

Vrcholem prodeje je umění makléřů



Ani sebelepší prezentace však nenahradí umění realitních makléřů. Pokud makléř o nemovitosti nic neví nebo neumí správně vést prohlídku se zájemci a následně vše projednat, nemusí se nemovitost prodat za nejlepší cenu, nebo vůbec.

A jak pracují realitní makléři v Relii? To nejlépe mohou zhodnotit jen její klienti. Tady je ukázka jedné z mnoha referencí, kde klienti popisují své zkušenosti s jejich prací:

Dobrý den, pane Zeliesko. Ráda bych se s Vámi podělila o můj nevšední zážitek s makléřkou Karolínou Žárskou, protože něco takového se opravdu nevidí. Karolína je neuvěřitelná a lepší servis mi nikdy žádný makléř neposkytl. Mám zkušenosti s makléři z Liberce, Prahy a Londýna a Karolína vede na plné čáře. Karolína mi byla doporučena kamarádkou Evou P. ze Svoboda a Williams v Praze. Eva je taktéž makléřka a řekla mi, že pokud chci někoho v Liberci, tak rozhodně Karolínu. Karolína nepodala jen očekávaný servis, ale opravdu nadservis a ještě v tak příjemném a přátelském duchu, že jsem se po chvíli cítila, jako by byla moje kamarádka. Během krátké doby mi pronajala 2kk v Uralské ulici, který předešlý nájemník zanechal v šíleně zanedbaném stavu. Její vstřícnost, flexibilita, lidskost a zároveň profesionalita mě od začátku spolupráce byla velice příjemná a naprosto jsem Karolíně důvěřovala. Vše proběhlo bez stresu a úspěšně. V průběhu procesu jsem byla o všem informována. Nemám jedinou výtku, 100% spokojenost a těším se na další spolupráci. S přátelským pozdravem, Veronika E.