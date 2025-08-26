Podzimní edukační akce v TechToweru – inspirujte se a zapojte se

Komerční sdělení
Plzeňský SIT Port, který se zaměřuje na vzdělávání, inovace a podporu podnikání, připravil na podzim bohatý program – workshopy, kroužky, hackathony i inspirativní přednášky v TechToweru. Podívejte se, co Vás čeká, a vyberte si, co Vás nejvíce posune.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Podzimní edukační akce v TechToweru – inspirujte se a zapojte se | foto: Správa informačních technologií města Plzně, příspěvková organizace

Kroužky

Pro žáky základních a středních škol nabízíme kroužky, které rozvíjejí kreativitu, technické dovednosti a zájem o moderní technologie. Kurzy jsou vedeny zkušenými mentory a koncipovány tak, aby si účastníci odnesli praktické zkušenosti i hotové projekty.

  • Hackni robota
    Začátek: 17. 9. 2025, středa – 16:00 (Centrum Robotiky →TechTower)
    Cena: 2 700 Kč
    Účastníci se naučí programovat ve Scratchi a vyzkouší si ovládání skutečných robotů, například Unitree Go2 nebo robotického „Spota“. Vhodné pro žáky 8.–9. třídy ZŠ.
    Více informací a registrace zde.
  • Elektronika a programování
    Začátek: 29. 9. 2025, úterý – 18:00 (TechTower, čas dle domluvy)
    Cena: 2 700 Kč
    Účastníci si vyzkouší práci s Arduinem a mikrokontroléry, osvojí si základy elektroniky i programování a vytvoří vlastní funkční zařízení.
    Více informací a registrace zde.
  • Expedice do světa budoucnosti
    Začátek: 2. 10. 2025, čtvrtek – 14:30 (TechTower)
    Cena: 2 700 Kč
    Kreativní multimediální kurz, kde účastníci vytvoří futuristické město, animaci stop-motion nebo vlastní deskovou hru. Program je určen pro teenagery od 15 let i dospělé.
    Více informací a registrace zde.

Workshopy

Workshopy v TechToweru přinášejí praktické dovednosti, které lze okamžitě využít v praxi. Jsou vhodné jak pro začátečníky, tak pro pokročilé a vedené odborníky z praxe.

  • Jak efektivně na reklamu s low budgetem
    24. 9. 2025, středa – 16:00 (TechTower)
    Cena: 50 Kč
    Miloš Zlesa Vám ukáže, jak propagovat značku i s malým rozpočtem. Dozvíte se, jak vybrat správné kanály, tvořit chytlavé kampaně a měřit jejich úspěšnost.
    Více informací a registrace zde.
  • Figma – Tvořte jako designér
    15. 10. 2025, středa – 16:00 (TechTower)
    Cena: 50 Kč

Na workshopu s Davidem Gregorem se naučíte vše od základů až po tvorbu prototypu ve Figmě. Odnesete si praktické tipy a triky, díky nimž posunete svůj design na vyšší úroveň.
Více informací a registrace zde.

Velké akce a inspirace

  • TOP Talks s Tomášem Čechem (Angry Beards)
    17. 9. 2025, středa – 18:00 (TechTower)
    Cena: 50 Kč
    Setkejte se s Tomášem Čechem, zakladatelem značky Angry Beards. Dozvíte se, jak vybudoval komunitu, čím se liší jejich marketing a co se na cestě k úspěchu povedlo i nepovedlo.
    Více informací a registrace zde.
  • Marketing Hackathon 2025
    10.–11. 10. 2025 (TechTower)
    Cena: 50 Kč
    Dvoudenní hackathon, kde letos účastníci vyřeší reálné výzvy organizace ProCit. Čeká Vás týmová práce, mentoring od zkušených odborníků i soutěžní atmosféra.
    Více informací a registrace zde.
  • Esportový turnaj pro střední školy (League of Legends)
    13. 10. 2025, pondělí – 18:00 (online kvalifikace, finále v TechTower)
    Zastupte svou školu v turnaji League of Legends. Online kvalifikace proběhnou v říjnu a nejlepší týmy se utkají ve finále v TechToweru. Registrace je otevřená do 10. 10. 2025.
    Více informací a registrace zde.
Podzimní edukační akce v TechToweru – inspirujte se a zapojte se

Chcete být u toho?

Sledujte web SIT Portu, přihlaste se na akce a rozšiřte své dovednosti i kontakty. Podzim v TechToweru bude nabitý kreativitou, inspirací a zážitky, které Vás posunou dál. Všechny akce najdete ZDE.

https://sitport.cz/events

Komerční sdělení

Komerční sdělení je placená služba portálu zprávy.iDNES.cz, která měsíčně osloví 650 000 uživatelů. Další informace najdete ZDE

Nejčtenější

Klidné parkování v Ostravě? U městské nemocnice, u divadla i na Dubině

Komerční sdělení

Ostrava výrazně posílila parkovací kapacity. Nabízí moderní parkovací domy a parkoviště s dostatečným počtem míst a uživatelským komfortem, o který se starají Ostravské komunikace.

Na dovolenou mimo EU? Připojte se k internetu hned po přistání

Komerční sdělení

Přiletíte do Turecka, Egypta nebo třeba Tuniska a ještě na letišti potřebujete zkontrolovat rezervaci hotelu nebo poslat zprávu domů. Díky výhodným roamingovým balíčkům si můžete užít internet v...

Nejlepší online automaty: 5 tipů, jak je poznat

Komerční sdělení

Na internetu je tak velký výběr online automatů, že kdybyste chtěli, nemusíte už nikdy hrát stejnou hru dvakrát. Jenže to by byla škoda. Některé „bedny“ jsou totiž tak dobré, že stojí za to užívat si...

Ve Wiky nachystají celý školní nákup podle seznamu. A obalí i učebnice

Komerční sdělení

Ve více než 70 prodejnách po celém Česku nabízí rodinná firma kromě hraček a zábavy také veškeré školní potřeby včetně kvalitních batohů. A k tomu komfortní zákaznický servis.

ŠANTOVKA FAMILY DAY 2025: obří festival zážitků pro všechny generace

Komerční sdělení

Olomouc se na konci léta opět stane centrem radosti, kreativity a nezapomenutelných zážitků. V sobotu 30. srpna 2025 se Smetanovy sady promění v největší zážitkový festival široko daleko – třetí...

Podzimní edukační akce v TechToweru – inspirujte se a zapojte se

Komerční sdělení

Plzeňský SIT Port, který se zaměřuje na vzdělávání, inovace a podporu podnikání, připravil na podzim bohatý program – workshopy, kroužky, hackathony i inspirativní přednášky v TechToweru. Podívejte...

26. srpna 2025

WiWo: Známé struktury se rozpadají, vznikají nová centra moci

Komerční sdělení

Evropa musí být schopnější jednat v ekonomické, technologické a geopolitické oblasti – jinak hrozí ztráta vlivu ve světě, který se bez ohledu na ni dál točí.

26. srpna 2025

Ústecký kraj podpořil péči o vážně nemocné děti

Komerční sdělení

Hejtman Richard Brabec podepsal memorandum s ředitelkou Hospice sv. Štěpána Monikou Markovou. Ústecký kraj tak deklaroval podporu rozšíření sociálních a zdravotních služeb, které litoměřický hospic...

26. srpna 2025

Vidí vaše dítě dobře na tabuli? Krátkozrakost rozhodně nepodceňujte

Komerční sdělení

Nevidí vaše dítě dobře do dálky? Na vině může být krátkozrakost. Pořiďte mu brýle s brýlovými čočkami Rodenstock MyCon®. Umožníte mu plnohodnotně fungovat a zároveň zpomalíte vývoj jeho oční vady.

25. srpna 2025

Horké léto na zahradě? Betonový plot zajistí stín, klid a bezpečí

Komerční sdělení

Když teplota stoupá a trávíme více času venku, je soukromí na zahradě k nezaplacení. Moderní betonové ploty chrání před pohledy i vedrem – a přitom nejsou žádnou stavební vědou.

25. srpna 2025

V ČR třídí odpad už 75 % obyvatel. Často se podílí celá rodina

Komerční sdělení

Odpady už běžně třídí tři čtvrtiny z nás. Tato činnost má v ČR už dlouhou tradici a rodiče k tomu vedou odmala i své děti. Ty jsou ale paradoxně v této disciplíně často o mnoho dále než jejich...

25. srpna 2025

V srpnu ještě není pozdě: Zasaďte, co vás bude těšit i na podzim

Komerční sdělení

Zahradnická sezóna nekončí s prázdninami! Srpen je ideálním měsícem pro nové výsadby, přestavby i vylepšení záhonů, které připraví půdu pro bohatou podzimní sklizeň.

25. srpna 2025

Klidné parkování v Ostravě? U městské nemocnice, u divadla i na Dubině

Komerční sdělení

Ostrava výrazně posílila parkovací kapacity. Nabízí moderní parkovací domy a parkoviště s dostatečným počtem míst a uživatelským komfortem, o který se starají Ostravské komunikace.

25. srpna 2025

Krajský úřad v Ostravě otevře dveře veřejnosti

Komerční sdělení

Krajský úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě se v neděli 28. září promění v centrum inovací, technologií a zábavy. Od 9:30 do 13:00 hodin se jeho dveře otevřou všem – malým i velkým návštěvníkům.

25. srpna 2025

Klimatizace od A do Z: Nejčastější otázky, na něž chcete znát odpověď

Komerční sdělení

Klimatizace už dávno nespadá jen mezi výsady firemních kanceláří. Díky technologickému pokroku a dostupnosti kvalitních značek ji dnes pořizují i domácnosti, které hledají pohodlí v létě i úsporu v...

25. srpna 2025

Pojištění s lidským přístupem: Váš osobní specialista vždy po ruce

Komerční sdělení

Jsme rodinná firma s dlouholetou tradicí v pojišťovnictví. Spojujeme moderní technologie s lidským přístupem. Každý klient má svého konzultanta, který je k dispozici od výběru pojištění až po řešení...

25. srpna 2025

Živě: O politice soudržnosti v Praze

Komerční sdělení

ČTK Connect, která je partnerem Evropské komise v projektu Veřejná debata o evropských fondech, odvysílá poslední z letošních čtyř veřejných setkání k tématu čerpání unijních dotací v Česku. Stane se...

25. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.