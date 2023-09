Podzim v Jizerkách pro celou rodinu

Ověřte své znalosti o přírodě

Potřebujete na chvilku zabavit své děti, abyste se mohli v klidu připravit na výlet? Vytiskněte jim naše pracovní karty věnované tématu příroda. Karty formátu A4 nabízejí dětem krátké temanické povídání o přírodě a úkol ve formě osmisměrky, tajenky, nebo přiřazovačky. Karty jsou ke stažení na webu www.jizerky.cz/podzim.

Na zámek i do muzeí

Využijte klidného jizerského podzimu a vydejte se s dětmi objevovat zajímavá místa v Jizerkách, která vám představí nejenom kus zdejší historie. Do konce října se můžete vydat na Státní hrad a zámek Frýdlant. Pro děti tu o víkendech mají připravené dětské prohlídky, které jednoduchou formou seznamují malé návštěvníky s chodem zámku. Lákadlem pro zvídavé návštěvníky jsou také místní muzea. Severočeské muzeum v Liberci v letošním roce oslavilo 150 let od svého založení. Pro děti tu mají jednoho specializovaného průvodce, kocoura Pacourka. S tradičním řemeslem Jizerek vás i vaše děti seznámí Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Děti čeká v expozici celá řada zábavných prvků, jako například kukátka s překvapením, perličkový vláček, nebo pracovní list Muzejníček.

Kam za chytrou zábavou a kde se vyřádit?

Chcete, aby si vaše děti vyzkoušely vědu na vlastní kůži, zapamatovaly si mnohé zákonitosti přírody a poznaly, že učení je zábava? Vydejte se s nimi do vědecko-zábavního centra v Liberci, iQLANDIE. Návštěva iQLANDIE je vhodná především pro děti od 8 let, pro ty menší je poté určen iQPARK, který najdete v protější budově Centra BABYLON. Pořádnou porci adrenalinu najdete v Mercuria Laser Game v Liberci. Laser Game v centru města je součástí největší laser game sítě v České republice. Nechte se i se svými dětmi vtáhnout do jiného světa plného adrenalinu. Jedinečná designová aréna vás přenese do tří světů, atmosféru hrám dodá unikátní hudební kulisa.

Více informací na www.jizerky.cz/podzim a také na našich sociálních sítích @visitjizerky.