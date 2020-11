Poradna: Jste v zimě často nemocní? Může za to i nízká vlhkost vzduchu

Jak přesně na nás snížená vlhkost vzduchu působí? Suchý vzduch snižuje naši přirozenou obranyschopnost. Částice prachu, bakterie, viry, výkaly roztočů, které jsou za normálního stavu zachycovány nosní sliznicí a vydechovány zpět, se vinou suchého vzduchu dostávají až do plic. Dochází tak k přetěžování imunitního systému a kvůli vysychání sliznic také narušení přirozené obranné bariéry těla. Tím se zbytečně vystavujeme riziku infekce a různých onemocnění.

Sucho hlavně v zimě



Suchý vzduch se objevuje tam, kde se často topí a paradoxně k němu přispívá i zimní větrání. V létě můžeme mít klidně celý den otevřené okno a vlhkost vevnitř bude v pořádku. Pokud ale větráme v zimě, vlhkost vzduchu v místnosti začne rychle klesat. Je to dáno tím, že dovnitř vniká studený vzduch, který pojme méně vlhkosti než vzduch o vyšší pokojové teplotě. Teplejší vzduch se více rozpíná a má větší schopnost pohltit vlhkost. Například vzduch při teplotě 20 °C pojme až 5x více vody než vzduch o teplotě 0 °C.

Vlhký hadr nefunguje

Možná si říkáte, že přece už zvlhčujete vzduch pomocí vlhkého hadru nebo nádoby na topení. Ta funguje maximálně jako lapač prachu a podhoubí pro bakterie, s vlhkostí vzduchu prakticky ani nehne. Abyste aspoň na chvíli zvýšili vlhkost v místnosti, musí se do vzduchu odpařit minimálně několik litrů vody. A na to byste se u odparu na topení pěkně načekali. Proto se vyplatí investovat do koupě praktického zvlhčovače vzduchu, kam stačí pravidelně dolévat vodu. A pokud mu dojde, sám se automaticky vypne.

Zvhlčovač vzduchu Airbi CUBIC

Potřebuju vůbec zvlhčovat?

Pokud si nejste jistí, jestli jsou vaše problémy způsobené nízkou vlhkostí vzduchu, určitě se vyplatí pořídit si nejdřív pokojový vlhkoměr. Stojí totiž pouze zlomek toho, co samotný zvlhčovač, a hned vám řekne, jestli je vaše domácnost vhodným kandidátem pro zvlhčovač. Ideální hodnota je mezi 40 a 60 %. Pokud naměříte méně než 40 %, pak je na místě začít se zvlhčováním.

Teploměr a vlhkoměr Airbi DIGIT

Podle čeho vybrat zvlhčovač?

Při porovnávání zvlhčovačů vzduchu je důležité sledovat nejen cenu, ale i výkon, hlučnost a nabízené funkce. Podle čeho ještě vybírat, abyste nekoupili zajíce v pytli?

Typy zvlhčování

Na výběr je dnes několik technologických možností, jak zvlhčovat vzduch v interiéru. Nejpoužívanější principy jsou zvlhčování pomocí ultrazvukové technologie a přirozeného odparu, na trhu najdete ale třeba i parní zvlhčovače.

Velikost místnosti

Každý zvlhčovač má jiný výkon a tím pádem je určený pro jinak velkou místnost. Maximální doporučenou velikost místnosti najdete u přístroje v technických parametrech.

Zvlhčovat nebo i čistit?

Pokud potřebujete ovzduší v domácnosti nejenom zvlhčovat, ale také čistit, pak je lepší pořídit si kombinovaný přístroj. Pračky vzduchu nejen zvlhčují, ale taky čistí ovzduší od nečistot. Ušetříte tím finance za koupi a provoz druhého přístroje a zároveň i prostor, kam by bylo nutné jej umístit.

Pračka vzduchu Airbi AIRWASHER



Hydrostat

Hydrostat je velký pomocník při hlídání ideální hodnoty vlhkosti. Pokud zvlhčovač funkci hydrostatu nemá, je nutné mít externí měřidlo, pomocí kterého budete hlídat vlhkost sami. Hydrostat hodnotu vlhkosti hlídá za vás, po dosažení nastavené hodnoty funkci zvlhčování vypne. A pokud hodnota opět klesne pod nastavený limit, funkci zvlhčování opět spustí.

Noční režim

Je sice fajn mít ideálně zvlhčený vzduch, pokud vás ale zvlhčovač budí ze spánku, asi to není to pravé. Zkontrolujte si, jestli je možné vypnout podsvícení a jak je přístroj hlučný. U nás v Airbi jsme na využití v ložnici mysleli.

Další funkce

Většina zvlhčovačů je vybavena i dalšími funkcemi. Zvažte proto, jestli se vám nebude hodit příhřev páry pro rychlejší zvlhčení nebo možnost přidání aroma esencí. Obě tyto funkce najdete například u ultrazvukového zvlhčovače CUBIC od české značky Airbi.