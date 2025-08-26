Podzimní edukační akce v TechToweru – inspirujte se a zapojte se

Kroužky
Pro žáky základních a středních škol nabízíme kroužky, které rozvíjejí kreativitu, technické dovednosti a zájem o moderní technologie. Kurzy jsou vedeny zkušenými mentory a koncipovány tak, aby si účastníci odnesli praktické zkušenosti i hotové projekty.
- Hackni robota
Začátek: 17. 9. 2025, středa – 16:00 (Centrum Robotiky →TechTower)
Cena: 2 700 Kč
Účastníci se naučí programovat ve Scratchi a vyzkouší si ovládání skutečných robotů, například Unitree Go2 nebo robotického „Spota“. Vhodné pro žáky 8.–9. třídy ZŠ.
Více informací a registrace zde.
- Elektronika a programování
Začátek: 29. 9. 2025, úterý – 18:00 (TechTower, čas dle domluvy)
Cena: 2 700 Kč
Účastníci si vyzkouší práci s Arduinem a mikrokontroléry, osvojí si základy elektroniky i programování a vytvoří vlastní funkční zařízení.
Více informací a registrace zde.
- Expedice do světa budoucnosti
Začátek: 2. 10. 2025, čtvrtek – 14:30 (TechTower)
Cena: 2 700 Kč
Kreativní multimediální kurz, kde účastníci vytvoří futuristické město, animaci stop-motion nebo vlastní deskovou hru. Program je určen pro teenagery od 15 let i dospělé.
Více informací a registrace zde.
Workshopy
Workshopy v TechToweru přinášejí praktické dovednosti, které lze okamžitě využít v praxi. Jsou vhodné jak pro začátečníky, tak pro pokročilé a vedené odborníky z praxe.
- Jak efektivně na reklamu s low budgetem
24. 9. 2025, středa – 16:00 (TechTower)
Cena: 50 Kč
Miloš Zlesa Vám ukáže, jak propagovat značku i s malým rozpočtem. Dozvíte se, jak vybrat správné kanály, tvořit chytlavé kampaně a měřit jejich úspěšnost.
Více informací a registrace zde.
- Figma – Tvořte jako designér
15. 10. 2025, středa – 16:00 (TechTower)
Cena: 50 Kč
Na workshopu s Davidem Gregorem se naučíte vše od základů až po tvorbu prototypu ve Figmě. Odnesete si praktické tipy a triky, díky nimž posunete svůj design na vyšší úroveň.
Více informací a registrace zde.
Velké akce a inspirace
- TOP Talks s Tomášem Čechem (Angry Beards)
17. 9. 2025, středa – 18:00 (TechTower)
Cena: 50 Kč
Setkejte se s Tomášem Čechem, zakladatelem značky Angry Beards. Dozvíte se, jak vybudoval komunitu, čím se liší jejich marketing a co se na cestě k úspěchu povedlo i nepovedlo.
Více informací a registrace zde.
- Marketing Hackathon 2025
10.–11. 10. 2025 (TechTower)
Cena: 50 Kč
Dvoudenní hackathon, kde letos účastníci vyřeší reálné výzvy organizace ProCit. Čeká Vás týmová práce, mentoring od zkušených odborníků i soutěžní atmosféra.
Více informací a registrace zde.
- Esportový turnaj pro střední školy (League of Legends)
13. 10. 2025, pondělí – 18:00 (online kvalifikace, finále v TechTower)
Zastupte svou školu v turnaji League of Legends. Online kvalifikace proběhnou v říjnu a nejlepší týmy se utkají ve finále v TechToweru. Registrace je otevřená do 10. 10. 2025.
Více informací a registrace zde.
Chcete být u toho?
Sledujte web SIT Portu, přihlaste se na akce a rozšiřte své dovednosti i kontakty. Podzim v TechToweru bude nabitý kreativitou, inspirací a zážitky, které Vás posunou dál. Všechny akce najdete ZDE.