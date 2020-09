PONEC tančí už 20 let!

„Připadá mi to jako včera, bylo to pár týdnů po narození mé dcery a já šla obhajovat vizi tanečního divadla. Moc jsem nevěřila, že by našemu menšinovému oboru dala radnice přednost, ale získala jsem významná doporučení z Evropy, znala příklady dobré praxe i tristní podmínky pro současný tanec u nás. Koncem léta 1998 se mi začala ozývat média, věděla dříve než já, že Tanec Praha uspěl. Byl to obrovský závazek, sehnat peníze na rekonstrukci a realizovat ji do tří let, ale podepsala jsem v září smlouvu, za pokus to stálo,“ vzpomíná Yvona Kreuzmannová, zakladatelka a ředitelka Tance Praha. A pokračuje: „Záhy jsem čekala druhé dítě, skoro vůbec nespala, dodnes nechápu, jak se nám to vše podařilo. Přesvědčit Ministerstvo financí o tak zásadní investici bylo nejtěžší, pak sehnat firmu, která rozjede stavbu na dodavatelský úvěr, sponzory na část investic… rozdělili jsme to na etapy a do pěti let pak měli i fasádu a základní divadelní technologie. Náš obor za těch 20 let zaznamenal obrovský boom, PONEC už dávno nestačí a tak sníme o další vizi, Domu tance o 200 metrů výš s veškerým zázemím, tedy i zkušebnami, rehabilitací, co-working space atd.“

PONEC jako umělecký prostor

PONEC se jako zcela nový druh uměleckého prostoru poprvé otevřel divákům po důkladné rekonstrukci v roce 2001. Tato nová scéna určená především pro prezentaci současného tance, zaplnila jedno z chybějících míst na divadelní mapě hlavního města. Ponec se stal důležitým místem pro revitalizaci současného tance, pohybového divadla a dalších inspirativních přesahů k jiným žánrům, alternativám a scénickým technologiím, které byly a jsou generovány současným uměním v Česku. Jeho inovativní přístup spočívá nejen v moderních vlastnostech divadelního, resp. tanečního sálu („black box“), ale především v obsahu, tedy dramaturgii.

PONEC nemá vlastní soubor, jeho dramaturgie je utvářena pestrou řadou malých i větších, domácích i mezinárodních projektů a tanečních inscenací aktuálního charakteru. Je místem, kde se koncentruje zájem odborné i divácké veřejnosti – konají se zde odborné semináře, konference, diskuze a workshopy.

Historie budovy

Budova divadla byla postavena v roce 1888 strojírenským podnikatelem Rudolfem Stabenowem jako tovární hala – válcovna a drátovna na místě, kterému se říkalo Šibeniční vrch. Svým názvem divadlo navázalo na Františka Ponce, který v objektu od roku 1910 do roku 1929 provozoval slavný biograf Royal Bioskop. Poté se provozu ujala městská část Žižkov a kino přejmenovala na Městské bio Žižkov. V roce 1946 bylo kino znovu přejmenováno na Bio Ponec. Promítalo se zde až do roku 1968. Pak byl objekt využíván Filmovým podnikem hlavního města Prahy jako skladiště, budova však chátrala. Později ji převzalo do správy hlavní město Praha. V roce 1997 byla vypsána veřejná soutěž na kulturní využití tohoto objektu. Ve výběrovém řízení na jeho dlouhodobý pronájem ke kulturnímu využití jej v roce 1998 přidělilo zastupitelstvo Prahy 3 občanskému sdružení Tanec Praha. Proběhla náročná tři roky trvající rekonstrukce a 10. 9. 2001 zde začalo občanské sdružení Tanec Praha provozovat divadlo PONEC, zaměřené především na moderní taneční styly.