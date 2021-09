Pokračuje kampaň propagující očkování

Státy v Evropě, které již dosáhly kolektivní imunity, rozvolňují a vracejí život do normálních kolejí. I u nás bychom již brzo mohli sundat roušky a přestat řešit prokazování OTN, když jdeme do divadla nebo na fotbal. Vše záleží na nás. Právě to říká nová kampaň Ministerstva zdravotnictví, která vyzývá lidi, aby se očkovali, protože to je nejjistější cesta ven z epidemie způsobené šířením koronaviru.

Zodpovědní lidé jsou již naočkovaní, ale stále chybí řada těch, kteří zatím neměli čas nebo prostě jen očkování z různých důvodů odkládali. S trochou nadsázky se dá říci, že právě oni nyní rozhodnou o tom, zda podzim, zimu a jaro strávíme s různými omezeními či tak, jak jsme byli zvyklí před epidemií. Právě na ty, kteří se ještě nenechali naočkovat, míří nová fáze kampaně. V televizi a v rozhlase již běží spoty, které připomínají, že nám chybí proočkovat již jen 9 procent populace, abychom dosáhli kolektivní imunity.

Tím ovšem kampaň nekončí. V řádech dnů se na obrazovce objeví známý režisér, herec a moderátor Jakub Kohák, který bude s populární stand-up komičkou Adelou Ebel vyvracet nejčastější mýty, které se o očkování šíří. A jak je u obou těchto aktérů zvykem, rozhodně nejde o klasický vzdělávací pořad. Což je však záměr tvůrců kampaně. „Sázka na Jakuba s Adelou není náhodná. V kampani chceme nyní oslovit lidi, kteří se z různých důvodů neočkovali. Chceme je přesvědčit, že očkování má smysl, a dokázat jim, že jsou jejich argumenty často falešné,“ říkají lidé, kteří mají dnes kampaň na Ministerstvu zdravotnictví na starosti.

V podobném duchu poběží i kampaň v České televizi. V ní bude lidi k očkování přesvědčovat Vladimír Kořen a opět Adela Ebel. Již krátce po natáčení bylo jasné, že rovněž půjde o spoty, které rozhodně nepatří do kategorie obvyklých.

Tvůrci kampaně UDĚLEJME TEČKU ZA KORONAVIREM již na konci srpna avizovali, že se postupem času komunikace stane direktivnější. Svá slova naplnili, což je dobře vidět například v rozhlasových spotech. Tam si už totiž herci dělají tak trochu legraci z různých absurdních výmluv, proč se lidé ještě nemohou očkovat.

To, co kampaň spojuje, je shodný slogan: Udělejme tečku za koronavirem. Což je koneckonců to hlavní. Aby kampaň znova nastartovala zájem o očkování.