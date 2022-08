Podzimní sklízení brambor. Vybírejte pečlivě a dopřejte si to nejlepší

I když se brambory do evropských kuchyní dostaly až počátkem 16. století, v jihoamerických zemích byly známy už mnohem dříve. Dnes se v obchodech běžně setkáme s tím, že různé druhy nesou označení A, B a C. Varný typ A je ideální na vaření ve slupce a jedná se o pevné a tuhé brambory, které se nejvíce hodí například do salátů. Brambory typu B jsou o něco měkčí a skvěle poslouží jako příloha, ale hodí se také do nejrůznějších polévek, gulášů či salátů. Třetí typ se pak během varu rychle rozvaří, je moučnatý a obsahuje nejvíce škrobu. Je proto vhodný například k přípravě bramborových placek nebo bramborového těsta.

V regálech hledejte skutečnou kvalitu

Zavítali jste už někdy ve svém oblíbeném supermarketu do uliček s produkty ekologického zemědělství? Právě tam totiž najdete certifikované biopotraviny, které vám zaručí tu nejvyšší kvalitu a spolehlivě je poznáte podle označení biolistu a biozebry. Ekologická produkce se řídí přísnou evropskou i národní legislativou, na jejíž dodržování dohlíží čtyři kontrolní organizace – KEZ, ABCert, Bureau Veritas nebo Biokont. Výběrem lokálních biopotravin podporujete ekologické zemědělce, kteří přirozeně a s maximální možnou ohleduplností pečují o půdu, krajinu i hospodářská zvířata. Zároveň se podílíte i na zvýšení kvality života, zaměstnanosti a atraktivity regionu, jenž je třeba právě vaším domovem. Více o ekologickém zemědělství a třeba o tom, jak vypadá rostlinná bioprodukce nebo jak se na ekofarmách chovají zvířata, se můžete dozvědět na myjsmebio.cz.

Rádi byste si udělali výlet do přírody, načerpali novou energii a zároveň nakoupili ty nejlepší potraviny v bio kvalitě? Vyrazte na některou z ekofarem! Zkuste třeba Bezděkovský mlýn rodiny Řezníčkovi, který najdete na Vysočině a kde kromě brambor nabízí také hovězí maso v bio kvalitě. Více najdete na facebook.com/bezdekovskymlyn

Zapečené brambory plněné slaninou a sýrem

- 4 velké bio brambory (varný typ B nebo C) - 100 g bio slaniny - 100 g bio tvrdého sýra - stroužek bio česneku - bio jarní cibulka - sůl, bio pepř - 100 g bio zakysané smetany Troubu předehřejte na 200 stupňů. Brambory omyjte, důkladně očistěte a vložte do hrnce se studenou osolenou vodou. Vařte asi 20 minut do poloměkka. Mezitím na kostičky nakrájejte slaninu, nastrouhejte sýr a jarní cibulku nasekejte nadrobno. Uvařené brambory rozkrojte napůl a vydlabejte dužinu, kterou smíchejte s polovinou nastrouhaného sýra, prolisovaným česnekem a jarní cibulkou. Dle chuti osolte a opepřete. Brambory lehce potřete olejem a naplňte připravenou směsí. Rozložte na zapékací mísu, posypte kostičkami slaniny a pečte v troubě asi 30 minut. V posledních 5 minutách brambory posypte zbylým sýrem. Podávejte se zakysanou smetanou.

Tip na závěr: Oslavte s námi Den ekologického zemědělství

Věděli jste, že 23. září bylo nově vyhlášeno Dnem ekologického zemědělství? Tento den je tak vhodnou příležitostí ke zviditelnění celého bio sektoru – příkladů dobré praxe, inovací a pokroku. Při příležitosti oslav navíc Evropská unie nově oceňuje nejlepší a nejinovativnější subjekty v rámci vůbec prvních Evropských cen za ekologické zemědělství.

Kupujte BIO. Pro budoucnost!

Chceme-li podpořit lokální ekonomiku, není nám lhostejná příroda a životní prostředí, a navíc myslíme na budoucnost naši i našich dětí, měli bychom na to dbát zejména v uličkách mezi nákupními regály. Správným krokem, jak podpořit ekologické zemědělce, kteří přirozeně pečují o půdu, krajinu a hospodářská zvířata s maximální ohleduplností, je totiž nákup jejich bioproduktů. Tím, že zvolíme lokálního dodavatele, máme navíc jistotu, že bioprodukty neputovaly dlouhé kilometry přes půl světa. Distribuční cesty a dojezdové vzdálenosti jsou velmi krátké. To pomůže nejen přírodě, ale rovněž nám i budoucím generacím.