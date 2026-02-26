Polovina Čechů nikdy nebyla na dentální hygieně. Riziko roste

Přestože si většina lidí čistí zuby každý den, profesionální dentální hygienu část populace stále podceňuje. Podle dostupných dat ji až polovina dospělých Čechů nikdy neabsolvovala.

Polovina Čechů nikdy nebyla na dentální hygieně. Riziko roste | foto: ČTK

Odborníci upozorňují, že samotná domácí péče nestačí a zanedbaná prevence může vést k vážnějším i nákladnějším problémům.

Každodenní čištění zubů je pro většinu lidí samozřejmostí. V ústech se však neustále tvoří zubní plak – měkký povlak bakterií, který se může během několika dní proměnit v tvrdý zubní kámen. Ten už běžným kartáčkem odstranit nelze.

„Nedostatečné odstraňování zubního plaku, zejména z mezizubních prostor, je hlavní příčinou zánětu dásní a parodontitidy, která může vyústit až ve ztrátu zubů. Onemocnění dutiny ústní mohou navíc negativně ovlivňovat i celkové zdraví,“ vysvětluje Marta Matušková, prezidentka Asociace dentálních hygienistek ČR (ADH ČR).

Podle odborníků lidé často přicházejí až ve chvíli, kdy zaznamenají krvácení dásní, citlivost nebo zápach z úst. Právě nepříjemný dech bývá častým signálem nahromaděného plaku a bakterií, které se v ústech dlouhodobě usazují. Preventivní návštěvy by přitom měly probíhat pravidelně, ideálně v intervalu doporučeném odborníkem podle individuálního stavu pacienta.

Dentální hygiena neznamená pouze odstranění usazenin. Součástí ošetření je také individuální instruktáž správné techniky čištění a doporučení vhodných pomůcek. Právě edukace hraje klíčovou roli – mnoho lidí si sice zuby čistí pravidelně, ale ne vždy správně nebo dostatečně důkladně.

Roli hraje i typ používaného kartáčku. V České republice používá elektrický kartáček přibližně 20 % populace. Pro srovnání – v Německu, které je v tomto směru evropským lídrem, si zuby elektrickým kartáčkem čistí téměř každý druhý dospělý. Moderní technologie podle odborníků pomáhají zlepšit techniku čištění a efektivněji odstraňovat plak.

Zanedbaná prevence má i ekonomický dopad. Zatímco vstupní ošetření dentální hygieny se obvykle pohybuje do dvou tisíc korun, léčba pokročilých zánětů, parodontitidy nebo náhrady chybějících zubů může stát násobně více.

Na nízkou návštěvnost reaguje iniciativa značky Oral-B Měsíc zdravého úsměvu, která vznikla ve spolupráci s Asociací dentálních hygienistek. Projekt probíhá v březnu 2026 a jeho cílem je motivovat zejména nové pacienty k absolvování vstupní dentální hygieny.

Prvních 2 000 pacientů, kteří absolvují ošetření u zapojených členů ADH ČR a splní podmínky projektu, získá příspěvek 500 korun z ceny ošetření zpět na svůj bankovní účet. Součástí návštěvy je také edukace o správné technice čištění a možnost seznámit se s moderními technologiemi péče o ústní zdraví, včetně produktů iO od Oral-B dostupných na e-shopu Alza.cz.

Cílem iniciativy je snížit bariéru, kterou pro část populace představuje cena, a podpořit větší důraz na systematickou prevenci. Odborníci se shodují, že právě pravidelná péče je nejúčinnějším způsobem, jak předejít vážnějším zdravotním i finančním komplikacím.

