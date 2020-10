Postel na zakázku je investicí s jistým výnosem.

Uvědomují si už lidé, že stojí za to pořídit si kvalitní postel i za cenu vyšších nákladů?

Ano. Naši klienti si uvědomují význam trvalé hodnoty a prostředky vydané na pořízení postele pokládají za více než rozumnou investici, která se člověku každodenně vrací. Na tom, jak se vyspíme, přece závisí kvalita našeho dalšího dne. Probouzíte se bez bolesti a odpočatí i po krátkodobějším spánku. Jde o postel na celý život, a čím dříve se k její koupi rozhodnete, tím větší hodnotu v důsledku získáte. Osobně nepokládám peníze za postel jako útratu, ale právě jako investici

Letos si připomínáte významné 115. výročí holandského výrobce Kuperus a 14 let existence vašeho showroomu LUXURY SLEEPING. Co to pro vás znamená?

KUPERUS představuje „houte-couture“, tedy vysokou krejčovinu ve vaší ložnici. Každá postel je nezaměnitelným originálem. Umění produkovat kvalitní postele a matrace si v té firmě předávají mistři z generace na generaci. Je to malá holandská firma čítající cca 30 řemeslníků, kde stále používají tradiční formu ruční výroby a přírodní materiály, což limituje množství ročně vyrobených modelů. Možnost navýšení produkce strojovou technologií a používáním chemických činidel namísto přírodních odmítají, i když by se tak urychlily výrobní postupy a prodalo by se víc postelí. Právě díky tomu získala značka královské ocenění v podobě garance kvality, kterou může v Holandsku obdržet jen firma, dodržující už více než 100 let nejvyšší standard kvality ručního zpracování a vstupních materiálů.

Jsem proto šťastná, že jsem získala exkluzivně tuto značku pro český a slovenský trh. U nás jsme vlastně byli takovými „ambasadory“ těchto typů postelí a učili zákazníky, co je to boxspring, v čem spočívá kouzlo vysokého spaní, s cílem dopřát každému ten nenahraditelný pocit ze zdravého a komfortního odpočinku na kontinentální posteli. Největší odměnou pro mě jsou i dnes děkovné reakce zákazníků, kteří považují koupi naší postele za svou nejlepší životní investici.

Co zákazníky nejvíce zajímá a co oceňují?

V jedinečnosti našich postelí se odráží osobitost našich klientů. Každá postel je originál a také my osobně se na každou postel našich klientů těšíme, protože i pro nás bude nová, jiná, prostě unikátní. Design lze navrhnout vlastní, aby postel ladila s interiérem ložnice. Potahových materiálů je k výběru více 1500 včetně pravé kůže. Každému klientovi uvážlivě radíme s výběrem jednotlivých komponentů. Vážíme si toho, že si cení svého zdraví natolik, že jsou ochotni kvůli němu investovat nemalou částku. Postel je přece jen intimní produkt, kterým se jen tak někdo nechlubí, finance tak vynakládají nikoli kvůli obdivu ostatních, ale především kvůli sobě. Myslím, že právě to je ta nejvyšší hodnota, kterou naši zákazníci oceňují. Investici sám v sebe chápou jako tu nejvýnosnější.

Které produkty jsou nejvíc žádány? A představíte nám novinky tohoto roku?

V poslední době zaznamenáváme nárůst poptávky polohovacího systému v posteli. Lidé si uvědomují, že polohování přináší nejen komfort, ale i splnění nutných tělesných potřeb z hlediska ergonomie. U nás totiž klient nedělá kompromis mezi zdravím a pohodlím. Naše postele obsahují pravý boxspring, který je polohovatelný. Na našem trhu jsme unikátem zejména s polohovacími systémy našich zahraničních dodavatelů.

Naprostou novinkou je nový typ boxspringu – model VentairBox. Za nás je to designová pecka!

Jeho nízká výška, a naopak vyšší nohy mu dodávají odlehčený vzdušný design, jak už jeho název napovídá. Působí velmi moderně, proto najde oblibu zejména u mladší generace. Stále však platí fakt, že je to skutečný boxspring. Je to téměř kouzlo, které rádi každému ukážeme na našem showroomu LUXURY SLEEPING, kde jej lze vyzkoušet. Může být i v polohovací verzi.

V čem se lišíte od konkurence?

Přímou konkurenci nemáme. Zastupujeme na českém trhu firmy s dlouholetou tradicí výroby postelí s jedinečnými vlastnostmi.

Odlišní jsme i tím, že jsme multibrand showroom, nabízející více značek pod jednou střechou. S tímto konceptem jsme byli na našem trhu první. Máme tak výhodu nezávislosti. Klient u nás vždy získá nezaujatý profesionální náhled na kvalitu a odlišné výhody jednotlivých značek.

Jaké jsou vaše cíle a představy do budoucna?

Dnešní hektická doba a zejména poslední měsíce nám ukázaly, co je v životě skutečně důležité. Více si vážíme zdraví svého i zdraví našich blízkých, citelněji si uvědomujeme důležitost vlastního domova. A s tím souvisí rostoucí potřeba zařídit si ho co nejpříjemněji, vkusně, komfortně a v souladu s naší duševní i tělesnou kondicí. Budu moc ráda, když splníme přání každého, kdo smýšlí ve stejném duchu a chápe, že postel je ta nejlepší investice. Přála bych si tedy, aby každá rodina měla možnost dobře a zdravě spát v kvalitní posteli vyrobené na míru.