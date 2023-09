Poliklinika Health+: Komplexní zdravotní péče pro náročné

Pražská prémiová poliklinika Program H Plus, a.s. mění své logo i název a vstupuje tak do nové éry jako Health+. Hlavní atributy ale zůstávají – kvalita, profesionalita, lidskost, individuální a komplexní péče, dostupnost a diskrétnost.