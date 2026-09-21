Podzim v Lokti bude jízda! Beatles, sex i Martinová

Komerční sdělení
Podzim v Lokti bude jízda! Beatles, sex i Martinová

Podzim v Lokti bude jízda! Beatles, sex i Martinová | foto: Kulturní dům Dvorana, příspěvková organizace

Podzim v Lokti bude jízda! Beatles, sex i Martinová
Podzim v Lokti bude jízda! Beatles, sex i Martinová
Podzim v Lokti bude jízda! Beatles, sex i Martinová
Podzim v Lokti bude jízda! Beatles, sex i Martinová
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Komerční sdělení

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Co mají společného Johnny Depp, manželská žárlivost, Beatles, drátování a čtyřicet let Znouzectnosti? Všechny tyhle zážitky vás během podzimu čekají v loketské Dvoraně. Kulturní sezona tu rozhodně nebude trpět nedostatkem energie, humoru ani hudby.

Dva koncerty, dvě legendy a notný kus české hudební historie – to je start kulturní sezony, jak má být. Podzimní program zahájí 2. října nezaměnitelným nářezem kapela Znouzectnost. Plzeňské uskupení, které dokazuje, že punk, rock, folk a pořádná dávka nadhledu mohou fungovat i po čtyřiceti letech. O týden později, 9. října, přijedou Nezmaři – folková legenda, jejíž příběh se začal psát už na konci sedmdesátých let.

Přijďte na Burtona a Deppa

V sobotu 10. října odpoledne se Dvorana promění v pohádkovou scénu. Lotrando a Zubejda v podání Divadla Lupínek Březová nabídnou rodinnou muzikálovou pohádku. O pět dnů později už si na své přijdou dospělí milovníci divadla. Komedie Láska, sex a žárlivost slibuje manželská nedorozumění, rafinované intriky a situace, ve kterých se možná někteří diváci až podezřele poznají.

Pak přijde na řadu filmová magie. Od 16. do 25. října nabídne LookAt Film 2026 svět Tima Burtona a Johnnyho Deppa. Minifestival pro všechny, kteří mají rádi trochu podivnosti, černého humoru, fantazie a filmových postav, na něž se jen tak nezapomíná, bude doslova bohatě prostřenou hodovní tabulí, k níž je hřích neusednout.

Podzim v Lokti bude jízda! Beatles, sex i Martinová

Nabídka nejen kulturní

Kdo očekává od podzimu i něco jiného než jen kulturní zážitky, může do Dvorany zajít 17. října. Odpolední SWAP tu nabídne jednoduchý obchod bez peněz: vyřaďte oblečení, které už nenosíte, a odneste si nový kousek.

V listopadu přijde na řadu fotografie, Beatles, kreativní tvoření, Petr Novák, divadlo i talk show.

První listopadový pátek bude zahájena výstava fotografky Ivany Svoboda nazvaná Moje křídla. Prohlédnout si ji budete moci až do konce roku. Hned další večer, 7. listopadu, se bude tančit a zpívat. The Beatles Revival, Karel Kahovec a Michal Šindelář přivezou do Lokte hity, které nestárnou. O pár dnů později si budete moci vyzkoušet, co všechno se dá vykouzlit z obyčejného drátu. Workshop Hrátky s drátky s Hanou Šlehubrovou je určen všem, kteří si chtějí něco vytvořit vlastníma rukama. Jen je potřeba se předem registrovat.

Další hudební vzpomínka je na programu 16. listopadu. Skupina Petr Novák Forever nabídne netradiční aranže písní legendárního českého bigbíťáka. O tři dny později bude jeviště patřit divadelnímu souboru Klas z Klášterce nad Ohří a jeho inscenaci Kuchyně.

A 25. listopadu vás ve Dvoraně zaručeně bude bolet bránice. Ivo Šmoldas si totiž do své talk show pozve herce Lukáše Langmajera a moderátora Martina Hrdinku.

Podzim v Lokti bude jízda! Beatles, sex i Martinová

Vánoce s hudební nadílkou

Prosinec už bude vonět Vánocemi. Nejdřív přijede Věra Martinová s kapelou Meritum a oslaví 40 let své sólové kariéry. Pak se můžete těšit na divadelní představení V+W Nebe na zemi v podání ostrovských ochotníků. V pátek 11. prosince přijde na řadu II. předvánoční rocková párty s kapelou Pestalozzi a 18. prosince tradiční loketský vánoční koncert Vojty „Kiďáka“ Tomáška.

Rok 2027 přinese plesy, koncerty, divadlo i tradiční akce jako Loketské jazzové jaro nebo Folkovou Dvoranu, která letos připomene 80. výročí narození loketského rodáka Vojty „Kiďáka“ Tomáška. Chystá se také výstava Propojení kresbou, věnovaná významnému výtvarníkovi Jiřímu Junovi a jeho 85. narozeninám.

Chystáte akci? Proč ne ve Dvoraně!

Dvorana je tu ale i pro vaše akce. Její prostory si můžete pronajmout pro firemní večírky, konference, školení, prezentace, společenská setkání nebo nejrůznější komerční akce. Historické prostředí v centru Lokte tak může být kulisou i pro vaši vlastní událost.

Kompletní program a aktuální informace najdete na webu KD Dvorana, sledovat se vyplatí i její Facebooka Instagram. A pokud už víte, na co chcete vyrazit, vstupenky pořídíte pohodlně přes SMS Ticket.

Takže co si vyberete? Legendární kapelu, Burtonovu filmovou temnotu, divadelní sex a žárlivost, Beatles, pořádný rock nebo třeba vánoční koncert? Loket má letos na programu dost důvodů vyrazit z domu.

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