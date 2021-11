Porazte inflaci a investujte do zajištěných úvěrů

Jak inflaci porazit?

Průměrná roční míra inflace dosáhla v loňském roce hodnoty 3,2 % a za měsíc říjen 2021 vystoupala dokonce na 5,8 %. Naštěstí existují investiční nástroje, které vám vaše úspory pomohou před inflací ochránit. Účinnou a osvědčenou cestou jsou například investice do zajištěných úvěrů s pevným výnosem. Ty vám pomohou nejen inflaci překonat, ale díky měsíčním výplatám i získat pravidelný měsíční příjem, který vám pomůže přiblížit se finanční nezávislosti. Stačí, pokud část svých úspor šikovně investujete a dáte jim šanci proti inflaci bojovat.

Jak jednoduše investovat?

Dnes již tradiční spořicí nástroje, jako jsou spořicí účty, stavební spoření, penzijní fondy i některé druhy dluhopisů bitvu s inflací prohrávají a spoření jim tak už zůstává jen v názvu. Výnosy na spořicích účtech s úrokem obvykle v rozpětí mezi 0,5 – 1,5 %, stavebním spoření s ročním státním příspěvkem maximálně 2000 Kč či penzijní fondy s poplatkem 10 % ze zisku inflaci na úrovni 6 % nepřekonají.

Proto je mezi investory stále více populární investování do zajištěných úvěrů. Třeba prostřednictvím české platformy Bondster.cz, která k investici nabízí zajištěné úvěry od důkladně prověřených poskytovatelů úvěrů z celého světa. Investor se tedy nemusí zabývat zjišťováním informací o dlužníkovi. Udělali to za něj experti - poskytovatelé úvěrů i Bondster.

V naprosté většině případů jsou navíc úvěry zajištěny i takzvanou garancí zpětného odkupu. To znamená, že poskytovatel úvěrů investorovi garantuje vrácení celé investované částky včetně úroků i v případě nesplácení úvěru. Mezi investory jsou velmi oblíbené tradiční nemovitostní investice, tedy úvěry zajištěné nemovitostí, nebo nově nabízené úvěry zajištěné Bitcoiny s pevným výnosem, které také najdete na platformě Bondster.

Jak Bondster.cz funguje?

Bondster.cz je platforma, která využívá principu sdílené ekonomiky a umožňuje i investorům začátečníkům jednoduše investovat online do úvěrů lidí nebo firem. Bondster vznikl v roce 2017 a od té doby jeho prostřednictvím lidé investovali již více jak 2 miliardy korun. Celkový počet investorů na platformě v současné době přesáhl 14 tisíc. Ti si na úrocích dohromady přišli celkem na více než 91 milionů korun.

Zapojit se může každý, investovat na Bondsteru je velmi jednoduché. Investování probíhá jednoduše online z pohodlí domova již od 100 Kč, což vám dává možnost rozložit své investice do mnoha úvěrů a účinně tak diverzifikovat své portfolio. Po registraci na Bondster.cz, která nezabere více jak pár minut, si už můžete vybírat z jednotlivých úvěrů, do kterých chcete investovat. A to buď v českých korunách nebo eurech. U každého investičního úvěru jednoduše vidíte procentuální výnos, který je pevný a nepodléhá výkyvům trhu jako například akciové investice. Výnos na Bondsteru v průměru dosahuje 13,9 %. Inflaci tak můžete hravě překonat a uchovat tak hodnotu svých úspor třeba na důchod. Dlouhodobé investice vám pak mohou díky měsíčnímu vyplácení přinést i možnost stabilního pasivního příjmu nebo můžete obdržené úroky znovu investovat a maximalizovat tak svůj výnos.

Oblíbené nemovitostní investice

Mezi nejoblíbenější investiční úvěry patří úvěry zajištěné nemovitostí. U tohoto typu investic je každý úvěr zajištěn nemovitostí, jejíž hodnota významně přesahuje hodnotu poskytnutého úvěru. V případě nesplácení úvěru poskytovatel úvěru nemovitost prodá a investory vyplatí. Cena nemovitostí navíc v čase roste, úvěr se splácí a tím klesá investorské riziko. Úvěry zajištěné nemovitostmi jsou proto ideální pro konzervativnější investory, kteří chtějí investovat v korunách a dosáhnout stabilního zhodnocení až 11 %.

Úvěry zajištěné kryptoměnou

V poslední době jsou mezi investory na Bondsteru velmi populární také investice zajištěné bitcoiny. Právě Bondster jako jediná platforma s investičními úvěry nedávno přišla s tímto unikátním řešením, které místo zajištění nemovitostí či movitým majetkem přináší úvěry se zástavou v bitcoinech. Díky pevnému výnosu a garanci zpětného odkupu byl o tento nový typ úvěrů hned od začátku mezi investory obrovský zájem a první z nich byly plně proinvestovány během několika hodin. Bondster proto do nabídky investic pravidelně přidává další nové úvěry zajištěné bitcoiny.

Čím jsou lákavé právě úvěry zajištěné bitcoiny?

Bitcoin je velmi volatilní měna. To znamená, že jeho hodnota může v čase rychle klesnout a nebo naopak vzrůst. Přímá investice do bitcoinu proto může být velmi výnosná, ale současně i extrémně riziková. Investování do úvěrů krytých bitcoiny je proto zajímavé zejména pro konzervativnější investory, kteří chtějí díky moderní vlně investic spojených s kryptoměnami získat pevný výnos, aniž by se museli obávat, jak se bude vyvíjet hodnota kryptoměn. Pokud by hodnota bitcoinu na světových trzích prudce klesla, poskytovatel úvěru okamžitě zástavu prodá a investory neprodleně vyplatí.

Úvěry zajištěné bitcoiny zaujaly nové i stávající investory

Úvěry zajištěné bitcoiny s pevným výnosem přilákaly na platformu Bondster.cz celou řadu nových investorů. Během posledních dvou měsíců Bondster z hlediska přírůstku nových investorů zaznamenal téměř dvojnásobný nárůst.

O tento typ úvěrů byl velký zájem i mezi stávajícími investory platformy Bondster.cz, která aktuálně nabízí více než pět tisíc investičních úvěrů ze čtyř světových kontinentů. Stávajícím investorům totiž přinášejí další zajímavou možnost diverzifikace.

Zapojte se do soutěže a vyhrajte 1000 €

Na Bondster.cz aktuálně běží soutěž o 1000 € a o další bonus až 3 % k investici. Soutěž trvá od 15.11. do 31.12.2021 a zapojit se do ní mohou jak noví, tak i stávající investoři. Slosování o výhry proběhne 17.1. 2022.

Zapojit se můžete kliknutím na odkaz níže:

Black Friday na Bondsteru!

Ve formuláři stačí jednoduše zvolit první možnost „ZAREGISTRUJTE SE NA BONDSTERU“ a aktivovat svůj účet (zaslat min. 100 Kč) a jste ve hře o 1000 €. Navíc, pokud se vám na Bondsteru zalíbí, můžete získat i několik procent bonusového výnosu navíc.