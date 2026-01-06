Poslední velké slevy u CityZen: oblečení až o 50 procent levněji

Do výprodeje zamířil omezený počet kusů, především oblíbená a dlouhodobě vyhledávaná trička. Právě ta ženy často volí jako praktický nákup nejen pro sebe, ale i pro své partnery. Sleva platí jak na e-shopu, tak ve všech kamenných prodejnách CityZen, například v Praze, Brně, Olomouci, Ostravě, Hradci Králové nebo Chrudimi.
Oblečení, které vás nezklame
Oblečení CityZen je navržené tak, aby obstálo od rána do večera – v práci, během dne stráveném s dětmi, na schůzkách i na cestách. Díky vlastní technologii odolává skvrnám, snižuje viditelnost potu a udržuje svěžest i po delším nošení.
„Naše oblečení má lidem sloužit každý den a vydržet roky. Chceme se proto více soustředit na jeho trvalou hodnotu a podobná velká slevová akce se v budoucnu už opakovat nebude,“ říká Pavel Hrstka, CEO a spoluzakladatel společnosti CityZen.
Chrudimská značka CityZen působí na trhu od roku 2018. Základem nabídky jsou trička z prémiové bavlny, postupně se ale rozšířila také o košile, polokošile, šaty či antibakteriální spodní prádlo.
Styl, kvalita a česká výroba
CityZen od začátku staví na udržitelnosti a odpovědném přístupu. Všechny produkty vznikají v České republice a díky pečlivému výběru prémiových materiálů i kontrole výroby značka zaručuje dlouhou životnost.
„Dlouhodobě investujeme do inovací i podpory našeho domovského regionu ve východních Čechách. Díky tomu můžeme vyrábět kvalitní oblečení a zároveň posilovat místní komunitu,“ doplňuje Pavel Hrstka.
CityZen opakovaně uspěl v soutěži ShopRoku, v roce 2024 se umístil na druhém místě v žebříčku Deloitte Technology Fast 50 a letos získal také třetí místo v Národní ceně kvality České republiky. Značka je rovněž partnerem projektu Čeští mistři, který připomíná významné české osobnosti prostřednictvím jejich portrétů a děl na tričkách značky.