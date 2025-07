Pojištění obytného vozu: ochraňte se před drahou chybou na dovolené

Nový trend: svoboda na čtyřech kolech

Cestování se mění. A s ním i naše nároky. Místo hotelových snídaní dnes čím dál víc lidí láká svoboda za volantem obytného vozu. Žádné pevné itineráře, nulové zpoždění letů, plná kontrola nad trasou – jen vy, vaše navigace a volná silnice. Jenže právě tahle svoboda může rychle skončit, pokud podceníte jednu důležitou věc: pojištění půjčeného autav zahraničí.

Skrytá rizika půjčoven, která nevidíte na první pohled

Ať už vyrážíte do Norska, na jih Francie nebo jen na víkend k rakouským jezerům, většina půjčoven nabízí základní pojištění. Jenže to obvykle kryje jen část škody. Pokud dojde na nehodu, ztrátu klíčů, poškrábaný lak nebo jen špatně natankované palivo, může vás půjčovna vyzvat k úhradě i desítek tisíc korun. Spoluúčast totiž bývá velmi vysoká, obvykle od 500 do 2000 eur. K tomu připočtěte výluky, složité podmínky a cizí jazyk ve smlouvě a máte zaděláno na stres i bez dopravní nehody.

Většina lidí si neuvědomí, že podpisem smlouvy přijímá řadu závazků, které si často ani nepřečte. A co hůř, ani si neověří, co přesně je v pojištění zahrnuto a co už ne. Stačí pak banální nehoda na parkovišti nebo klíče zabouchnuté v autě – a dovolená, která měla být o odpočinku, se rázem promění v boj o finance a komunikaci s půjčovnou.

Řešení existuje: nezávislé pojištění spoluúčasti na škodě pronajatého vozidla

Naštěstí existuje jednoduché řešení, jak se podobnému scénáři vyhnout – nezávislé pojištění spoluúčasti půjčeného auta. To si sjednáte samostatně, bez návaznosti na cestovní pojištění, a platí přesně na dobu, kdy máte auto pronajaté. Mezi spolehlivé produkty na trhu patří například DEFEND Car Hire XS, který si sjednáte online během pár minut, bez nutnosti uvádět údaje o vozidle nebo o dalších řidičích. Smlouva i podmínky jsou v češtině, takže víte přesně, co kupujete.

Co všechno máte pod kontrolou

Pojištění pokrývá široké spektrum situací. Kryje škody na autě až do výše 175 000 korun, vztahuje se i na nehody, srážky se zvěří, vandalismus, živelnou událost nebo defekt pneumatiky. Navíc zahrnuje i náklady spojené s odtahem auta nebo administrativní poplatky půjčovny. Praktické je i to, že pojištění počítá s takovými detaily, jako je ztráta klíčů, jejich poškození, chybné natankování nebo výměna zámků, pokud klíče někdo odcizí. To vše až do výše 50 000 korun. Využijete ho ve všech běžných půjčovnách v Evropě i ve světě, a to nejen pro osobní auta, ale i pro obytné vozy do 3,5 tuny a s kapacitou až devíti míst.

Jednoduše, rychle, odkudkoli

Výhodou je i věková dostupnost – pojištění je určeno řidičům od 21 let a vztahuje se až na pět dalších osob, které můžete zapsat jako další řidiče. Stačí si sjednat smlouvu na webu www.PojisteniPujcenehoAuta.cz,zaplatit a potvrzení vám přijde v češtině i angličtině. Při půjčení vozu už jen podepíšete smlouvu, uvedete se jako hlavní řidič, nafotíte si auto ze všech stran a můžete vyrazit.

Co dělat v případě škody?

Pokud dojde k nějaké nehodě nebo škodě, plnění vám bude vyplaceno do patnácti dnů od ukončení šetření pojistné události. Nutné je zpravidla doložit mimo jiné tyto dokumenty - smlouvu s půjčovnou, nebo protokol o škodě, fotky a fakturu za vzniklou škodu včetně dokladu o zaplacení pronajatého auta. Zároveň máte jistotu, že všechno řešíte česky, bez komplikované komunikace s personálem v zahraničí.

Proč zbytečně riskovat?

Než tedy sednete za volant, doporučujeme si zjistit, jaké podmínky vám půjčovna nabízí a co všechno kryje jejich pojištění. A hlavně – za pár minut si sjednejte pojistku, která vám dá klid a jistotu, že se z vaší cesty nestane noční můra. Protože příjemné zážitky by měly být jedinou věcí, kterou si z dovolené přivezete. XS cena, XL úspora.