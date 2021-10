Podvýživa trápí zejména seniory nad 65 let

Téměř polovina populace se s problémem malnutrice již setkala.

„Ve společnosti Danone a Nutricia, jejímž posláním je zvyšovat kvalitu života a přinášet zdraví co největšímu počtu lidí prostřednictvím potravin a výživy, velmi důsledně dbáme o to, aby naši konzumenti měli dostatek informací o správné výživě a vyváženém životním stylu. Snažíme se širokou veřejnost vzdělávat a upozorňovat na základní zásady správné životosprávy a péči o své zdraví, ale také o zdraví svých blízkých ve starším věku. Jelikož v současnosti je až třetina seniorů žijících doma podvyživená, rozhodli jsme se zrealizovat průzkum široké veřejnosti o informovanosti a vnímání klinické výživy a zároveň jsme ve spolupráci s odborníky sledovali u malnutričních pacientů vliv nutriční intervence na vybrané parametry, jako například hmotnost, kvalita života nebo BMI,“ říká Martin Pokorný, Marketing Manager ONS, Nutricia.

Lidé nejčastěji vyhledávají informace u svého lékaře.

Výsledky průzkumu zaměřeného na povědomí široké veřejnosti o podvýživě ukázaly, že téměř jedna polovina dospělé populace se setkala se situací, kdy oni nebo někdo z blízkých neúmyslně zhubl nebo nemohl jíst. Zároveň jsme zjistili, že ženy a mladší generace se častěji setkávají s tématem podvýživy.

Nejčastěji uváděnými důsledky hubnutí a podvýživy jsou slabost (častěji to uváděli lidé ve věku 35-44 let) a nemocnost. Mladší lidé zmínili i delší rekonvalescenci a špatné hojení ran.

Pozitivním zjištěním bylo, že pokud by lidé museli hledat informace nebo pomoc týkající se podvýživy, kontaktovali by především lékaře nebo jiné zdravotnické pracovníky (88 %). 31 % z nich by využilo radu na internetu a 18 % by navštívilo lékárnu a své problémy by prodiskutovali s lékárníkem.

Neuspokojivé výsledky průzkum prokázal při uvědomění si různých důsledků malnutrice čili podvýživy. Nejohroženější skupina lidí nad 65 let si totiž zpravidla vůbec neuvědomuje následky podvýživy, které mohou být v mnoha případech velmi rizikové pro jejich zdraví.

Kvalita života malnutričních pacientů po zavedení výživy k popíjení stoupla.

Během intervence sledovali lékaři vývoj zdravotního stavu u pacientů s podvýživou. Během sledovaných šesti měsíců pacienti průměrně přibrali 1,39 kg. Mírné zvýšení hmotnosti nastalo mezi 3. a 6. měsícem.

Za pozitivní fakt považujeme to, že kvalita života podvyživených pacientů výrazně stoupla po zavedení výživy k popíjení. V porovnání se začátkem sledovaného období o 35 % více pacientů dokázalo jít na 20minutovou procházku a téměř polovina se už necítila slabá.

Praktická lékařka MUDr. Astrid Matějková uvedla: „Kvalitní a vyvážená strava je základ zdraví. Podvýživa nemusí znamenat jen nedostatek potravy, ale i nedostatek potřebných makro – a mikroživin (makro – a mikronutrientů). Pokud však tělo nedostává potřebné živiny, člověk není schopen žít život jako předtím, klesá jeho kvalita života.

Člověk s podvýživou se cítí slabý, unavený, nedokáže tak snadno vstát a postarat se sám o sebe – snižuje se soběstačnost. Často je pak odkázán na pomoc jiných. S obtížemi zvládá jít si nakoupit, jít na procházku či na návštěvu k lékaři, většinu dne má potřebu odpočívat. Řešení podvýživy patří do rukou lékaře, který dokáže identifikovat příčinu a následně tak nastavit léčbu pacientovi na míru. To může zahrnovat úpravu stravovacích návyků a zařazení klinické výživy například ve formě nutričních nápojů.“

Až 99 % pacientů uvedlo, že po vypití 2 lahviček nápoje pocítilo alespoň jeden pozitivní vliv klinické výživy na kvalitu života. Nutriční drinky pomáhají doplnit denní příjem stravy, zlepšit kondici a posílit tělo.

Klinickou výživu znají zejména ženy pečující o starší příbuzné.

Z průzkumu je zřejmé, že lidé, kteří již mají osobní nebo sdílené praktické zkušenosti s klinickou výživou, ji používají opakovaně a zpravidla se v dané problematice více orientují. Většinou jde o ženy ve věku 45–54 let, které používaly klinickou výživu pro své starší příbuzné nebo děti. Překvapivý je fakt, že zpravidla nejmenší povědomí o problematice podvýživy mají senioři nad 65 let.

Průzkum u široké veřejnosti byl realizován ve spolupráci se společností Nielsen v listopadu 2020 na vzorku 1000 respondentů, kterými byli dospělí lidé nad 18 let.

Post marketingová studie se realizovala v roce 2021 u všeobecných lékařů i specialistů na vzorku 471 pacientů s potvrzenou malnutricí. Studie probíhala po dobu šesti měsíců.

Výsledky nabízejí reálný obraz o tom, zda dospělí lidé mají informace o podvýživě, o způsobilé osobě, která jim poskytne pomoc a řešení jejich problému, ale i to, že klinická výživa dokáže pacientům s tímto zdravotním problémem pomoci.