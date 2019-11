Podpora handicapovaných pojišťovnami nestačí. Víte, jak můžete pomoci?

Osmnáctiletá Katka je studentkou Praktické školy Jedličkova ústavu a využívá službu denního stacionáře. Vyřízení její žádosti na nový vozík u pojišťovny trvalo velice dlouho. Přitom ten stávající už po šesti letech přestává jezdit. „Na nový vozík se hodně těším. Sama totiž už moc nevyjíždím, protože se bojím, že se mi po cestě vypne,“ říká Katka a popisuje: „Čekáme na vyřízení žádosti u pojišťovny, trvá to strašně dlouho a už ani nevím, jak dlouho čekám. Přitom ani nechci lepší vybavení. Úplně by mi stačilo, kdyby se sám nevypínal. Zatím musím využívat doprovod, a to i do školy. Hodně mne to limituje. Až budu mít nový vozík, naplánuju si nějaký pěkný výlet, na to se těším nejvíc.“ V současné chvíli to vypadá, že se situace obrátila a zdravotní pojišťovna Katky žádost z větší části schválila, nicméně stále Katce chybí část peněz na doplatek vybavení vozíku ve výši přes 66 tisíc Kč, které potřebuje, ale pojišťovna ho nehradí. Jsem ráda, že se na Nadaci Jedličkova ústavu mohu kdykoliv obrátit.