Pojištění majetku dokáže krýt i vaše neúmyslné škody

Komerční sdělení
I drobná nepozornost může vést k poškození vlastního majetku. All risk majetkové pojištění od Generali České pojišťovny kryje také škody, které si způsobíte sami. Třeba když parkujete a omylem nacouváte do vlastního domu a poškodíte si fasádu.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

a | foto: Generali Česká pojišťovna a.s.

Věděli jste, že každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku? Majetkové pojištění s balíčkem All risk představuje řešení, které nabízí nejširší pojistné krytí na českém trhu. Kryje váš domov nejen před běžnými riziky, jako jsou požár, povodeň nebo krádež, ale poradí si i se škodami způsobenými vlastní roztržitostí. Příklad? Tak třeba když použijete větší sílu při snaze roztáhnout markýzu a poškodíte její ramena.

„Allrisková varianta pojištění se vztahuje na stavbu jako celek, včetně jejího technického vybavení, skel nebo oplocení. Součástí pojistné ochrany jsou možné elektronické škody, včetně krytí finančních ztrát například u fotovoltaických elektráren,“ říká Jan Pinkava, produktový manažer majetkového pojištění z Generali České pojišťovny.

V rámci pojištění domácnosti největší domácí pojišťovna nabízí allriskové krytí spotřebičů chytré domácnosti. Jedná se o věci, které lze pro běžný provoz ovládat například mobilním telefonem, počítačem nebo jiným chytrým zařízením. V současné době jsou tyto spotřebiče nedílnou součástí snad všech domovů. Právě proto jsou takovéto věci (lednice, mrazáky, pračky, sušičky, myčky, sporáky apod.) pojištěny s plněním do plné pojistné částky v případě jejich poškození nebo zničení. „Navíc u spotřebičů do 5 let se vzniklé škody hradí v nových cenách – tedy v takových, za jaké je možné pořídit stejnou věc v obchodě jako novou,“ doplňuje Jan Pinkava.

Nový online nástroj

Generali Česká pojišťovna nedávno představila nový sjednavač majetkového pojištění Můj majetek 2.0, který výrazně posouvá digitální služby v oblasti pojištění nemovitostí a domácností. Moderní design v kombinaci s intuitivním uživatelským prostředím umožňuje snadné a přehledné sjednání pojistné ochrany.
Přičemž součástí nástroje je i kalkulačka pro výpočet správné pojistné částky nemovitosti. Nový on-line nástroj reaguje nejen na aktuální technologické trendy, ale také na potřeby klientů. Do konce roku plánuje Generali Česká pojišťovna rozšířit tento nástroj o další moduly, jako je sjednání pojištění odpovědnosti, chytrého cestovní pojištění nebo pojištění atypického majetku.

Rychle a jednoduše

Havárie a nehody přicházejí nečekaně. S nenadálými událostmi vám mohou pomoci asistenční služby. Generali Česká pojišťovna nabízí svým klientům nonstop asistenční služby ke každé pojistné smlouvě v rámci pojištění stavby nebo pojištění domácnosti. Klientky a klienti mohou škodu nahlásit telefonicky, online na webu pojišťovny nebo přes mobilní aplikaci Moje Generali.

Díky moderním technologiím a aplikaci Moje Generali lze škodu nahlásit během tří minut, jednoduše ji zdokumentovat a celý proces vyřízení probíhá bez zbytečných průtahů. „Škody na majetku dokážeme řešit opravdu rychle. Ve třetině případů odesíláme pojistné plnění klientům už v den, kdy nám škodu nahlásí. Až 85 % škod je pak vyřízeno do jednoho dne od doložení potřebných dokumentů,“ sděluje Iva Gažová, senior manažerka likvidace pojistných událostí z neživotního pojištění z Generali České pojišťovny. Vyřízení pojistné události tak dnes už může trvat jen několik minut nebo hodin. Závisí však na typu škody a její složitosti.

Komerční sdělení

Komerční sdělení je placená služba portálu zprávy.iDNES.cz, která měsíčně osloví 650 000 uživatelů. Další informace najdete ZDE

Nejčtenější

Hollywood v Krkonoších: 5 míst v Peci pod Sněžkou jako z filmu

Komerční sdělení

Lanovka jako z bondovky, mlžné údolí Harryho Pottera a lesy, kde by se neztratil ani upír z Twilight. Podzimní Pec pod Sněžkou působí filmově, ale především je opravdová – plná barev, klidu a cest,...

Jihlavský půlmaraton: sportovní úspěch zaměstnanců Bosch Jihlava

Komerční sdělení

Bosch podporuje sportovních aktivity zaměstnanců.

Adventní trhy bez kolon. Vlak vás odveze do Olomouce, Prahy i Brna

Komerční sdělení

Vánoce bez nervů za volantem? Stačí sednout na vlak. České dráhy lákají na adventní cestování do českých měst. Cestující si mohou užít svařené víno, punč nebo perníčky bez starostí s parkováním....

Čokoládové podzimní prázdniny na zámku Loučeň – pro děti zdarma

Komerční sdělení

Přijměte pozvání na podzimní Loučeň.

Další krok k dostavbě tramvajové tratě v Porubě

Komerční sdělení

Projekt dostavby tramvajové tratě v Ostravě-Porubě může bezpečně pokračovat do takzvané velké EIA - detailního posouzení vlivů na životní prostředí. Dopravní podnik Ostrava (DPO) k tomu v uplynulých...

Další krok k dostavbě tramvajové tratě v Porubě

Komerční sdělení

Projekt dostavby tramvajové tratě v Ostravě-Porubě může bezpečně pokračovat do takzvané velké EIA - detailního posouzení vlivů na životní prostředí. Dopravní podnik Ostrava (DPO) k tomu v uplynulých...

13. října 2025

Senioři na kole: radost z pohybu, avšak zvýšené riziko

Komerční sdělení

Cyklistika je jednou z nejoblíbenějších volnočasových aktivit seniorů. Přináší jim pohyb, možnost cestovat na kratší vzdálenosti, udržuje kondici a prospívá zdraví. Zároveň se ale s rostoucím věkem...

13. října 2025

Pojištění majetku dokáže krýt i vaše neúmyslné škody

Komerční sdělení

I drobná nepozornost může vést k poškození vlastního majetku. All risk majetkové pojištění od Generali České pojišťovny kryje také škody, které si způsobíte sami. Třeba když parkujete a omylem...

13. října 2025

Češi ovládli mistrovství světa v kovářství ve Stii

Komerční sdělení

Zlato i stříbro putuje na Vysočinu do Světlé nad Sázavou.

13. října 2025

Paskov - místo pro život, práci i odpočinek

Komerční sdělení

Město Paskov, pod kterou patří i část Oprechtice, se nachází na severní Moravě a leží na spojnici Ostravy a Frýdku-Místku.

13. října 2025

Češi v nejisté době objevují kouzlo investičního zlata a Tanzanitu

Komerční sdělení

Inflace, kolísající trhy i geopolitické otřesy – to všechno vede Čechy k hledání bezpečných cest, jak ochránit své peníze. A stále častěji sahají po investicích, které svou hodnotu neztrácejí už po...

13. října 2025

AI i tvorba rodokmenu, Týden vzdělávání dospělých nabízí nové znalosti

Komerční sdělení

Královéhradecký kraj a Úřad práce ČR zvou na další ročník Týdne vzdělávání dospělých, který se bude začátkem listopadu fyzicky i virtuálně odehrávat na celém území kraje. Účast na workshopech,...

13. října 2025

Nízká cena z dovozu? Na stavbě se může změnit v drahou chybu

Komerční sdělení

Domácí stavebnictví po letech útlumu zažívá lehký růst. Podle statistiků se tuzemská stavební produkce meziročně zvýšila o 8,5 procenta. Za vyšším objemem stojí i investice do bydlení – ať už jde o...

13. října 2025

Azylový dům G-Centrum Tábor: místo, kde začínají nové životy

Komerční sdělení

Azylový dům G-Centrum Tábor nabízí ženám a matkám s dětmi nejen střechu nad hlavou, ale také odbornou pomoc, podporu při začleňování do společnosti a šanci na důstojný nový začátek. Každý příběh tu...

13. října 2025

Recyklujte, tvořte a dlabejte dýně. Aupark chystá další program

Komerční sdělení

Recyklace. Slovo, které zní trochu úředně. Jenže v OC Aupark to vidí jinak a celý říjen vás zvou do světa, kde se z odpadu stává inspirace a druhá cesta. Třetí a čtvrtý víkend vás proto čeká další...

13. října 2025

EDUCA WEEK 2025: Za kvalitním vzděláním a prací nemusíme do Prahy

Komerční sdělení

EDUCA WEEK 2025 znovu potvrdil, že Liberecký kraj má v oblasti vzdělávání i kariérních příležitostí co nabídnout. Právě ukončený veletrh přilákal desítky tisíc návštěvníků a propojil studenty a...

13. října 2025

Karlovarská karta online

Komerční sdělení

Dopravní podnik zjednodušuje žádosti pro cestující.

13. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.