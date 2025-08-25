Pojištění s lidským přístupem: Váš osobní specialista vždy po ruce

Česká tradice, moderní technologie a lidský přístup
V dnešní uspěchané době hledají lidé v pojištění jistotu, férovost a osobní přístup. České pojištění, dceřiná společnost Němec & Partners, staví právě na těchto hodnotách. Jako rodinná firma s dlouholetou tradicí dobře víme, že za každou smlouvou stojí skutečný člověk se svými potřebami a starostmi. Proto našim klientům poskytujeme nejen špičkové produkty, ale především lidskou oporu a jistotu, že se mají vždy na koho obrátit.
Osobní specialista – jistota na telefonu
Ať už jde o sjednání povinného ručení, cestovního či úrazového pojištění, každý náš klient má svého osobního konzultanta. Díky tomu je výběr pojistky rychlý, přehledný a pohodlný. Věříme, že nikdo nechce být při řešení pojištění odkázán na anonymní call centrum. Proto jsme vybudovali systém, kde klient komunikuje přímo se svým specialistou – člověkem, který jej provede celým procesem a pomůže i při pojistné události.
Myslíme na všechny
Rozumíme tomu, že povinné ručení na nové auto nepočká a že cestovní pojištění lidé často řeší až cestou na letiště. Proto nabízíme rychlé online kalkulačky a srovnávače, které klienta navedou k nejlepší nabídce. A pokud je potřeba, naši proškolení odborníci na telefonu pomohou okamžitě.
Naše péče nekončí u českých občanů a podnikatelů. Velkou část našich klientů tvoří i cizinci, kteří přicházejí do České republiky. Pro ně jsme vytvořili tým zahraničních zaměstnanců, kteří sami mají zkušenost s životem v nové zemi. Díky tomu rozumí nejen jazykově, ale i lidsky jejich potřebám. Zdravotní pojištění cizinců u nás proto není jen formalita – je to služba, která klientům poskytne jistotu a klid, že o ně bude postaráno.
Férovost a spolehlivost – základní pilíře
Naší vizí je poskytování prvotřídních služeb a kvalitních informací. Spolupracujeme s nejsilnějšími partnery na trhu, abychom každému klientovi dokázali nabídnout nejvýhodnější řešení. Klíčové pro nás ale zůstává to, aby se každý klient cítil respektovaný a vyslyšený. Proto se k nám lidé rádi vracejí – vědí, že jim vždy nasloucháme a jednáme férově.