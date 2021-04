Pomaturitní studium angličtiny dá člověku víc než špatně zvolená VŠ

Někdo má od dětství jasno, čím bude, a za svým cílem si jde. Ale řada studentů si další směřování ujasňuje až v posledním ročníku střední školy s pomocí pedagogů a odborných poradců. Letošní maturanti o tuto možnost přišli. O to víc potřebují podporu vás rodičů. Netlačte je do nástupu na VŠ, pokud si jejím výběrem nejsou jistí.

Jaké možnosti studenti po maturitě mají

Maturanti, kteří nemají jasno v tom, co chtějí dělat dál, nebo se nedostali na vysněnou vysokou školu, mají víc možností. Obvykle hledají způsob, jak přečkat rok do dalších přijímacích zkoušek.

Pokud bude chtít váš syn nebo dcera nastoupit na VŠ, která ho ve skutečnosti nezajímá, upozorněte ho na možná úskalí. Přijde o dva semestry bezplatného studia a také o nárok na ubytovací stipendium, které je možné čerpat jen v prvním studiu.

Zbystřit byste měli, když si dítě začne hledat práci na plný úvazek, protože se mu nejspíš zpátky do školy nebude chtít. Práce na plný úvazek mu změní životní styl i priority. Až si to za pár let uvědomí, může být pozdě. Sehnat práci bude navíc letos obtížnější.

Možná doma mluvíte o tom, že by potomek odjel na rok do zahraničí, kde si zlepší jazykové schopnosti, které jsou na pracovním trhu velice žádané. Počítejte s tím, že i v tomto případě bude návrat po roce těžký.

Zvykne si na jiný denní rytmus a zdánlivou finanční svobodu a včas si neuvědomí dlouhodobé důsledky svého rozhodnutí.

Jestli chcete, aby váš syn nebo dcera zůstali ve studijním režimu, ale aby předčasně nevyčerpali možnost bezplatného vysokoškolského studia, řekněte mu o denním pomaturitním studiu angličtiny v jazykové škole Lingua Zlín.

Co pomaturitním studiem angličtiny v jazykové škole LINGUA Zlín váš potomek získá?

1. Rychlé pokroky v jazyce

Za 4 hodiny denně (tj. 720 hodin za rok) se mladým lidem angličtina dostane rychle pod kůži. Zkušení lektoři a rodilí mluvčí, kteří angličtinu milují, přenášejí své nadšení i na studenty. Ve skupině jsou studenti s podobnou úrovní znalostí, takže si dobře rozumějí a podporují se.

2. Možnost získat certifikát

Na konci studia může váš potomek složit v naší jazykové škole mezinárodně uznávanou jazykovou zkoušku (FCE, CAE, TOEIC). Ta mu pomůže jak na VŠ v Česku, tak při výběrových řízeních na zahraniční studijní pobyty či stáže. Certifikát se neztratí ani v budoucnu při hledání práce. Pro některé zaměstnavatele je dosažená úroveň angličtiny důležitým faktorem.

3. Dostatek času na brigády

V odpoledních hodinách mají studenti volno, a proto mají čas na brigády nebo na přípravu k přijímacím zkouškám i na své záliby a společenský život.



4. Status studenta

Vaše dítě si udrží všechny výhody, které mělo na střední škole. Mimo jiné to znamená, že za něj stát platí zdravotní pojištění, student využívá studentské slevy a jako rodiče máte nárok na daňové úlevy a přídavky.

5. Kontakt se vzdělávacím systémem

Každodenní vzdělávání udržuje mozek studentů ve studijním režimu. Když po roce nastoupí na VŠ, plynule na to navážou.

6. Podporu kolektivu

Pokud kamarádi vašeho syna či dcery odešli studovat do Brna nebo do Prahy, může se doma cítit osaměle. V kolektivu spolužáků v denním studiu si najde nové přátele, se kterými se podporuje při dalších krocích.

Informujte se včas

Maturity a přijímací zkoušky jsou teprve před námi, ale když budete jednat včas, ušetříte. K dennímu pomaturitnímu studiu se může váš maturant za zvýhodněnou cenu přihlásit už dnes. Školné můžete zaplatit i na splátky. Když se student rozhodne nastoupit na vysokou školu, zálohu vám vrátíme. A řešení máme i pro ty, kteří u maturity neuspěli.

Lingua mění životy

Máte představu o tom, jakým směrem by se mělo vaše dítě ubírat? A je to i jeho sen?

Přečtěte si příběh Markéty Škrabalové, které denní studium v jazykové škole Lingua Zlín změnilo život.

„Rodiče ze mě vždy chtěli mít doktorku a já jim chtěla přání splnit. Ale bylo tu něco, co mě bavilo víc, i když jsem se to bála přiznat. Angličtina. Když jsem se nedostala na medicínu, vymýšlela jsem, co budu dělat dál. Jít jen tak na jinou VŠ mi přišlo jako ztráta času. Zaměstnání jsem také vyloučila, protože bych se do školy nejspíš už nevrátila. Velmi mě lákalo odjet do zahraničí, ale věděla jsem, že by návrat ke studiu byl také velmi náročný. Pak jsem narazila na jazykové školy. Jako nejlepší se mi jevila jazyková škola Lingua Zlín. S přihláškou na denní pomaturitní studium jsem neváhala ani den, byla jsem jednoduše nadšená. Příjemné prostředí, báječní lektoři a příslib certifikátu z angličtiny, který mi mohl zaručit (a také zaručil) přijetí na vysokou školu. Toto skvělé rozhodnutí mi pomohlo vydat se správnou cestou. Místo medicíny studuji anglický jazyk a dělám to, co mě baví. Těším se, že se do této jazykovky jednoho dne vrátím jako lektorka a budu předávat studentům nadšení pro angličtinu.“

Pro co se po ročním denním studiu angličtiny rozhodnou vaše děti?

