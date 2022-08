Podzimní pohodu a dokonalou relaxaci zažijete pod Ještědem

WELLNESS HOTEL BABYLON zaručuje kvalitní a rozsáhlé wellness zázemí pro relaxační i romantické pobyty. Zároveň vzhledem ke svému umístění v liberecké kotlině mezi Ještědským hřbetem a Jizerskými horami nabízí i spoustu kouzelných míst v okolí.

Báječný odpočinek jako v antických lázních

V chladnějším počasí se jistě rádi prohřejete a zrelaxujete. Příjemné vyhřáté hotelové wellness na ploše větší než tisíc metrů čtverečních disponuje mnoha procedurami a relaxačními prostorami. Jako v opravdových antických lázních si zde odpočinete v saunách, bylinkové či solné inhalaci, vířivém bazénu nebo v aroma parní lázni.

Podzimní wellness lenošení

Pravě teď je ten nejlepší okamžik využít klidnější období a pohodu v hotelu a lenošit bez výčitek. Objednejte si třeba komfortní wellness apartmá a ke vstupu do hotelového wellness to budete mít jen pár kroků. Nechte se opečovávat rukama našich zkušených terapeutů a vyzkoušejte některou z relaxačních, zážitkových či wellness terapií, které vás posílí, než se zase vrhnete do pracovního procesu.

Wellness balíčky na míru

Čtyřhvězdičkový WELLNESS HOTEL BABYLON je součástí unikátního ostrova zábavy a relaxace - CENTRA BABYLON. A tak může nabídnout pobyt na míru každému dle jeho gusta. Kdo by chtěl spojit odpočinek se zábavou, může využít balíček Relax. Ten nabízí nejen celodenní pobyt ve wellness, ale i volné vstupy do mnoha zábavních středisek v areálu Babylonu, jako např. originálně vyzdobeného Aquaparku s působivou Laser Show. Pro skutečné uvolnění těla a mysli neuděláte chybu, když si rezervujete balíček Vitalita, ...a mimochodem snídaně tu jsou skutečně královské. Tak neváhejte a rezervujte svůj bezstarostný wellness pobyt.

Více informací naleznete na www.hotelbabylon.cz a www.centrumbabylon.cz