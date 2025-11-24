Porod v klidu, s péčí a podporou v každém kroku

Pro mnoho žen je důležité, aby je v porodnici brali jako osobnost, ne jako další položku v řadě. Právě to je důvod, proč se stále více maminek rozhoduje pro roudnickou porodnici – místo, kde vládne profesionalita, lidskost a opravdový zájem o ženu i miminko.
„Byl to můj první porod a měla jsem strach. Díky asistentkám jsem byla v klidu a partner byl celou dobu se mnou,“ popisuje maminka Veronika.
Individuální přístup a respekt k přáním žen
Primářka gynekologicko-porodnického oddělení MUDr. Mária Tkáčová Procházková zdůrazňuje, že moderní porodnictví dnes stojí především na osobním přístupu. „Největším trendem posledních let je individuální přístup. Ženy nechtějí prožívat jeden z nejdůležitějších okamžiků života v neosobním prostředí a s pocitem ‚tovární pásové výroby‘,“ říká primářka.
Porodnice podporuje porodní plány a přání rodiček, zároveň však dbá na to, aby ve všech situacích zůstalo na prvním místě bezpečí maminky i dítěte. „Porod je živá věc. Naším úkolem je skloubit přání rodiček s bezpečným vedením porodu,“ doplňuje zkušená porodní asistentka Martina Skládalová, která v Roudnici pracuje téměř čtyřicet let.
Moderní prostředí a široká škála šetrných metod
Roudnická porodnice si zakládá na propojení moderní medicíny a přirozených podpůrných technik. Maminky mohou využít jak klasické metody (jako jsou například hamaku, porodní stoličku, gymnastický míč, porodní gauč), tak i ty více alternativní (bylinné napářky, rebozo šátek, aromaterapii) a mnoho dalšího.
„Máme vše, co podporuje přirozené polohy v průběhu porodu — a naše porodní asistentky jsou ve všech metodách proškolené,“ vysvětluje porodní asistentka.
Výjimečná je i přítomnost fyzioterapeutky přímo na porodnici. Pomáhá ženám před porodem, během něj i po něm. Velký důraz se klade také na péči o jizvy po císařském řezu — téma, které bývá často opomíjené.
Zázemí, kde se ženy cítí jako doma
Roudnická porodnice nabízí 18 lůžek, nadstandardní pokoje s vlastní koupelnou, možnost rodinného pokoje, pokud se maminka nechce odloučit od staršího dítěte, i porodní apartmán s gaučem a domácí atmosférou.
„Je to prostředí, kde se ženy cítí klidněji a mají větší soukromí,“ popisuje primářka Tkáčová.
Zkušené porodní asistentky jsou rodičkám neustále k dispozici a služby doplňuje laktační poradenství, nutriční poradenství a pohotovost porodní asistentky na telefonu 24/7.
Porodem to nekončí: komunitní péče až domů
Jednou z velkých předností roudnické porodnice je podpora šestinedělek. Mnoho žen oceňuje možnost návštěvy porodní asistentky přímo doma, kdy jim v jejich přirozeném prostředí pomůže s kojením, technikami manipulace s miminkem, řešením běžných potíží i psychickou podporou.
„Porod je velký milník, ale nejzranitelnější období často přichází až potom, když je žena doma a všechno je nové. A právě tam se snažíme být oporou,“ říká Martina Skládalová.
Skvělá dostupnost a přátelská atmosféra
Porodnice je z Prahy dostupná za pouhých 35 minut, bez nutnosti složité registrace. Maminky si chválí nejen kvalitní péči, ale i lidskost a vstřícnost personálu. Není náhodou, že porodnice pravidelně získává vysoká hodnocení v soutěži Porodnice roku.
Jak říká primářka Tkáčová: „Zrození nového človíčka je zázrak, který se nikdy neomrzí. Neskutečně mi vždy dobije baterky.“
A atmosféra roudnické porodnice přesně taková je — plná radosti, podpory a skutečného zájmu o každou maminku.