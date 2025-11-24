Porod v klidu, s péčí a podporou v každém kroku

Výběr porodnice patří k nejzásadnějším krokům v těhotenství. Budoucí maminky hledají místo, kde najdou klid, respekt a péči, která jim umožní prožít porod bezpečně, pohodlně a v souladu s jejich představami.

Porod v klidu, s péčí a podporou v každém kroku

Porod v klidu, s péčí a podporou v každém kroku | foto: Nemocnice Roudnice nad Labem s.r.o.

Porod v klidu, s péčí a podporou v každém kroku
Porod v klidu, s péčí a podporou v každém kroku
Porod v klidu, s péčí a podporou v každém kroku
Porod v klidu, s péčí a podporou v každém kroku
14 fotografií

Pro mnoho žen je důležité, aby je v porodnici brali jako osobnost, ne jako další položku v řadě. Právě to je důvod, proč se stále více maminek rozhoduje pro roudnickou porodnici – místo, kde vládne profesionalita, lidskost a opravdový zájem o ženu i miminko.

„Byl to můj první porod a měla jsem strach. Díky asistentkám jsem byla v klidu a partner byl celou dobu se mnou,“ popisuje maminka Veronika.

Individuální přístup a respekt k přáním žen

Primářka gynekologicko-porodnického oddělení MUDr. Mária Tkáčová Procházková zdůrazňuje, že moderní porodnictví dnes stojí především na osobním přístupu. „Největším trendem posledních let je individuální přístup. Ženy nechtějí prožívat jeden z nejdůležitějších okamžiků života v neosobním prostředí a s pocitem ‚tovární pásové výroby‘,“ říká primářka.

Porodnice podporuje porodní plány a přání rodiček, zároveň však dbá na to, aby ve všech situacích zůstalo na prvním místě bezpečí maminky i dítěte. „Porod je živá věc. Naším úkolem je skloubit přání rodiček s bezpečným vedením porodu,“ doplňuje zkušená porodní asistentka Martina Skládalová, která v Roudnici pracuje téměř čtyřicet let.

Moderní prostředí a široká škála šetrných metod

Roudnická porodnice si zakládá na propojení moderní medicíny a přirozených podpůrných technik. Maminky mohou využít jak klasické metody (jako jsou například hamaku, porodní stoličku, gymnastický míč, porodní gauč), tak i ty více alternativní (bylinné napářky, rebozo šátek, aromaterapii) a mnoho dalšího.

„Máme vše, co podporuje přirozené polohy v průběhu porodu — a naše porodní asistentky jsou ve všech metodách proškolené,“ vysvětluje porodní asistentka.

Výjimečná je i přítomnost fyzioterapeutky přímo na porodnici. Pomáhá ženám před porodem, během něj i po něm. Velký důraz se klade také na péči o jizvy po císařském řezu — téma, které bývá často opomíjené.

Zázemí, kde se ženy cítí jako doma

Roudnická porodnice nabízí 18 lůžek, nadstandardní pokoje s vlastní koupelnou, možnost rodinného pokoje, pokud se maminka nechce odloučit od staršího dítěte, i porodní apartmán s gaučem a domácí atmosférou.

„Je to prostředí, kde se ženy cítí klidněji a mají větší soukromí,“ popisuje primářka Tkáčová.

Zkušené porodní asistentky jsou rodičkám neustále k dispozici a služby doplňuje laktační poradenství, nutriční poradenství a pohotovost porodní asistentky na telefonu 24/7.

Porodem to nekončí: komunitní péče až domů

Jednou z velkých předností roudnické porodnice je podpora šestinedělek. Mnoho žen oceňuje možnost návštěvy porodní asistentky přímo doma, kdy jim v jejich přirozeném prostředí pomůže s kojením, technikami manipulace s miminkem, řešením běžných potíží i psychickou podporou.

„Porod je velký milník, ale nejzranitelnější období často přichází až potom, když je žena doma a všechno je nové. A právě tam se snažíme být oporou,“ říká Martina Skládalová.

Skvělá dostupnost a přátelská atmosféra

Porodnice je z Prahy dostupná za pouhých 35 minut, bez nutnosti složité registrace. Maminky si chválí nejen kvalitní péči, ale i lidskost a vstřícnost personálu. Není náhodou, že porodnice pravidelně získává vysoká hodnocení v soutěži Porodnice roku.

Jak říká primářka Tkáčová: „Zrození nového človíčka je zázrak, který se nikdy neomrzí. Neskutečně mi vždy dobije baterky.“
A atmosféra roudnické porodnice přesně taková je — plná radosti, podpory a skutečného zájmu o každou maminku.

