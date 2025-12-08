Poslední šance na dotaci RES+. Firmy mohou díky FVE snížit náklady

Program RES+ nabízí podporu až 30 % na pořízení FVE a bateriového úložiště, současná výzva však končí v lednu.
S rostoucími cenami elektřiny hledají české firmy cestu, jak snížit provozní výdaje a zároveň se stát méně závislými na distribuční síti. Jedním z nejefektivnějších řešení je vlastní fotovoltaická elektrárna. Výzva RES+ navíc představuje pravděpodobně poslední možnost, jak získat dotaci v tak výhodné podobě.
Fotovoltaika se vyplácí hlavně tam, kde je vysoká denní spotřeba
Výrobní areály, logistická centra, průmyslové haly nebo provozy s celodenním chodem spotřebovávají nejvíce energie právě v době, kdy slunce vyrábí nejvíce elektřiny. V kombinaci s bateriovým úložištěm lze část produkce uložit a využít například v nočním provozu. Díky tomu je možné dosáhnout maximálního využití fotovoltaiky a zkrátit si návratnost investice na minimum.
Významným přínosem je také snížení citlivosti na kolísání tržních cen elektřiny – trend, který bude podle odborníků v následujících letech pokračovat.
To potvrzuje i zkušenost firmy Gühring. „Naší hlavní motivací bylo zajistit stabilní provoz skladovo-logistického centra. Jsme situováni v oblasti s poměrně častým výskytem výpadků proudu, což nám kvůli nemožnosti kontinuálně vyrábět a expedovat zboží způsobuje finanční ztráty. Ve chvíli, kdy existovalo optimální technické řešení ve formě fotovoltaiky se záložním bateriovým úložištěm, a navíc bylo možné využít dotace, bylo rozhodnuto,“ říká Michal Mlčoch, jednatel společnosti.
Fotovoltaika firmám přináší dlouhodobě stabilnější ceny elektřiny, vyšší energetickou soběstačnost až na 70 % spotřeby, posiluje jejich ESG profil a zvyšuje hodnotu celého firemního areálu.
RES+ končí v lednu 2026. Pro firmy jde o mimořádně atraktivní příležitost
Aktuální výzva programu RES+ je určena podnikům a podporuje instalaci fotovoltaických elektráren včetně bateriových systémů o výkonu až do 1 MWp pro vlastní spotřebu. Podpora činí až 30 % způsobilých nákladů, což u větších projektů znamená úsporu v řádech stovek tisíc až milionů korun.
Celková alokace výzvy je 3 miliardy korun, přičemž dosavadní zájem firem naznačuje, že prostředky budou rychle vyčerpané.
Proč je nutné začít do poloviny prosince
„Aby firma mohla žádost podat včas, je potřeba připravit řadu podkladů: energetické posouzení, technický návrh, projektovou dokumentaci, žádost o připojení k distribuční soustavě či podklady ke stavebnímu řízení (pokud je potřeba). Teprve poté lze podat samotnou žádost o dotaci,“ upřesňuje Mikuláš Bindzar, technický ředitel firmy Enado.
Firmy, které začnou s přípravou nejpozději v první polovině prosince, mají stále reálnou šanci dotaci získat – později už časová rezerva nebude dostatečná.
Jak vypadá celý proces v praxi
Kvalitní dodavatel zajistí řešení na klíč. Projekt začíná detailní analýzou spotřeby a návrhem optimální velikosti elektrárny. Následuje technické posouzení střechy nebo areálu, příprava projektové dokumentace a ekonomický model vyčíslující úspory i návratnost investice. Po podání žádosti a jejím schválení následuje samotná instalace a uvedení elektrárny do provozu.
Jedním z předních dodavatelů na českém trhu je společnost Enado, která se specializuje na projekty pro veřejný sektor, podniky i bytové domy. Nabízí komplexní realizaci od návrhu až po instalaci a servis.
„Nejdůležitější roli hrálo, že Enado má s projekty podobného rozsahu praktické zkušenosti. Realizace byla rychlá a byla to souhra jednotlivých navazujících kroků. Veškeré odstávky nutné pro instalaci probíhaly o nedělích či svátcích tak, aby nebyl omezen provoz firmy. Význam jsme přikládali i tomu, že Enado má pobočku přímo v našem regionu, což je důležité pro budoucí péči a servis,“ doplňuje jednatel firmy Gühring Michal Mlčoch.
Zkušený dodavatel rozhoduje o úspěchu dotace i reálných úsporách
Správné nadimenzování systému, precizně připravená dokumentace a hladký průběh administrace patří mezi klíčové faktory, které ovlivňují, zda podnik dotaci získá a zda fotovoltaická elektrárna skutečně přinese očekávané úspory.