Pokračuje globální dialog o životě a udržitelnosti

Šestiměsíční Expo 2025 v Japonsku završily dva závěrečné tematické týdny s názvem Budoucnost Země a biodiverzita a SDGs + Budoucí společnost pro život, které se zaměřily na planetu a její obyvatele.
Producent tematického projektu Kawamori Šoji navrhl pavilon Live Earth Journey, kde mohli návštěvníci cestovat napříč různými realitami a přehodnotit, jaké místo zaujímá člověk v našem ekosystému.
„Toto dílo jsem vytvořil s nadějí, že se mi podaří vyjádřit, že ve městě žije mnoho tvorů, které běžně nevidíme, a že s nimi žijeme společně,“ řekl.
Během týdne věnovaného budoucnosti Země a biologické rozmanitosti zdůraznil generální ředitel a spoluzakladatel společnosti WRÅD Matteo Ward, že neexistuje „jediná značka, technologie nebo legislativa“, která by vyřešila problémy tohoto odvětví, a že je zapotřebí holistický přístup. V centru pozornosti byla inkluzivní technologie, když japonská společnost Raise the Flag Co. pod vedením ředitele Takeši Nakamury představila sluchátka s umělou inteligencí, která pomáhají zrakově postiženým „vidět“ svět.
Panelové diskuse svedly dohromady minulé i současné organizátory, včetně Tareka Oliveiry Šayyi, bývalého výkonného místopředsedy Expo 2020 Dubai.
Dimitri Kerkentzes, generální tajemník Mezinárodního úřadu pro výstavnictví (BIE), také zdůraznil, že tematické týdny jsou nyní „hlavním principem“ světových výstav. Akce byla uzavřena prohlášením pod sloganem „jednota v rozmanitosti“, které potvrdilo roli výstavy jako globálního fóra pro dialog, spolupráci a změnu.
Autor: Igor Záruba