Pomíjivé věci vs. investice. Jak si půjčit rozumně?

Ve chvíli, kdy vám scházely na něco peníze, vás možná napadlo vzít si půjčku. Víte, kdy vám půjčka může vytrhnout trn z paty a pomoci vám s realizací vašich plánů a v jakých případech byste si měli potřebné peníze raději našetřit?

Na co si chcete půjčit?

Je úplně jedno, jestli jste se právě vrátili z dovolené s kufry plnými špinavého prádla, nebo si potřebujete vyprat jen to, co se vám doma nashromáždilo během posledních dvou dní. Rozbitá pračka nás dokáže – stejně jako například vyteklá lednička nebo děravá střecha – pořádně potrápit. Pokud se do takové situace dostanete a nemáte dostatečnou finanční rezervu, dává smysl vzít si půjčku. Jako pro nejlepší řešení se pro ni můžete rozhodnout i ve chvíli, kdy chcete například rozjet vlastní podnikání, zaplatit si studium, začít s drobnou rekonstrukcí bytu nebo potřebujete auto kvůli dojíždění za lépe placenou prací, pokud dojdete k tomu, že vám tato investice v budoucnu může přinést peněžní zisk. Půjčovat byste si naopak neměli třeba na letní dovolenou, vánoční dárky a na další věci, jejichž životnost je kratší než doba splácení půjčky.

Příjmy a výdaje, srovnání půjček, smlouva

Jestli si ale chcete půjčit rozumně, musíte kromě toho, na co si půjčku berete, promyslet i další věci. V první řadě byste měli vědět, kolik peněz skutečně potřebujete, a nesjednávat si v bance vyšší půjčku. Měli byste také znát své příjmy a výdaje, abyste si byli jisti, že půjčku zvládnete splatit.

Nezapomínejte ani na důkladné srovnání půjček. Zaměřte se na všechny podstatné parametry jednotlivých nabídek a zvolte tu, která vám bude vyhovovat ze všech nejvíce. „V mBank se snažíme, abychom byli lidem spolehlivým partnerem i v případě půjček. U naší mPůjčky Plus proto vždycky dopředu víte, jaký úrok dostanete. Co klient vidí na žádosti, to pak najde i ve smlouvě. Nehrajeme s ním žádné hry. Otevření a vedení úvěrového účtu, mimořádné splátky i předčasné splacení jsou navíc zdarma,“vyjmenovává některé výhody mPůjčky Plus Petr Král, produktový manažer spotřebitelských úvěrů mBank. mBank navíc nabízí těm, kteří si u ní ještě nikdy nepůjčili, půjčku s nulovou úrokovou sazbou ve výši až 40 tisíc korun, kterou je možné sjednat až na 24 měsíců. „Cílem první mPůjčky Plus bez úroku je umožnit lidem vyzkoušet si vypůjčení finanční částky za předem jasně stanovených podmínek, které si mohou přečíst například na našem webu. Úroková sazba je skutečně 0 %, lidé zaplatí pouze poplatek 2 % z půjčené částky,“ říká Petr Král.

Pokud vyhodnotíte, že je půjčka ve vaší situaci nejlepším řešením, jistě vás potěší, že si v dnešní době můžete peníze v bance půjčit opravdu snadno a rychle. mPůjčku Plus nebo první mPůjčku Plus bez úroku si v mBank můžete sjednat, aniž byste museli navštívit pobočku banky. „Klientům mBank stačí o půjčku pouze požádat, klidně on-line z pohodlí domova. Po schválení naleznou připravenou smlouvu v mobilní aplikaci nebo internetovém bankovnictví, kde ji snadno potvrdí. Lidé, kteří nejsou našimi klienty, o ni mohou požádat on-line a smluvní dokumentaci jim přiveze náš kurýr,“vysvětluje Petr Král.

Ani v cílové rovince nebuďte zbrklí. Než smlouvu podepíšete, přečtěte si ji a pokud něčemu nebudete rozumět, zeptejte se.

